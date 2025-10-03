De XRP koers staat vandaag op $3,02. Dat lijkt stabiel, maar analisten zien nog altijd risico’s. Een daling richting $2,33 blijft mogelijk als er een bredere crypto crash uitbreekt. Ondanks het positieve sentiment rond Ripple is het te vroeg om te zeggen dat de weg naar hogere niveaus vrij is.

Sterke weerstand rond de $3

De afgelopen weken probeerde XRP meerdere keren door de zone van $3,10 te breken. Elke poging strandde. Dat is een duidelijk teken dat verkopers nog steeds de overhand hebben op dit niveau.

Zonder overtuigende uitbraak blijft de kans groot dat dit een valse start is. Traders zien vaak kleine oplevingen, maar zolang volume ontbreekt en er geen follow-up komt, is het gevaarlijk om dat als aanwijzing te zien dat crypto’s gaan stijgen.

XRP verwachting blijft onzeker

Technisch gezien kijken analisten naar de zone $2,69 – $2,33. Daar liggen de belangrijkste steunpunten. Wordt die zone geraakt, dan past dat in een scenario waarin de hele markt onder druk staat. Een bredere crypto crash kan dit versnellen.

XRP/USD [8H] And some more rejections from XRP. Went up, hit fairly strong resistance zone, and started rejecting, nothing very unusually different in compared to BTC and ETH. We will keep saying it, there is still a lot of room to go down! the $2.69-$2.33 range remains valid… https://t.co/BHWrdRaSaU pic.twitter.com/aGgkQf1g7o — DustyBC Crypto (@TheDustyBC) September 30, 2025

Ripple koers en de rol van fundamenteel nieuws

De Ripple koers profiteerde de laatste maanden van positieve verhalen rond ETF aanvragen en nieuwe partnerschappen. Toch zien we dat dit niet genoeg is voor een stevige push omhoog.

Het handelsvolume blijft relatief laag vergeleken met de marktkapitalisatie. Dat betekent dat grote partijen nog terughoudend zijn. Ook speelt regelgeving mee. Zolang er in de VS geen volledige duidelijkheid is, blijft institutionele instroom beperkt.

Waarom stijgt XRP niet verder?

De vraag “waarom stijgt XRP niet?” hoor je steeds vaker in de community. Het antwoord is simpel: er is nog geen katalysator die echt nieuwe kopers aantrekt. Het ETF verhaal hielp even, maar leverde geen blijvende trend op.

Zonder sterke instroom en overtuigend vertrouwen van investeerders blijft XRP gevangen in een bandbreedte. De koers schommelt, maar breekt niet door.

Scenario van een XRP crash

Een terugval naar $2,33 klinkt fors, maar technisch gezien is dat realistisch. De signalen zijn meerdere afwijzingen bij $3,10, volume dat afneemt in plaats van toeneemt en de sterke afhankelijkheid van het algemene marktsentiment.

Komt er druk vanuit Bitcoin of macro-economische onzekerheid, dan is XRP extra kwetsbaar. Een daling van 20% tot 25% kan dan snel gebeuren.

Wat betekent dit voor de markt?

Een XRP crash is niet alleen slecht nieuws voor Ripple investeerders, het kan ook de toon zetten voor de rest van de markt. XRP is een van de grootste coins en fungeert vaak als graadmeter voor altcoins.

Als de koers terugvalt naar $2,33, kan dat investeerders afschrikken en leiden tot bredere verkoopdruk. Vooral kleinere projecten hebben daar last van.

Kansen en risico’s

Toch betekent dit scenario niet dat alles verloren is. Voor langetermijninvesteerders kan een correctie juist een koopkans bieden. Historisch gezien herstelde XRP vaak sterk na een diepe daling.

Aan de andere kant moeten traders rekening houden met fake outs. Kleine stijgingen richting $3,20 kunnen hoop geven, maar zolang het volume ontbreekt, blijft de kans op terugval groot.

Realiteitscheck voor XRP

De XRP koers van $3 oogt stevig, maar een daling richting $2,33 blijft reëel. De weerstand rond $3,10 is nog niet doorbroken en het volume is te laag voor een overtuigende stijging.

$XRP looks set to break out of a triangle, with $3.60 as the target. pic.twitter.com/ldP7rMCCn4 — Ali (@ali_charts) October 2, 2025

In een scenario van een bredere crypto crash kan Ripple snel terrein verliezen. Voorlopig is de XRP verwachting dus gemengd. Er is potentie, maar er zijn ook duidelijke risico’s.

De vraag is niet of Ripple het overleeft, maar hoe lang beleggers geduld moeten hebben voor een echte doorbraak.

