Ripple kan doorbreken naar $5,50 volgens een laatste XRP verwachting. Die verwachting is opgemaakt uit een technische analyse. In die analyse wordt er vooral gekeken naar de huidige weerstandsniveaus rondom de XRP koers. Zo staat er rondom $3 een cruciaal psychologisch niveau waar doorheen gebroken moet worden.

Als het dat soort niveaus aan kan vallen en definitief achter zich kan laten, zijn de mogelijkheden voor de XRP koers eindeloos.

Technische voorspelling XRP koers

De XRP koers staat op het moment van schrijven op $2,84. In de afgelopen week heeft de prijs wat geschommeld, maar is het ongeveer gelijk gebleven. Sinds vannacht staat de koers enkele centen hoger.

Inmiddels staat de XRP koers al iets meer dan een week onder de $3, waar naast een duidelijke psychologische weerstand, zich ook echte weerstandsniveaus beginnen te vormen. Zo heeft zich rondom $3,04 en $3,09 nu weerstand gevormd.

Ondersteuning voor de XRP koers kan gevonden worden op $2,70, $2,76 en net onder het huidige niveau van $2,84. Door deze niveaus trade XRP nu al ongeveer twee weken tussen $2,70 en $3,09.

De stijging naar $5,50 is gebaseerd op een analyse van de Fibonacci extension levels. Daarbij geeft de 169,8 extensie op dit moment een XRP verwachting van $5,53.

De langere periode van consolidatie voedt de vermoedens dat bij een doorbraak in de huidige weerstandsniveaus de koers direct flink op stoom kan komen. Die vermoedens worden ondersteund door andere ontwikkelingen rondom Ripple, waarbij vooral institutionele interesse een grote rol speelt.

Ripple ETF’s en rol in reserves op komst?

Ripple is ooit ontworpen om een alternatief te bieden voor de huidige wereldwijde betalingsinfrastructuur. Het moet het SWIFT-systeem vervangen, maar logischerwijs zijn traditionele partijen die een belang hebben bij SWIFT hier niet heel enthousiast over.

Toch is er in de afgelopen periode een duidelijke omkeer gaande bij deze partijen. Niet alleen wordt Ripple steeds serieuzer overwogen als alternatief, ook is er op andere fronten steeds meer institutionele interesse. Dat blijkt uit het aantal Ripple ETF’s dat aangevraagd wordt bij de Amerikaanse financiële toezichthouder, en de mogelijke rol die Ripple in reserves gaat spelen.

Hiermee wordt Ripple een steeds legitiemere optie voor instanties om in te investeren. Dat gaat op den duur ook zijn weerslag hebben op de XRP koers. Goedkeuring van Ripple ETF’s zullen bijvoorbeeld zorgen voor een verhoogde koopdruk, omdat investeringsmaatschappijen de XRP token in moeten kopen als onderpand voor deze fondsen.

Ook een toevoeging van de altcoin aan reserves van bedrijven en overheden kan deze koopdruk nog verder verhogen. Dit is eigenlijk de ontwikkeling die Bitcoin afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Daar is al duidelijk gebleken dat deze verhoogde institutionele interesse en flinke verhoging van de koers kan betekenen.

Naast een stijging van de XRP koers is het ook een goede stap in een verlaging van de volatiliteit van de cryptomunt. Ondersteuning van bedrijven en overheden, en mogelijk zelfs een rol in de wereldwijde financiële infrastructuur, bieden een veel stevigere basis voor de koers van de cryptomunt dan nu het geval is.

Crypto projecten krijgen steeds meer voet aan de grond

Niet alleen Ripple krijgt een steeds grotere rol binnen de traditionele financiële wereld. Ook andere crypto projecten lijken een steeds betere aansluiting te vinden. Zo wordt er vanuit bedrijven ook volop geïnvesteerd in RWA-projecten en worden oracle-netwerken steeds meer in gebruik genomen door deze partijen.

Ook nieuwe crypto projecten richten zich daarom steeds vaker op de aansluiting met deze traditionele markt. Bitcoin Hyper is een voorbeeld van zo’n project. Wat het project doet, klinkt voor de gemiddelde traditionele investeerder misschien nog ingewikkeld, maar de aansluiting kan gevonden worden door het einddoel; het goedkoper maken, en versnellen van, Bitcoin transacties.

Dat doet Bitcoin Hyper met een layer-2 netwerk dat de technologie van Solana, via de Solana Virtual Machine, naar de Bitcoin blockchain brengt. De tweede laag bovenop de Bitcoin blockchain zorgt er daarnaast voor dat alle Bitcoin transacties via het Hyper-project eerst gebundeld worden, en daarna in één keer geregistreerd worden op de veilige, maar ietwat lome, Bitcoin blockchain.

Dat er interesse is in dit soort projecten blijkt al jaren. Zo werd er lange tijd veel geïnvesteerd in Bitcoin Lightning, maar kregen zij nooit echt voet aan de grond. Bitcoin Hyper kan dit wel lukken doordat ze veel meer nieuwe technologie naar Bitcoin brengen. De presale lijkt al een groot succes; er is tot nu toe al $14 miljoen opgehaald.

