De XRP koers steeg met 11% naar $3,30 nadat de SEC en Ripple hun juridische zaken officieel hebben afgerond. Daarmee komt er een definitief einde aan de jarenlange Ripple rechtszaak. Tijdens de piek van de rally liep het handelsvolume op tot 300 miljoen, terwijl traders meerdere weerstandszones doorbraken. De vraag is nu of deze juridische duidelijkheid de Ripple koers richting het veelgenoemde $8 doel kan duwen.

Ripple rechtszaak voorbij, vraag schiet omhoog

Na een officiële bevestiging door beide partijen hebben de SEC en Ripple hun appeals gezamenlijk ingetrokken en is de zaak formeel gesloten. De juridisch directeur van Ripple bevestigde de stap publiekelijk, waarmee de juridische overhang die sinds 2020 boven XRP hing verdwijnt. Dat nieuws viel samen met een koopgolf. De koers en het volume trokken in de avonduren scherp aan, met een snelle push van $2,99 naar $3,30.

Following the Commission’s vote today, the SEC and Ripple formally filed directly with the Second Circuit to dismiss their appeals. The end…and now back to business. https://t.co/nVqthNcFOt — Stuart Alderoty (@s_alderoty) August 7, 2025

Toch ontstond er gelijk nieuwe weerstand rond $3,33, terwijl boven de $3,10 een stevige vraag zichtbaar bleef. De beweging consolideerde vervolgens net boven de uitbraakzone, wat duidt op vertrouwen bij kopers nadat de eerste piek was gezet. De koopdruk wordt volgens analisten gelinkt aan grotere professionele partijen die posities opbouwden zodra de juridische onduidelijkheid wegtrok.

Technische setup van de XRP koers

Technisch gezien spreken analisten over een bull flag: een korte pauze na een snelle stijging, vaak gevolgd door een vervolgbeweging. Zolang XRP boven $3,10 – $3,20 blijft en overtuigend door $3,33 breekt met volume, ligt een vervolg omhoog op de loer. Langetermijndoelen van $8 – $15 worden genoemd op basis van zo’n uitbraak structuur. Dat is ambitieus, maar past bij de combinatie van het huidige narratief en sterk momentum.

Voor traders op korte termijn zijn de niveaus duidelijk. $3,33 is de eerste stap naar hogere doelen, en het verlies van $3,10 kan de beweging terugbrengen richting $3,00. Het patroon blijft geldig zolang de consolidatie strak blijft en de volumes niet wegvallen. Een snelle afwijzing boven $3,33 zou het scenario vertragen, maar niet direct ontkrachten.

Institutionele interesse en Ripple verwachting

Juridische duidelijkheid is vaak een eerste stap voor instellingen om in te stappen. Nu de zaak is afgerond, verdwijnt een groot deel van het compliance risico rond noteringen, custody en rapportage. Dat opent de deur voor meer liquiditeit en een sterkere fundering. Dit kan het koersverloop stabieler maken en zorgen dat meer partijen weer gaan investeren in XRP.

Daarnaast wijzen analisten op extra vraag, waaronder een ETF gerelateerd initiatief van een grote Aziatische financiële groep. Zulke verhalen versterken de Ripple verwachting. Mocht het spot kapitaal naar andere altcoins doorgroeien, dan heeft XRP historisch gezien de neiging om ook mee te bewegen. Tegelijk blijft timing cruciaal, aangezien een uitbraak boven $3,33 – $3,40 met stijgend volume het signaal is dat bulls willen zien. Een terugval onder $3,10 zet het scenario op pauze.

De combinatie van een gesloten Ripple rechtszaak, sterke volumepiek en een herkenbaar bullish patroon geeft XRP een geloofwaardige kans op hogere niveaus. Of $8 haalbaar is, hangt af van bevestiging boven de weerstand en het aanhouden van instroom. Voor nu is het juridische hoofdstuk afgesloten, en dat alleen al zorgt voor een goede boost in de markt.

