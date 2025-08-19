Coinspeaker

© 2025 Coinspeaker LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

Grayscale solicita aprovação para ETF de DOGE nos EUA

Novo produto pode reforçar a entrada das memecoins no mercado de investimentos regulados.

Gabriel Gomes By Gabriel Gomes Flavio Aguilar Edited by Flavio Aguilar Atualizado em 4 mins read
Grayscale solicita aprovação para ETF de DOGE nos EUA

Resumo da notícia

  • A Grayscale pediu à SEC permissão para lançar o ETF Grayscale Dogecoin Trust (GDOG).
  • Em caso de aprovação, o fundo terá custódia da Coinbase e será negociado na NYSE Arca.
  • Após o anúncio, o preço do DOGE subiu cerca de 2,5%.
  • O movimento reforça a institucionalização das memecoins no mercado regulado.
  • Projetos emergentes como o Maxi Doge ganham espaço neste novo ciclo.

A Grayscale, uma das maiores gestoras de ativos digitais do mundo, protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) um pedido para lançar um ETF de Dogecoin (DOGE).

O fundo seria chamado de Grayscale Dogecoin Trust ETF. Em caso de aprovação, será negociado na NYSE Arca sob o ticker GDOG.

A proposta visa oferecer exposição ao DOGE sem que os investidores precisem comprar diretamente a criptomoeda. Portanto, o movimento reforça o avanço das memecoins em direção ao mercado regulado.

Estrutura do ETF de DOGE e o papel da Coinbase

De acordo com o pedido, o DOGE seria o único ativo do ETF, sob custódia da Coinbase Custody Trust Company. As cotas seriam emitidas e resgatadas em blocos de 10 mil unidades, chamados de Baskets. Inicialmente, a liquidação ocorreria em moeda fiat, e não por transferências de Dogecoin.

A precificação se baseia no CoinDesk Dogecoin Reference Rate, refletindo o preço de mercado do ativo sem considerar taxas ou passivos. Além disso, o fundo foi estruturado como um veículo passivo, sem operações alavancadas ou derivativos.

Entre os riscos destacados pela Grayscale está a volatilidade do DOGE. Apesar de essa ser uma das melhores altcoins do mercado, o produto também estaria sujeito às incertezas regulatórias e à concorrência de outros criptoativos.

Efeito imediato sobre o preço do DOGE

O anúncio movimentou o mercado. Em seguida ao protocolo na SEC, o preço do Dogecoin subiu cerca de 2,5%, alcançando US$ 0,22976, segundo dados do TradingView.  O token acumulou alta de 2,67% na semana e 14,65% em 30 dias.

No entanto, o otimismo contrasta com o recente adiamento da SEC em relação a outros pedidos de ETFs de Solana e Dogecoin. As propostas em análise são de gestoras como Bitwise, VanEck e 21Shares.

Concorrência no setor de ETFs cripto

Além da Grayscale, outras empresas também disputam espaço. A Bitwise, por exemplo, submeteu seu pedido em janeiro, também escolhendo a Coinbase Custody como guardiã dos ativos. Além disso, a REX-Osprey aguarda decisão para seu ETF de Dogecoin.

Paralelamente, a SEC analisa propostas ainda mais ousadas, envolvendo ETFs de outros tokens ligados ao universo das memecoins, como TRUMP, BONK e Pudgy Penguins.

Para James Seyffart, analista de ETFs da Bloomberg, o movimento mostra que várias empresas estão ‘testando os limites do que esta SEC vai permitir’.

Estratégia de expansão da Grayscale

O pedido chega em um momento de forte movimentação da Grayscale no mercado de capitais. Recentemente, a gestora também entrou com um pedido de oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, poucos meses após a Gemini registrar seu processo de forma confidencial.

Atualmente, a Grayscale administra mais de US$ 33 bilhões em ativos em produtos de Bitcoin, Ethereum e dezenas de outros fundos.

Portanto, o possível lançamento de um ETF de DOGE pela Grayscale pode marcar um passo importante para a institucionalização das memecoins. Afinal, em caso de aprovação, o GDOG pode abrir novas portas para investidores tradicionais que desejam exposição à memecoin com segurança regulatória.

Tokens meme em foco: um momento de aquecimento no mercado

O pedido da Grayscale para lançar um ETF de DOGE pode sinalizar mais um passo em direção à institucionalização das memecoins. Além disso, reforça a percepção de que esse segmento do mercado cripto pode estar entrando em uma nova fase de aquecimento.

Afinal, se grandes gestoras começarem a criar produtos regulados ligados a moedas como o DOGE, isso tende a gerar mais atenção, liquidez e, consequentemente, novas oportunidades para investidores.

Ou seja, olhar para projetos emergentes pode ser uma estratégia inteligente, e um dos nomes em destaque, nesse sentido, é o do Maxi Doge.

Maxi Doge é a nova aposta do universo meme

home maxi doge

O Maxi Doge vem surfando justamente na onda de valorização e interesse crescente em torno das memecoins. Afinal, com sua proposta de comunidade forte e foco em alta performance de mercado, o token busca repetir (ou até superar) o sucesso de outras moedas do setor.

Além de se posicionar como um ativo de apelo popular, o Maxi Doge oferece recursos pensados para o engajamento contínuo da comunidade. Isso inclui campanhas de marketing criativas e planos de expansão para listagens em grandes exchanges.

Portanto, para quem enxerga nas memecoins um terreno fértil para ganhos exponenciais, este pode ser o momento ideal de acompanhar a pré-venda e entrar no projeto antes de um possível salto de valorização.

Conheça mais sobre o Maxi Doge

Disclaimer: Coinspeaker está comprometido em fornecer reportagens imparciais e transparentes. Este artigo tem como objetivo fornecer informações precisas e oportunas. Mas não deve ser considerado como conselho financeiro ou de investimento. Como as condições do mercado podem mudar rapidamente, recomendamos que você verifique as informações por conta própria. E consulte um profissional antes de tomar qualquer decisão com base neste conteúdo.

Notícias de Altcoins
Gabriel Gomes
Gabriel Gomes

Com formação em TI, Gabriel tem dedicado os últimos anos em redação de conteúdo especializado em criptoativos, Web3 e inovação financeira. Sua intensa curiosidade gera análises, notícias e artigos opinativos sobre o futuro do dinheiro, com foco em projetos relevantes, tecnologias disruptivas e tendências de mercado.

Share:
Artigos Relacionados