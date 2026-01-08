De Bitcoin ETF markt kreeg een harde tik. Er stroomde $486 miljoen uit de spotfondsen. Tegelijk zakt de BTC koers terug richting $90.000. Daardoor gaat het Bitcoin nieuws vandaag vooral over één vraag. Is dit een normale pauze na de crypto rally, of ruiken we al een nieuwe crypto crash?

Bitcoin ETF uitstroom van $486 miljoen zet toon voor begin 2026

De nieuwste data van SoSoValue laat zien dat beleggers geld haalden uit de Amerikaanse spot ETF’s. Op 7 januari staat de totale dagflow op -$486,08 miljoen. Dat is stevig, zeker na een frisse start van het jaar.

Toch zegt één dag niet alles. Het totale vermogen in de fondsen is nog steeds groot. In dezelfde data staat het totaal rond $118,36 miljard. Dat betekent dat de markt niet leegloopt. Het lijkt eerder op schuiven en winst nemen, precies op het moment dat Bitcoin net een snelle move achter de rug had. Dit komt samen met de voorspelling van GPT-5 dat aangeeft dat Ethereum Bitcoin kan overtreffen in 2026.

Bitcoin ETF uitstroom niet altijd bearish

Dit soort uitstroom voelt heftig, maar het gebeurt vaker na een snelle stijging. Grote partijen nemen dan winst. Of ze verplaatsen geld van het ene fonds naar het andere.

Wat opvalt is dat het bovenop een periode waarin flows al wat rommelig waren komt. Dan krijg je sneller paniek in de tijdlijn, terwijl de echte vraag is of de uitstroom meerdere dagen achter elkaar terugkomt. Pas dan wordt het een trend, in plaats van een rode dag.

4 uursgrafiek BTC koers laat druk zien rond $90.000

Op de 4 uursgrafiek staat Bitcoin rond $90.346. De markt kwam kort geleden nog boven $94.000, maar dat werd niet vastgehouden. Je ziet nu een dalende beweging en een test van de zone rond $90.000.

De koers ligt ook onder meerdere EMA lijnen. Dat zijn gemiddelden die traders gebruiken om te zien of de trend nog “mee” is. Als de koers eronder blijft, voelt elke bounce sneller dan een tijdelijke opleving. In de rechterkant van de grafiek zie je meerdere EMA-levels dicht bij elkaar, net boven de koers. Dat maakt het lastig om snel door te stijgen.

De RSI helpt ook om de sfeer te lezen. Die staat rond 39,87. Dat is laag. Niet automatisch “koop”, maar wel een signaal dat de koopkracht is afgekoeld. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen.

Wanneer wordt een crypto crash door de Bitcoin ETF outflow wel serieus?

Een echte crypto crash voelt anders. Dan zie je niet alleen een dip, maar ook stress in de markt. Snelle rode candles, paniek op social media en grote uitstroom die dagen blijft aanhouden.

Op dit moment lijkt het meer op een correctie na “oververhitting”. Maar het kan omslaan als de koers onder $90.000 breekt en daar niet meer boven komt. Zeker als de ETF’s dan ook blijven bloeden. Dan kan de markt ineens veel harder gaan dan mensen verwachten, omdat vertrouwen snel weglekt.

Wat gaat Bitcoin doen richting 2026?

Op X gaan ondertussen weer stevige scenario’s rond. Trending Bitcoin deelt een plaatje dat zegt dat de cyclus mogelijk is opgeschoven en pas piekt in Q2 2026. Bitcoin Junkies gooit er een nog groter getal in. Als Bitcoin “zilver volgt”, zou een top rond $400.000 in 2026 kunnen.

This chart says the 4-year cycle has now become a 5-year cycle and $BTC will peak in Q2 2026 🚀 pic.twitter.com/x1ohKkTDiQ — Trending Bitcoin (@TrendingBitcoin) January 7, 2026

Merlijn The Trader kijkt juist naar structuur. Hij haalt Livermore’s a’ccumulatie patroon’ erbij en suggereert dat Bitcoin nog in een opbouwfase zit, met daarna een verticale fase. Dat soort posts zijn geen bewijs, maar ze laten wel zien dat het sentiment niet dood is. Mensen zoeken nog steeds naar het moment dat de markt weer los gaat dankzij de positieve Bitcoin koersverwachting.

BITCOIN IS TRACKING LIVERMORE’S LEGENDARY ACCUMULATION CYLINDER. Accumulation. Breakout. Stage 8 vertical phase. Most people only recognise this pattern after the move.

Miss this phase and you don’t miss a trade…

You miss a generational run. Structure over opinions. pic.twitter.com/OJaDesB0Av — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) January 7, 2026

Lancering van het snelste Bitcoin Layer 2 netwerk

