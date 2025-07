Resumo da notícia

O DogeOS propõe suporte nativo a ZKP para o Dogecoin, permitindo aplicativos avançados off-chain.

A proposta busca manter o Dogecoin rápido enquanto adiciona interoperabilidade com ZK rollups.

O preço do DOGE testa o suporte de US$ 0,263 e analistas projetam entre US$ 0,40 e US$ 0,60.

O Dogecoin (DOGE), negociado por volta de US$ 0,24 no momento da redação deste artigo, avança de forma consistente. Agora, o criptoativo busca deixar de ser apenas mais uma memecoin e se tornar uma blockchain com utilidade real.

A camada de aplicação do ecossistema, DogeOS, enviou recentemente uma proposta para introduzir um novo opcode que permita à rede verificar provas de conhecimento zero (ZKPs) de forma nativa.

Assim, a proposta transforma uma parte não utilizada do sistema de script do Dogecoin em uma ferramenta para verificação de provas Groth16. Isso permitiria que o Dogecoin suportasse rollups e contratos inteligentes sem sacrificar velocidade ou simplicidade.

Diferente da abordagem pesada em computação do Ethereum, o Dogecoin manteria o processamento off-chain. Isso aconteceria enquanto a rede verifica provas on-chain. Ou seja, garantindo compatibilidade com nós antigos sem riscos de forks inesperados ou inchaço da máquina virtual.

O DogeOS também anunciou o desenvolvimento de uma zkVM. O dispositivo é compatível com EVM. Assim, permite executar aplicativos nativos do Ethereum diretamente na infraestrutura do Dogecoin.

Agora, esse movimento acontece em meio ao crescente interesse institucional pelo DOGE. Portanto, sinalizando uma busca por maturidade no ecossistema do meme coin.

A Bit Origin anunciou recentemente que garantiu mais de US$ 500 milhões em financiamento para construir uma tesouraria de Dogecoin.

DOGE mantém suporte em meio a alta de 70%

O DOGE está sendo negociado próximo de US$ 0,2619 no final da tarde do dia 23 de julho.

O criptoativo permanece estável no dia em meio a um momento de equilíbrio entre as melhores altcoins no mercado cripto como um todo.

No entanto, ele mantém uma alta expressiva de 70% no último mês, adicionando mais de US$ 16 bilhões em valor de mercado.

No gráfico diário, o Dogecoin rompeu recentemente um padrão de queda de um ano. O movimento, caracterizado como um wedge descendente, sinaliza reversão de alta.

Desse modo, analistas acreditam que, se o suporte de US$ 0,263 se mantiver, o DOGE pode buscar a faixa de US$ 0,40–US$ 0,60 no curto prazo.

Já o gráfico de 4 horas, o DOGE está sendo negociado próximo à banda média de Bollinger. Isso acontece com o estreitamento das bandas indicando potencial para um movimento brusco.

Contudo, se o DOGE subir acima da zona de suporte de US$ 0,260 e US$ 0,263, um salto em direção à banda superior pode ocorrer, algo perto de US$ 0,282.

O RSI caiu de níveis sobrecomprados, o que sugere que o rali está esfriando, mas ainda não inverteu. No entanto, se o preço romper abaixo de US$ 0,260, o DOGE — que é um dos principais meme coins, pode sofrer uma correção em direção a US$ 0,245, antes que os compradores tentem recuperar terreno.

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.