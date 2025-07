Na maanden van stilte staat de juridische strijd tussen Ripple (XRP) en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) opnieuw in de schijnwerpers. Terwijl veel traders dachten dat de zaak eindelijk achter de rug was, blijkt nu dat het laatste woord nog lang niet is gezegd. Wat betekent deze onzekerheid voor de XRP koers, en moeten traders zich voorbereiden op een forse dump?

Ripple claimde overwinning, SEC zweeg

In maart kondigde Ripple publiekelijk aan zijn beroep tegen de eerdere uitspraak in de zaak te laten vallen. Voor veel XRP traders leek dit de laatste horde naar volledige juridische duidelijkheid. Maar sindsdien is het stil aan de kant van de SEC, en dat zorgt voor frustratie. Op sociale media uiten XRP supporters massaal hun onvrede over het uitblijven van een officiele statement.

Sure. Once the SEC enforcement staff decided to drop its appeal, presumably in the days after the court’s 6/26 order declining to modify its remedies, it sent a recommendation to the commissioners for approval. This is a standard process that can take 1-2 months. — Marc Fagel (@Marc_Fagel) July 21, 2025

Voormalig SEC advocaat Marc Fagel verduidelijkte dat de interne procedure binnen de toezichthouder meer tijd vergt. Ook al lijkt het erop dat het SEC personeel het beroep wil laten vallen, moet de formele goedkeuring nog via een stemming van de vijf commissarissen worden doorgevoerd. Dat proces kan 1 tot 2 maanden duren.

Volgens jurist James Farrell had Ripple zijn aankondiging wellicht iets voorzichtiger kunnen verwoorden. “Het SEC personeel beveelt mogelijk een intrekking aan, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij de commissie”, aldus Farrell. Hierdoor ontstaat bij het publiek een vertekend beeld van juridische duidelijkheid.

Wat betekent dit voor de Ripple koers?

Hoewel XRP de afgelopen maanden stabiel presteerde en nog steeds aan het stijgen is, zorgt de onzekerheid nu voor druk op het sentiment. Technisch gezien heeft de koers een steunzone rond $3,20. Een duidelijke doorbraak naar beneden zou kunnen leiden tot een dump richting $3 of zelfs lager, zeker als speculatie toeneemt over hernieuwde SEC interventie.

Institutionele interesse in XRP lijkt eveneens te stagneren door het gebrek aan juridische afronding. De langverwachte adoptie van XRP in internationale betalingen blijft voorlopig uit zolang de juridische status in de VS niet duidelijk is vastgelegd.

Is het tijd om XRP te verkopen?

Veel traders twijfelen nu of ze XRP moeten vasthouden, verkopen of juist bijkopen. Sommigen zien de dip als een koopkans zolang de juridische uitkomst nog in lijn blijft met eerdere uitspraken, waarbij XRP bij transacties niet als security wordt beschouwd. Maar anderen vrezen dat de SEC alsnog extra voorwaarden of boetes kan opleggen, waardoor de koers alsnog onder druk komt.

Hoewel Ripple optimistisch is over het einde van de juridische strijd, laat het trage en onduidelijke proces bij de SEC zien dat ‘overwinning’ relatief is. Zolang de commissie geen formeel besluit neemt, blijft de juridische status van XRP in een grijs gebied hangen. Dit kan weer impact hebben op zowel de koers als adoptie. Traders moeten dus alert blijven op verdere uitspraken, en zich voorbereiden op verhoogde volatiliteit.

