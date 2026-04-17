Het Ripple nieuws van vandaag draait om een nieuwe technische ontdekking in de R3 Corda codebase. Onderzoeker SMQKE deelde screenshots waarin XRP modules en SWIFT modules naast elkaar leven in hetzelfde bedrijfsplatform. Dat voedt de discussie of dit de XRP-rally kan aanjagen richting mid-2026.

Wat de code van R3 Corda écht laat zien

De screenshots tonen Java imports uit R3 Corda. Daarin staan klassen als XrpPayment, XrpSettlement en XrpOracleService naast SWIFTService, SWIFTPayment en SWIFTPaymentStatusType in dezelfde package.

Volgens SMQKE betekent dit dat een Corda knooppunt zowel XRP transacties als SWIFT berichten kan afhandelen binnen één systeem. Dat zou XRP positioneren als brugactivum voor banken die al op SWIFT zitten. Belangrijk voor Ripple nieuws volgers: R3 Corda wordt breed gebruikt door banken voor enterprise blockchain toepassingen.

Hier komt ISO 20022 binnen. Elk netwerk dat verbinding maakt met SWIFT moet ISO 20022 ondersteunen, en de code laat zien dat XRP al aan die eis voldoet. ISO 20022 is de wereldwijde standaard voor financiële berichten en verplicht vanaf eind 2025 voor alle SWIFT deelnemers.

“De modules in Corda bewijzen nog geen bankadoptie, maar ze laten wel zien dat de technische brug tussen XRP en traditionele betaalinfrastructuur al gebouwd is. Dat is precies wat institutionele partijen willen zien voordat ze overstappen.” — CoinSpeaker analistenteam

Er is wel tegengeluid. Ripple CTO David Schwartz waarschuwde eerder dat XRP en ISO 20022 technisch losstaan van elkaar en dat code referenties niet direct bankadoptie betekenen.

Waarom 30 SWIFT banken al Ripple connecties hebben

De tweede laag onder dit Ripple nieuws is het officiële SWIFT raamwerk Global Payments for Consumer Payments. Van de meer dan 50 banken die SWIFT noemde, hebben er minimaal 30 al banden met Ripple, waaronder Santander, HSBC, Deutsche Bank, Standard Chartered en JPMorgan.

Belangrijke cijfers voor de XRP koers verwachting:

50+ banken in het SWIFT raamwerk, 25+ corridors live gepland voor mid-2026

30 van die banken hebben al RippleNet integraties

Ongeveer 40% van de Ripple banken gebruikt On-Demand Liquidity, waar XRP echt als brugactivum nodig is

Corridors bestrijken India, VAE, Pakistan, Australië, VK, VS, China en Thailand

Voor wie nieuw is in crypto: de échte groei komt uit deze bankinfrastructuur.

Ripple CEO Brad Garlinghouse herhaalt zijn target: XRP pakt 14% van het SWIFT volume binnen vijf jaar. Dat zou neerkomen op ongeveer $21 biljoen aan jaarlijks transactievolume.

XRP koers verwachting richting mid-2026

Wat gaat Ripple doen op korte termijn? De XRP koers handelt rond $1,35 tot $1,42 en is flink teruggevallen van de top in januari. Geoffrey Kendrick van Standard Chartered verlaagde zijn 2026 doel van $8 naar $2,80 vanwege macro economische tegenwind.

Drie zaken bepalen of Ripple stijgt richting mid-2026:

CLARITY Act : de Senate Banking Committee stemt eind april. Bij goedkeuring krijgen Amerikaanse banken een juridisch kader voor XRP gebruik.

: de Senate Banking Committee stemt eind april. Bij goedkeuring krijgen Amerikaanse banken een juridisch kader voor XRP gebruik. ODL groei : zolang banken RippleNet alleen voor berichten gebruiken en niet voor liquiditeit, profiteert XRP niet direct.

: zolang banken RippleNet alleen voor berichten gebruiken en niet voor liquiditeit, profiteert XRP niet direct. Live corridors: de eerste SWIFT corridors gaan mid-2026 live. Pas dan zien we of XRP echt als brugactivum wordt ingezet.

Analisten verwachten dat XRP pas echt explodeert als banken overschakelen van messaging only naar On-Demand Liquidity met XRP als brug. De code is klaar. De infrastructuur staat. Nu is het wachten op adoptie.

De markt prijst momenteel een voorzichtig scenario in.

Wat kan de markt verwachten

De code ontdekking van SMQKE is geen nieuw bewijs van directe SWIFT adoptie, maar versterkt wel het verhaal dat XRP technisch klaar ligt. De 30 overlappende banken in het SWIFT raamwerk zijn het echte signaal. Mid-2026 wordt het moment waarop blijkt of institutionele XRP vraag daadwerkelijk doorzet.

Houd drie datapunten in de gaten: de CLARITY Act stemming, de live gang van de eerste SWIFT corridors en het percentage Ripple banken dat ODL gebruikt. Daar beweegt de Ripple koers op, niet op code screenshots alleen.