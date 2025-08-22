De XRP koers krijgt opnieuw de aandacht van traders en analisten. Na weken van druk en zijwaartse bewegingen heeft de populaire altcoin een technisch signaal gegeven dat vaak een trendomslag aankondigt. De TD Sequential indicator sloeg namelijk om naar “buy” op een cruciaal niveau van $2,86. Daarmee zou de recente verkoopdruk voorbij kunnen zijn en lijkt de weg open naar een herstel richting $3,35. Sommige analisten gaan zelfs verder en houden rekening met een scenario waarin Ripple deze zomer kan oplopen richting $6 tot $8. Met zoveel voorspellingen is de vraag duidelijk: wat gaat ripple doen de komende tijd?

Cruciale steun op $2,86

De afgelopen dagen schommelde XRP tussen $2,82 en $2,88. Op het eerste gezicht lijkt dat niet bijzonder, maar technisch gezien is dit prijspunt belangrijk. Het niveau van $2,86 heeft zich ontwikkeld tot een stevig steunpunt. Elke keer dat de koers dit punt testte, kwam er kopersinteresse in de markt waardoor verdere dalingen werden voorkomen en de XRP verwachting duidelijker werd.

Op de daggrafiek is te zien dat XRP de afgelopen maanden meerdere keren scherp gecorrigeerd is vanaf pieken boven de $3,50. Dat zorgde voor onzekerheid onder beleggers. Toch lijkt de huidige bodemvorming bij $2,86 een nieuw evenwicht te creëren. Precies op dat niveau gaf de TD Sequential indicator een koopsignaal, wat de kans op een terugslag verder versterkt.

Waarom de TD Sequential zo belangrijk is

De TD Sequential is geen willekeurige indicator. Het is een instrument dat vaak wordt gebruikt om keerpunten in de markt te identificeren. Toen de indicator eind vorig jaar een verkoopsignaal gaf, volgde inderdaad een scherpe correctie van XRP. Dat maakt dit nieuwe koopsignaal extra interessant.

Volgens analisten is dit signaal een teken dat verkopers hun kracht verliezen en dat kopers weer aan de beurt zijn. Als de indicator correct blijkt te zijn, ligt een eerste doel rond de psychologische grens van $3,00. Bij voldoende momentum kan XRP daarna doorstoten naar de zone tussen $3,10 en $3,35.

De grafiek van XRP toont meer aanwijzingen dat de bodem dichtbij ligt. De Relative Strength Index (RSI) noteert rond de 42 punten, wat duidt op een neutrale tot licht oversold situatie. In eerdere cycli gingen vergelijkbare RSI niveaus vaak vooraf aan een herstel.

Daarnaast blijft de koers boven de 200-daagse gemiddelde lijn, wat op lange termijn een positief signaal is. Zolang XRP deze steun vasthoudt, oogt de bredere trend stabiel. Voor de korte termijn is vooral een overtuigende doorbraak boven $3,00 cruciaal. Daarmee zou het koopsignaal kracht bijgezet worden en krijgt de markt een nieuw doel richting $3,35.

Ripple verwachting voor augustus 2025

Wat deze fase spannend maakt, is dat meerdere analisten juist voor augustus een bullish omkering voorspellen. Ze wijzen daarbij op het feit dat XRP in eerdere cycli vaak in deze periode sterke bewegingen liet zien. Tel daar de huidige technische signalen bij op en het optimisme neemt toe.

Volgens verschillende marktvolgers zou een doorbraak boven $3,35 de deur openzetten naar veel hogere niveaus. Sommigen noemen zelfs koersdoelen van $6 tot $8, mocht de koopdruk aanhouden en de markt in een bredere bull fase terechtkomen. Hoewel zulke voorspellingen ambitieus zijn, past de dynamiek bij de manier waarop XRP in eerdere bull markten explosief bewoog zodra de weerstand eenmaal gebroken was.

Voor beleggers is de vraag wat de Ripple koers nu concreet gaat doen. De huidige steun rond $2,86 is een belangrijk ijkpunt. Blijft de koers hierboven en volgt een uitbraak boven $3,00, dan wordt het koopsignaal bevestigd. De kans dat XRP daarna snel naar $3,35 klimt, neemt dan fors toe.

Aan de andere kant blijft voorzichtigheid geboden. Mocht de koers onder $2,80 zakken, dan verliest het signaal aan kracht en kan een langere consolidatiefase volgen. Tot nu toe lijken de kaarten echter in het voordeel van de bulls te liggen en voor stijgende crypto.

Waarom beleggers optimistisch blijven

XRP blijft ondanks de volatiliteit een van de meest besproken coins op de markt. Het heeft een trouwe achterban en een duidelijke use case in het internationale betalingsverkeer. In een markt die steeds meer kapitaal aantrekt, speelt dat in het voordeel van Ripple.

Combineer die fundamentele basis met de technische signalen van dit moment en het plaatje wordt steeds overtuigender. Veel beleggers zien dit als een kans om in te stappen voordat een grotere beweging begint. Het idee dat Ripple binnen enkele weken kan verdubbelen of verdrievoudigen, blijft een scenario dat in de community breed besproken wordt.

Als XRP erin slaagt om de weerstand bij $3,35 te doorbreken, kan het vertrouwen in de coin snel terugkeren. In een markt die vaak sneller draait dan verwacht, kan zo’n beweging verrassend vlot verlopen. Voor investeerders betekent dit dat de komende weken bepalend worden. De steun rond $2,86 en de psychologische grens van $3,00 zijn niveaus die scherp in de gaten gehouden moeten worden. Boven deze punten krijgt het koopsignaal van de TD Sequential meer geloofwaardigheid en dat kan een kettingreactie van kooporders veroorzaken.

