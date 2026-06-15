4 Altcoins, die trotz Bärenmarkt Allzeithochs erreichen

Das Wichtigste in Kürze

Ondo erreicht Rekord bei tokenisierten Aktienhaltern und steigender Blockchain-Adoption weltweit.

Plasma One verzeichnet Allzeithoch bei Transaktionen dank wachsender Stablecoin-Nutzung.

Rain meldet Rekordvolumen und stärkt Krypto-Zahlungen im Alltag deutlich weiter.

Bitcoin Hyper sammelt 33 Millionen Dollar trotz anhaltendem Bärenmarkt ein.

Der Kryptomarkt zeigt sich zum Wochenende etwas stabiler. Bitcoin konnte sich von den jüngsten Verlaufstiefs lösen und notiert wieder oberhalb wichtiger Unterstützungszonen. Dennoch bleibt das große Bild angeschlagen. Viele Altcoins handeln weiterhin 70 bis 90 Prozent unter ihren früheren Höchstständen, während die Risikobereitschaft vieler Anleger begrenzt bleibt.

Doch Kurse sind nur eine Seite der Medaille. Parallel entstehen bei zahlreichen Blockchain-Projekten neue Allzeithochs bei fundamentalen Kennzahlen. Nutzerzahlen, Transaktionen und Zahlungsvolumen erreichen teilweise Rekordwerte. Genau diese Metriken gelten langfristig als wichtiger Indikator für tatsächliche Adoption. Drei Projekte stechen aktuell besonders hervor und markieren trotz Bärenmarkt neue Höchststände bei ihrer Netzwerknutzung.

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Ondo erreicht Rekord bei tokenisierten Aktien-Nutzern

Ondo Finance zählt zu den wichtigsten Akteuren im boomenden Markt für Real World Assets (RWA). Das Projekt konzentriert sich darauf, traditionelle Finanzprodukte wie Staatsanleihen, Fonds und künftig auch Aktien auf die Blockchain zu bringen. Nun wurde laut Artemis ein neuer Rekordwert bei den täglichen Haltern tokenisierter Aktien erreicht. Die Zahl stieg auf 78.180 Nutzer und markiert damit ein neues Allzeithoch.

Die Entwicklung zeigt einen nahezu kontinuierlichen Aufwärtstrend seit Jahresbeginn. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass das Wachstum nicht von kurzfristiger Spekulation getrieben wird, sondern von einer steigenden Zahl aktiver Nutzer.

Tokenisierte Wertpapiere gelten als einer der größten Wachstumsmärkte der gesamten Kryptoindustrie. Anleger erhalten rund um die Uhr Zugang zu traditionellen Vermögenswerten, während Abwicklungskosten sinken und globale Märkte leichter zugänglich werden.

Für Ondo ist dieser Rekord deshalb wichtig, weil er die zunehmende Akzeptanz des Geschäftsmodells bestätigt. Während viele DeFi-Sektoren im aktuellen Marktumfeld stagnieren, wächst die Nachfrage nach regulierungsnahen und realwirtschaftlich besicherten Blockchain-Produkten weiter. Die steigende Zahl der Halter deutet darauf hin, dass tokenisierte Kapitalmärkte zunehmend den Sprung in den Mainstream schaffen könnten.

Plasma One verzeichnet explosionsartiges Wachstum bei Transaktionen

Plasma One gehört zu den jüngeren Projekten im Stablecoin- und Zahlungssektor. Das Netzwerk wurde speziell für schnelle und kostengünstige Transaktionen entwickelt und setzt einen starken Fokus auf Stablecoin-Anwendungen. Laut den aktuellen Artemis-Daten erreichte die Zahl der täglichen Transaktionen nun mit 1.850 einen neuen Höchststand.

Besonders auffällig ist die Dynamik der vergangenen Wochen. Noch im ersten Quartal bewegten sich die täglichen Transaktionen auf niedrigem Niveau. Seit Ende April beschleunigte sich das Wachstum jedoch deutlich. Die Aktivität vervielfachte sich innerhalb weniger Wochen und erreichte nun einen neuen Rekordwert.

