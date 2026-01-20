In de nieuwe plannen van Ripple zit weinig ruimte voor speculatie. President Monica Long benadrukt dat de focus in 2026 volledig ligt op infrastructuur en gebruik. Er wordt niet gewerkt aan snelle marketingverhalen, er wordt gewerkt aan systemen die sterk staan wanneer de markt draait.

Ripple nieuws met nieuwe strategie

Het Ripple nieuws draait om rust en richting. Long benadrukt dat Ripple geen hype wil, maar een compleet financieel netwerk. Ripple bouwt al een lange tijd aan dit netwerk en ze komen steeds dichterbij technologie die betalingen, custody en stablecoins verbindt.

De roadmap laat een bedrijf zien dat zich positioneert naast de grote traditionele financiële spelers. Niet als uitdager, maar als partner. Deze aanpak past bij een markt die volwassen begint te worden.

DTCC + Ripple Prime (Hidden Road) 2026 is the year of XRP. https://t.co/AY2NB9RbOV pic.twitter.com/jqJfdxIPxU — {x} (@unknowDLT) January 19, 2026

XRP koers gekoppeld aan daadwerkelijk gebruik

De XRP koers reageert niet alleen op sentiment, maar steeds vaker op gebruik. Door de focus op betalingen en liquiditeit groeit de rol van XRP binnen het ecosysteem. Met deze groeiende rol is de XRP verwachting richting $10 steeds realistischer onder beleggers.

Ripple gebruikt XRP als brug tussen netwerken en valuta. Hoe meer partijen dat netwerk gaan gebruiken, hoe relevanter XRP wordt binnen transactiestromen. Dat effect werkt langzaam, maar is wel toekomstbestendig.

RLUSD vormt stabiele laag binnen het ecosysteem

Met RLUSD introduceert Ripple een stabiele bouwsteen die past bij institutioneel gebruik. Deze stablecoin functioneert als schakel tussen traditionele systemen en blockchain. Ook is de SEC vs Ripple rechtszaak definitief gesloten hierdoor heeft Ripple alle vrije ruimte om verder te ontwikkelen.

🚨NEW: $RLUSD market cap is up over 300% since June 2025. Ripple is expanding institutional adoption of RLUSD. Demand for RLUSD continues to grow across the $XRP Ledger and Ethereum blockchains. pic.twitter.com/t17J3Gc6yA — Zayn Kwon (@zaynkwon) January 16, 2026

RLUSD is ontworpen voor schaal, compliance en transparantie. Dat maakt het aantrekkelijk voor bedrijven die snelheid willen zonder volatiliteit. De groei van RLUSD ondersteunt indirect de activiteit op het netwerk van Ripple.

Ripple stablecoin wordt meer gebruikt door grote bedrijven

De Ripple stablecoin past binnen een grotere strategie. Ripple investeerde ruim $4 miljard in overnames zoals Palisade, Rail, G Treasury en Hidden Road.

Samen vormen deze partijen een full stack infrastructuur. Van custody tot settlement en van liquiditeit tot rapportage. Voor instellingen verlaagt dit de drempel om blockchain actief te gebruiken.

On-chain data van Coinglass laat zien dat XRP whales niet meer reageren op korte termijn ruis. Grote wallets houden posities vast, ondanks schommelingen in de markt.

Dat gedrag wijst op vertrouwen in de lange termijn visie. Historisch gezien is dit vaak het begin van een nieuwe rally in de markt van beste altcoins. Toch blijft timing afhankelijk van adoptietempo.

‼️ WORLD ECONOMIC FORUM DOCUMENT NAMES RIPPLE AS A VIABLE ALTERNATIVE RAIL TO TRADITIONAL PAYMENT SYSTEMS‼️ “If usage of the Ripple protocol were to expand to other banks, it could be EASILY used for real-time payment and settlement BETWEEN these institutions with NO automated… pic.twitter.com/VISQFbBtHs — SMQKE (@SMQKEDQG) January 19, 2026

Wat gaat Ripple doen in 2026

De vraag wat gaat Ripple doen lijkt steeds duidelijker. Geen overnames van exchanges, geen focus op snelle zichtbaarheid.

Ripple kiest ervoor samen te werken met bestaande spelers. Exchanges blijven partners, geen concurrenten. Die positie versterkt de rol van Ripple als infrastructuurlaag.

De discussie hoeveel kan Ripple waard worden verschuift daarmee van hype naar een realistisch beeld. Als betalingen en custody op grote schaal verlopen via Ripple systemen, groeit de vraag naar XRP vanzelf.

Scenario’s richting $10 in 2026 blijven speculatief. Ze hangen af van adoptie, regelgeving en marktcondities. Wat wel vaststaat, is dat Ripple inzet op fundamenten die zulke waarderingen mogelijk maken.

