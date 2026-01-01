Coin Bureau meldt dat Ripple zijn samenwerking met drie Japanse banken verder uitbreidt. Daarbij staat de integratie van de XRP Ledger in gereguleerde bank- en kapitaalmarktsystemen centraal. De focus ligt hier niet op speculatie, maar op het structurele gebruik van XRP binnen een bestaande financiële infrastructuur. Kan de XRP koers hierdoor op langere termijn structureel ondersteund worden?

Ripple zet Japan centraal in een volwassen crypto adoptie

Ripple kiest in Japan bewust voor een andere aanpak dan veel andere crypto projecten. In plaats van snelle experimenten werkt het bedrijf samen met grote financiële instellingen om blockchain direct in bestaande processen te verwerken. Het gaat hierbij om toepassingen binnen betalingen, effectenhandel en digitale uitgifte van activa.

Deze strategie laat zien dat crypto in Japan een volwassen fase heeft bereikt. Banken en financiële instellingen gebruiken blockchain nu niet als een test, maar als operationele technologie. Ripple positioneert de XRP Ledger daarbij als infrastructuur, vergelijkbaar met bestaande betalingsrails, maar dan sneller en goedkoper.

XRP koers en de strategische samenwerkingen met banken

De samenwerkingen met Mizuho Bank en SMBC Nikko zijn belangrijk omdat deze bedrijven actief zijn in internationaal betalingsverkeer en kapitaalmarkten. Door de XRPL aan deze netwerken te koppelen, kan Ripple laten zien dat blockchain schaalbaar is binnen gereguleerde omgevingen.

Mizuho Bank gebruikt de technologie vooral voor grensoverschrijdende betalingen en liquiditeitsbeheer. SMBC Nikko brengt daarnaast ervaring mee uit de kapitaalmarkten, waar snelheid en afwikkeling een directe impact hebben op kosten en risico’s.

Dit versterkt het beeld dat de XRP Ledger als een praktisch hulpmiddel wordt gebruikt en niet als experimenteel netwerk.

Het regelgevingskader ondersteunt een institutionele adoptie

Japan speelt een belangrijke rol omdat de regelgeving rond digitale activa duidelijk is vastgelegd. Banken weten vooraf al waar ze aan toe zijn en hoeven geen juridische risico’s te nemen. Dit maakt het voor bedrijven eenvoudiger om blockchain in hun productie te gebruiken.

Ripple sluit hier goed op aan door juist binnen deze kaders te werken. De XRP Ledger is speciaal ontworpen voor lage transactiekosten, een snelle afhandeling en energiezuinigheid. Dit zijn eigenschappen die perfect aansluiten bij de eisen van toezichthouders en grote financiële instellingen.

XRP koers en rol van tokenisatie binnen XRPL

Met de betrokkenheid van Securitize Japan wordt tokenisatie een tweede pijler naast betalingen. Via XRPL kunnen gereguleerde digitale effecten worden uitgegeven en beheerd. Denk aan obligaties of fondsen die als tokens bestaan, maar volledig binnen de wet opereren.

Hiermee verschuift XRPL van een betaalnetwerk naar een bredere financiële infrastructuur. Dit sluit aan bij de groeiende aandacht voor realworld activa, waarbij traditionele financiële producten digitaal worden uitgegeven en verhandeld.

Japan als blauwdruk voor een bredere marktinteresse

