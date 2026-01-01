De XRP koers oogt de laatste weken opvallend rustig, zeker in vergelijking met andere altcoins. Maar achter die zijwaartse beweging gebeurt iets dat veel beleggers missen.

XRP Ledger is officieel erkend als het snelst groeiende RWA crypto-netwerk, met een groei van circa 17% in dertig dagen. Die versnelling komt door de snelle toename van tokenized real world assets, waarmee Ripple zelfs grotere ecosystemen als Ethereum en Solana voorbijgaat. Juist die verschuiving van prijs naar infrastructuur kan richting 2026 doorslaggevend blijken.

XRP koers en RWA crypto: groei waar instellingen op letten

Wie enkel de XRP koers volgt, mist een aanzienlijk deel van het verhaal. Institutionele partijen besteden minder aandacht aan prijsactie en richten zich meer op adoptie. In de sector van RWA crypto gaat het om netwerken die betrouwbaar zijn, grote hoeveelheden kunnen aannemen en passen binnen de huidige financiële regels. XRP Ledger lijkt precies daar terrein te veroveren.

BREAKING 🚨🚨🚨 $XRP Ledger is now the #2 fastest-growing RWA network, up 17% in 30 days. Only behind Canton’s 45%, but leagues ahead of Ethereum, Solana, and Avalanche. You’re watching the chart. Institutions are watching infrastructure adoption. XRP Ledger is gaining… pic.twitter.com/6MjqyGRdQ2 — X Finance Bull (@Xfinancebull) December 30, 2025

De toename van RWA-crypto op het netwerk wijst erop dat steeds meer instellingen XRP Ledger beschouwen als een belangrijke basislaag voor tokenization. Dit kan uiteindelijk ook invloed hebben op de koers, aangezien een verhoogd netwerkgebruik resulteert in een blijvende vraag naar XRP voor settlement en liquiditeit. In analyses over de bredere XRP verwachting komt dit punt steeds vaker terug: fundamentele adoptie weegt op de lange termijn zwaarder dan korte, speculatieve pieken.

Ripple nieuws en institutionele samenwerkingen

Dat beeld sluit aan bij breder Ripple nieuws, waarin institutionele samenwerkingen een steeds grotere rol spelen. Zo werd eerder bekend dat Ripple nieuwe deals heeft gesloten met Japanse banken, een ontwikkeling die niet alleen het vertrouwen in het netwerk vergroot, maar ook kan bijdragen aan meer stabiliteit in het gebruik van XRP. Zulke samenwerkingen laten zien dat Ripple zich nadrukkelijk positioneert als infrastructuurpartner, en niet als project dat afhankelijk is van hype.

Voor banken en andere grote partijen telt vooral continuïteit. Dagelijkse koersschommelingen zijn bijzaak; schaalbaarheid en compliance zijn doorslaggevend.

RLUSD en RWA tokenization versterken Ripple’s positie

Een andere cruciale factor in dit verhaal is RLUSD, de eigen stablecoin van Ripple. Deze stablecoin is speciaal ontworpen voor het XRP-ecosysteem en heeft steeds meer invloed binnen RWA tokenization. Door transacties en afhandelingen in een stabiele valuta te laten plaatsvinden, maken instellingen het gemakkelijker om blockchaintechnologie te integreren in hun huidige financiële processen.

In combinatie met RWA tokenization maakt RLUSD Ripple aantrekkelijker voor banken en instellingen dan veel andere blockchains, omdat het netwerk specifiek is ingericht op compliance en aansluiting bij bestaande financiële structuren.

Wat gaat Ripple doen richting 2026?

Richting 2026 rijst daardoor steeds vaker de vraag: wat gaat Ripple doen met deze positie? Het project is fundamenteel gezien krachtiger dan in eerdere cycli. Langzaam verandert de nadruk van prijsactie naar daadwerkelijk gebruik. Dat is niet direct zichtbaar in de koers van XRP, maar dat patroon is al langer aanwezig.

Daarmee verschuift Ripple richting 2026 steeds duidelijker van een speculatief cryptoproject naar een vaste infrastructuurlaag binnen de financiële sector.

XRP koers analyse: wachten op bevestiging

Technisch gezien bevindt de XRP koers zich al geruime tijd in een fase van consolidatie. Zolang XRP binnen de bekende weerstandszones blijft, is het afwachten. Analisten wijzen er tegelijkertijd op dat belangrijke veranderingen, zoals de groei van RWA-crypto en het toenemende gebruik van RLUSD, vaak pas later worden gewaardeerd. Pas wanneer deze fundamentele ontwikkelingen breder worden ingeprijsd en de technische weerstand overtuigend wordt doorbroken, kan er ruimte ontstaan voor een nieuwe XRP rally.

Een overtuigende doorbraak, bijvoorbeeld wanneer XRP met toenemend volume boven de huidige range sluit, kan het begin zijn van een nieuwe fase, zeker voor beleggers die volgen welke crypto gaat stijgen.

