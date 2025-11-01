XRP koersvoorspelling: doorbraak mogelijk in januari 2026?

De Ripple koers blijft al maanden schommelen binnen een range, maar analisten zien steeds meer signalen dat er een grote beweging aankomt. Terwijl de bredere cryptomarkt momentum opbouwt richting het nieuwe jaar, lijkt XRP zich klaar te maken voor een nieuwe fase.

XRP houdt stand in zijwaartse markt

De prijs van XRP beweegt al langere tijd tussen steun rond $2,20 en weerstand bij $2,80. Die smalle bandbreedte duidt op een periode van accumulatie. Grote traders blijven actief, maar het volume neemt geleidelijk toe op crypto exchanges. Dat kan betekenen dat kopers langzaam de overhand krijgen. De markt lijkt te wachten op een katalysator die de balans definitief laat doorslaan.

Volgens data van CoinMarketCap bevindt XRP zich in een technische opbouwfase. De koers blijft stabiel boven de 200-daagse moving average, wat vaak wordt gezien als een teken van kracht. Zodra de prijs boven de $3 sluit, zou dat het signaal kunnen zijn voor een nieuwe bullish trend richting $4 of hoger.

Institutionele adoptie en liquiditeit nemen toe

Een belangrijke factor in de huidige Ripple koersvoorspelling is de groeiende institutionele vraag. Sinds de goedkeuring van meerdere crypto ETF’s kijken grote beleggers opnieuw naar projecten met echte ‘use-cases’. Ripple, dat via de XRP Ledger snelle internationale betalingen mogelijk maakt, valt daarbij op als een van de weinige coins met bewezen toepassingen.

Verschillende financiële instellingen gebruiken het netwerk inmiddels voor grensoverschrijdende transacties. Dat vergroot de liquiditeit en versterkt de fundamentele waarde van XRP. Bovendien zorgt de recente samenwerking met Aziatische betalingsnetwerken voor extra vraag, vooral in regio’s waar traditionele bankoverschrijvingen duur en traag zijn.

Technische signalen wijzen op range voor uitbraak

Op technisch vlak lijkt XRP zich voor te bereiden op een mogelijke uitbraak. Analisten spreken van een ‘stair-step recovery’: een opbouw waarin de koers zich herhaaldelijk herstelt na kleine correcties. De belangrijkste zone om in de gaten te houden ligt tussen $2,80 en $3,10. Een slot boven dat niveau zou kunnen leiden tot een versnelling richting $4.

Ook het handelsvolume zegt veel. De laatste weken is het aantal transacties op de XRP Ledger met ruim 18% gestegen. Dat laat toegenomen activiteit zien van zowel traders als gebruikers. Als dit tempo aanhoudt, kan het de basis vormen voor een sterk eerste kwartaal in 2026.

Toch waarschuwen experts dat de markt volatiel blijft. Een mislukte uitbraakpoging kan leiden tot een terugval richting de steun bij $2,20.

Macro-economische invloed op Ripple

De bredere marktomstandigheden spelen ook een rol. De recente renteverlaging door de Amerikaanse Federal Reserve heeft de risicobereidheid op financiële markten vergroot. Dat is gunstig voor nieuwe cryptomunten, maar ook kwetsbaar. Mocht de inflatie opnieuw aantrekken, kan het sentiment snel omslaan.

Daarnaast blijft regelgeving een terugkerend thema. Ripple heeft na jaren van juridische strijd meer duidelijkheid gekregen over de status van XRP, wat het vertrouwen van beleggers vergroot. Toch blijft het toezicht in veel regio’s in ontwikkeling, wat op korte termijn voor onzekerheid kan zorgen.

De meeste marktanalisten verwachten dat XRP op middellange termijn terrein wint. In een gunstig scenario kan de koers volgens technische modellen stijgen richting $5, als het handelsvolume toeneemt en het marktsentiment positief blijft. In een neutraal scenario blijft XRP binnen de bandbreedte tussen $2,40 en $2,80 bewegen, wat duidt op gezonde consolidatie.

Op fundamenteel vlak blijft Ripple een van de weinige projecten met echte institutionele adoptie, met als voorbeeld SWIFT en XRP die gaan samenwerken. De combinatie van lage transactiekosten, hoge snelheid en een robuust netwerk maakt het aantrekkelijk voor banken en fintechbedrijven. De groei van stablecoins en tokenized assets kan bovendien extra gebruik stimuleren, aangezien veel van deze transacties via efficiënte netwerken zoals de XRP Ledger zullen verlopen.

Wat kan jij als belegger doen in november

Voor wie zich afvraagt of Ripple gaat stijgen, is het antwoord afhankelijk van tijd en strategie. De kortetermijnbewegingen blijven lastig, maar het bredere plaatje blijft positief zolang de fundamentals overeind blijven. XRP heeft zich in eerdere cycli veerkrachtig getoond en lijkt nu opnieuw klaar om een grotere rol te spelen in de wereld van digitale betalingen.

Beleggers doen er goed aan hun risico’s te spreiden en niet uitsluitend af te gaan op voorspellingen. Volatiliteit biedt kansen, maar vraagt ook discipline. Zoals altijd geldt dat winst nemen onderweg even belangrijk is als instappen op het juiste moment.

