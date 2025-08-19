Grayscale solicita aprovação para ETF de DOGE nos EUA

Resumo da notícia

A Grayscale pediu à SEC permissão para lançar o ETF Grayscale Dogecoin Trust (GDOG).

Em caso de aprovação, o fundo terá custódia da Coinbase e será negociado na NYSE Arca.

Após o anúncio, o preço do DOGE subiu cerca de 2,5%.

O movimento reforça a institucionalização das memecoins no mercado regulado.

Projetos emergentes como o Maxi Doge ganham espaço neste novo ciclo.

A Grayscale, uma das maiores gestoras de ativos digitais do mundo, protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) um pedido para lançar um ETF de Dogecoin (DOGE).

O fundo seria chamado de Grayscale Dogecoin Trust ETF. Em caso de aprovação, será negociado na NYSE Arca sob o ticker GDOG.

A proposta visa oferecer exposição ao DOGE sem que os investidores precisem comprar diretamente a criptomoeda. Portanto, o movimento reforça o avanço das memecoins em direção ao mercado regulado.

NEW: GRAYSCALE FILES S-1 FOR DOGECOIN ETF pic.twitter.com/R7NqLa0dFy — DEGEN NEWS (@DegenerateNews) August 15, 2025

Estrutura do ETF de DOGE e o papel da Coinbase

De acordo com o pedido, o DOGE seria o único ativo do ETF, sob custódia da Coinbase Custody Trust Company. As cotas seriam emitidas e resgatadas em blocos de 10 mil unidades, chamados de Baskets. Inicialmente, a liquidação ocorreria em moeda fiat, e não por transferências de Dogecoin.

A precificação se baseia no CoinDesk Dogecoin Reference Rate, refletindo o preço de mercado do ativo sem considerar taxas ou passivos. Além disso, o fundo foi estruturado como um veículo passivo, sem operações alavancadas ou derivativos.

Entre os riscos destacados pela Grayscale está a volatilidade do DOGE. Apesar de essa ser uma das melhores altcoins do mercado, o produto também estaria sujeito às incertezas regulatórias e à concorrência de outros criptoativos.

Efeito imediato sobre o preço do DOGE

O anúncio movimentou o mercado. Em seguida ao protocolo na SEC, o preço do Dogecoin subiu cerca de 2,5%, alcançando US$ 0,22976, segundo dados do TradingView. O token acumulou alta de 2,67% na semana e 14,65% em 30 dias.

No entanto, o otimismo contrasta com o recente adiamento da SEC em relação a outros pedidos de ETFs de Solana e Dogecoin. As propostas em análise são de gestoras como Bitwise, VanEck e 21Shares.

Concorrência no setor de ETFs cripto

Além da Grayscale, outras empresas também disputam espaço. A Bitwise, por exemplo, submeteu seu pedido em janeiro, também escolhendo a Coinbase Custody como guardiã dos ativos. Além disso, a REX-Osprey aguarda decisão para seu ETF de Dogecoin.

Paralelamente, a SEC analisa propostas ainda mais ousadas, envolvendo ETFs de outros tokens ligados ao universo das memecoins, como TRUMP, BONK e Pudgy Penguins.

Para James Seyffart, analista de ETFs da Bloomberg, o movimento mostra que várias empresas estão ‘testando os limites do que esta SEC vai permitir’.

Estratégia de expansão da Grayscale

O pedido chega em um momento de forte movimentação da Grayscale no mercado de capitais. Recentemente, a gestora também entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, poucos meses após a Gemini registrar seu processo de forma confidencial.

Atualmente, a Grayscale administra mais de US$ 33 bilhões em ativos em produtos de Bitcoin, Ethereum e dezenas de outros fundos.

Portanto, o possível lançamento de um ETF de DOGE pela Grayscale pode marcar um passo importante para a institucionalização das memecoins. Afinal, em caso de aprovação, o GDOG pode abrir novas portas para investidores tradicionais que desejam exposição à memecoin com segurança regulatória.

Tokens meme em foco: um momento de aquecimento no mercado

O pedido da Grayscale para lançar um ETF de DOGE pode sinalizar mais um passo em direção à institucionalização das memecoins. Além disso, reforça a percepção de que esse segmento do mercado cripto pode estar entrando em uma nova fase de aquecimento.

Afinal, se grandes gestoras começarem a criar produtos regulados ligados a moedas como o DOGE, isso tende a gerar mais atenção, liquidez e, consequentemente, novas oportunidades para investidores.

Ou seja, olhar para projetos emergentes pode ser uma estratégia inteligente, e um dos nomes em destaque, nesse sentido, é o do Maxi Doge.

Maxi Doge é a nova aposta do universo meme

O Maxi Doge vem surfando justamente na onda de valorização e interesse crescente em torno das memecoins. Afinal, com sua proposta de comunidade forte e foco em alta performance de mercado, o token busca repetir (ou até superar) o sucesso de outras moedas do setor.

Além de se posicionar como um ativo de apelo popular, o Maxi Doge oferece recursos pensados para o engajamento contínuo da comunidade. Isso inclui campanhas de marketing criativas e planos de expansão para listagens em grandes exchanges.

Portanto, para quem enxerga nas memecoins um terreno fértil para ganhos exponenciais, este pode ser o momento ideal de acompanhar a pré-venda e entrar no projeto antes de um possível salto de valorização.

Conheça mais sobre o Maxi Doge

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.