Für Investoren sind solche Kennzahlen oft aussagekräftiger als kurzfristige Kursbewegungen. Transaktionen spiegeln die tatsächliche Nutzung eines Netzwerks wider. Je häufiger eine Blockchain für Überweisungen, Zahlungen oder andere Anwendungen genutzt wird, desto höher fällt in der Regel ihr langfristiger wirtschaftlicher Wert aus.

Die aktuellen Daten deuten darauf hin, dass Plasma One zunehmend Marktanteile im Stablecoin-Segment gewinnt. Gerade in einem Umfeld, in dem digitale Dollar weltweit immer stärker nachgefragt werden, könnte sich das Netzwerk als spezialisierte Infrastruktur für Blockchain-Zahlungen etablieren.

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Rain erzielt neues Allzeithoch beim Zahlungsvolumen

Rain gehört zu den bekanntesten Krypto-Zahlungsnetzwerken und verbindet digitale Vermögenswerte mit alltäglichen Zahlungsvorgängen. Das Unternehmen bietet insbesondere Kartenlösungen an, mit denen Nutzer Kryptowährungen im Alltag ausgeben können. Nun wurde laut Artemis ein neues Rekordniveau beim täglichen Zahlungsvolumen erreicht. An einem einzelnen Tag wurden Zahlungen im Wert von 29,35 Millionen US-Dollar verarbeitet.

Die Entwicklung ist besonders interessant, weil sie einen langfristigen Trend bestätigt. Während der spekulative Handel in vielen Marktsegmenten zurückgeht, wächst die reale Nutzung von Kryptowährungen für Zahlungen weiter. Das Zahlungsvolumen von Rain zeigt seit Monaten einen klaren Aufwärtstrend und erreicht regelmäßig neue Höchststände.

Damit liefert das Projekt einen wichtigen Beleg dafür, dass Blockchain-Technologie zunehmend außerhalb des Tradings eingesetzt wird. Nutzer verwenden Kryptowährungen nicht mehr ausschließlich als Spekulationsobjekt, sondern auch für reale Transaktionen und alltägliche Ausgaben.

Das neue Allzeithoch beim Zahlungsvolumen unterstreicht daher die zunehmende Relevanz des Payment-Sektors innerhalb der Kryptoindustrie. Gerade bei stabilen Coins und digitalen Zahlungsnetzwerken sehen viele Analysten derzeit einen der stärksten fundamentalen Wachstumstrends des gesamten Marktes.

Bitcoin Hyper trotzt dem Bärenmarkt: Presale erreicht neues Allzeithoch

Während zahlreiche Kryptowährungen weiterhin deutlich unter ihren historischen Höchstständen notieren, gibt es auch im Presale-Markt einzelne Projekte, die gegen den Trend laufen. Besonders Bitcoin Hyper sorgt aktuell für Aufmerksamkeit. Das Projekt konnte zuletzt die Marke von rund 33 Millionen US-Dollar an eingesammeltem Kapital überschreiten und erreicht damit nahezu täglich neue Rekordstände beim Fundraising. Gerade in einem Marktumfeld, in dem Risikokapital deutlich selektiver vergeben wird, ist diese Entwicklung bemerkenswert.

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Das Konzept kombiniert dabei die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit moderner Blockchains wie Solana. Herzstück des Projekts ist eine Zero-Knowledge-Bridge, die Bitcoin zwischen Layer 1 und Layer 2 transferieren soll. Dadurch könnten Anwendungen wie DeFi, Zahlungen oder Smart Contracts künftig deutlich effizienter auf Bitcoin-Infrastruktur aufbauen.

Zusätzliche Nachfrage entsteht durch das integrierte Staking-Modell, das derzeit Renditen von bis zu 36 Prozent APY bietet. Die Kombination aus Bitcoin-Narrativ, Layer-2-Infrastruktur und attraktiven Staking-Anreizen sorgt für anhaltendes Interesse bei Investoren. Während viele Altcoins im Bärenmarkt mit rückläufiger Aktivität kämpfen, entwickelt sich Bitcoin Hyper damit zu einem der wenigen Projekte, das aktuell sowohl bei der Kapitalaufnahme als auch bei der Community-Dynamik neue Höchststände erreicht.

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