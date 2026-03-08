De cryptomarkt kijkt opnieuw naar XRP. Grote investeerders bezitten een groot deel van alle munten. Dit zijn zogenoemde whales. Dat zijn wallets met enorme hoeveelheden crypto. Volgens recente gegevens controleren deze whales nu 83,7 procent van alle XRP. Dat roept vragen op bij beleggers. Wat betekent dit voor de XRP koers en de toekomst van het netwerk?

De discussie speelt terwijl de XRP koers rond 1,40 dollar schommelt. Veel crypto-handelaren volgen de situatie nauwkeurig. Wanneer een klein aantal partijen veel tokens bezit, kan dat invloed hebben op de markt. Daarom staat dit onderwerp centraal in het recente XRP nieuws.

Whales bezitten groot deel van alle XRP

On chain gegevens laten zien dat grote wallets hun XRP bezit hebben vergroot. Adressen met meer dan 100.000 XRP hebben hun aandeel uitgebreid. Samen controleren deze wallets nu 83,7 procent van alle tokens.

Dat soort bewegingen trekt altijd aandacht. Grote investeerders kopen vaak tijdens periodes van onzekerheid. Ze bouwen posities op wanneer prijzen stabiel blijven of langzaam bewegen. Veel beleggers zien dat als een teken van vertrouwen in het project.

Wanneer veel XRP in grote wallets zit, kan dat ook de verkoopdruk verminderen. Als minder munten actief worden verhandeld, kan de markt rustiger bewegen. Dat kan helpen om sterke prijsdalingen te beperken.

Tegelijk blijft voorzichtigheid belangrijk. Wanneer whales besluiten te verkopen, kan dat juist een sterke beweging veroorzaken. Een grote verkoop kan snel invloed hebben op de XRP koers.

XRP koers blijft rond belangrijk niveau bewegen

Op dit moment ligt de XRP koers rond 1,40 dollar. Dat niveau speelt een belangrijke rol in de markt. De ripple koers beweegt al langere tijd in een relatief smalle band.

Volgens analist ChartNerd ligt er rond 1,42 dollar een belangrijk steunpunt. Als dit niveau standhoudt, kan het volgens hem veranderen in een nieuwe steunzone voor XRP. Op de grafiek wijst hij erop dat de koers mogelijk een zogenoemde higher low vormt. Dat betekent dat de prijs een hoger dieptepunt maakt dan eerder.

De markt zoekt ondertussen duidelijk naar een nieuwe richting. Sommige beleggers hopen op een herstel. Andere crypto-handelaren blijven voorzichtig door eerdere dalingen.

Een ander belangrijk punt is winstneming. Op het XRP netwerk werd recent ongeveer 207 miljoen dollar aan winst vastgelegd. Dat betekent dat sommige investeerders hun tokens verkochten na eerdere prijsstijgingen.

Winstneming hoort bij elke markt. Beleggers verkopen soms een deel van hun positie om winst veilig te stellen. Toch kan extra verkoopdruk het herstel van een munt vertragen.

Wat deze situatie betekent voor beleggers

De combinatie van factoren maakt de situatie rond XRP complex. Aan de ene kant bouwen whales hun posities uit. Aan de andere kant blijft de markt voorzichtig.

Ook de groei van het netwerk speelt een rol. Het aantal nieuwe XRP adressen groeit momenteel minder snel dan eerder. Dat betekent dat er minder nieuwe gebruikers bijkomen.

Nieuwe gebruikers zorgen vaak voor extra vraag. Wanneer die instroom lager blijft, kan dat invloed hebben op de ripple koers. Bestaande beleggers bepalen dan grotendeels de markt.

Veel beleggers kijken daarom niet alleen naar de huidige prijs, maar ook naar de bredere XRP verwachting voor de komende maanden. Voorlopig letten crypto-handelaren vooral op het gedrag van whales en de ontwikkeling van de cryptomarkt. Die factoren bepalen vaak hoe een munt zich op korte termijn beweegt. Voor beleggers die zoeken naar welke crypto gaat stijgen is XRP een naam die op de radar hoort te staan.