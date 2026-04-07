XRP Tokyo 2026: meer dan 3.000 bezoekers in Japan

Vandaag, 7 april, vindt XRP Tokyo 2026 plaats in Happo-en, Tokio. Het evenement is het grootste in Azië dat volledig draait om XRP en het XRP Ledger. Meer dan 3.000 bezoekers, 20 sprekers en 30 sponsors komen samen op dit event dat onderdeel is van de bredere TEAMZ Web3/AI Summit.

De sprekerslijst maakt duidelijk waarom dit Ripple nieuws serieus genomen wordt. Vanuit Ripple zijn Christina Chan, Tatsuya Kohrogi en Markus Infanger aanwezig. Daarnaast spreken SungMo Park (a16z Crypto), Takuya Sugiyama (SBI Ripple Asia) en Tatsuya Yamada (Rakuten Wallet). Onderwerpen zijn onder andere tokenisatie van echte activa, stablecoins en institutionele adoptie van het XRP Ledger.

XRP whales kopen massaal in

Naast het evenement valt de timing op door sterke activiteit op de keten. Volgens data van CryptoQuant bereikt de whale accumulatie een hoogtepunt van tien maanden. Grote houders kopen dagelijks meer dan 11 miljoen XRP op. Dat wijst op groeiend vertrouwen onder grote beleggers richting een mogelijke XRP rally.

Tegelijkertijd nadert de markup van de CLARITY Act in de Amerikaanse Senaat. Dit wetsvoorstel moet eind april behandeld worden door de Senate Banking Committee. Als het doorgaat, krijgen digitale activa zoals XRP duidelijke regels. Dat kan de deur openen voor nog meer institutionele instroom en een sterkere XRP koers verwachting.

Claude AI XRP koers verwachting eind 2026

Op basis van de huidige koers rond $1,32, de groeiende whale accumulatie, de verwachte goedkeuring van de CLARITY Act en de toenemende institutionele adoptie in Japan, schat ik de XRP koers in op een bereik van $2,00 tot $2,50 richting eind 2026. De XRP ETF verwachtingen en het groeiende gebruik van het XRP Ledger voor tokenisatie versterken dit scenario.

Een doorbraak boven $2,00 wordt realistisch als de regulering in de VS doorzet en Japanse partners zoals SBI het gebruik blijven opschalen. Risico’s blijven echter aanwezig: macro economische tegenwind en vertragingen in wetgeving kunnen het herstel afremmen.

Disclaimer: dit artikel is geen financieel advies. Doe altijd eigen onderzoek voordat je investeert in cryptovaluta.