5 Solana News, die langfristig bullisch für SOL sind

Das Wichtigste in Kürze

Solana entwickelt sich zuletzt wenig dynamisch, Seitwärtsbewegung und relative Schwäche.

Fundamentale News sorgen für Spannung und Wachstum.

Allzeithoch im RWA, USDC auf Solana bei Meta und AI Agents gehen viral.

Solana zeigte zuletzt relative Schwäche. Der SOL-Kurs verlor auf Wochensicht rund 3,5 Prozent, die Seitwärtsbewegung bleibt intakt und echte Dynamik fehlt weiterhin. Kurzfristig wirkt das Chartbild damit wenig überzeugend.

Gleichzeitig häufen sich jedoch Solana-News, die langfristig bullisch interpretiert werden können. Besonders spannend: RWA-Wachstum, Stablecoin-Zahlungen, bessere Wallet-Onramps und institutionelle Kooperationen. Damit baut Solana seine Rolle als schnelle Infrastruktur für reale Finanzanwendungen weiter aus.

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Solana-RWA-Ökosystem erreicht neues Allzeithoch

Ein starkes Signal kommt aus dem RWA-Sektor. Das Solana-Ökosystem für Real World Assets hat zuletzt die Marke von 2,5 Milliarden US-Dollar überschritten und damit ein neues Allzeithoch erreicht. RWAs gelten als einer der wichtigsten Wachstumsmärkte im Kryptosektor, weil klassische Vermögenswerte wie Anleihen, Fonds, Rohstoffe oder andere Finanzprodukte tokenisiert und auf Blockchain-Infrastruktur abgebildet werden.

🔥 HUGE: Solana RWAs just hit $2.5B and 200K holders. pic.twitter.com/r93wm4Svou — Cointelegraph Decentralization Guardians (@CTDG_DevHub) April 30, 2026

Für Solana ist diese Entwicklung besonders relevant, da die Blockchain mit hoher Geschwindigkeit und niedrigen Gebühren genau für solche Anwendungen attraktiv sein könnte. Noch wichtiger ist jedoch der Trend: Vor einem Jahr lag der Wert laut aktuellen Berichten noch deutlich niedriger, nun zeigt sich eine schnelle Expansion. Damit entsteht ein fundamentales Argument, dass Solana nicht nur für Memecoins oder Trading steht, sondern zunehmend auch für institutionellere Finanzanwendungen.

Solflare erleichtert Käufe per Apple Pay

Auch auf der Nutzerseite gibt es Fortschritte. Solflare hat „Fast Crypto Buys“ integriert und ermöglicht damit schnellere Wallet-Finanzierungen über Apple Pay. Besonders für neue Nutzer ist das relevant, weil Onboarding im Kryptomarkt oft noch kompliziert wirkt: Konto verbinden, Transaktion bestätigen, Wartezeiten, abgelehnte Kartenzahlungen oder technische Hürden bremsen die Adoption.

Introducing: Fast Crypto Buys on iOS app (US) + Extension (Web)⚡️ Partnered with @coinbasedev, we’re bringing a new way to fund your Solflare wallet in seconds. Tap Deposit.

Choose the option: ‘Buy crypto with Apple Pay’

Funded in seconds. This means:

– Fast and simple… pic.twitter.com/Px3zOkMgS3 — Solflare – The Solana Wallet (@solflare) April 28, 2026

Solflare will genau diesen Prozess vereinfachen. Nutzer können über Deposit die Kaufoption auswählen und ihre Wallet schneller mit Kapital versorgen. Für Solana ist das langfristig bullisch, weil Infrastruktur nicht nur technisch stark sein muss, sondern auch einfach zugänglich. Je weniger Reibung beim Einstieg entsteht, desto größer ist die Chance, dass mehr Nutzer Solana-Apps, DeFi, NFTs oder Zahlungen tatsächlich verwenden.

MoonPay bringt Mastercard für KI-Agenten

MoonPay hat mit der MoonAgents Card eine virtuelle Mastercard vorgestellt, die speziell auf KI-Agenten und Stablecoin-Zahlungen abzielt. Die Karte soll es ermöglichen, dass Nutzer oder KI-Agenten Stablecoins aus Onchain-Guthaben über klassische Mastercard-Zahlungswege ausgeben können. Technisch wird dabei eine selbstverwahrte Wallet mit einer virtuellen Debitkarte verbunden.

MOONPAY JUST RELEASED A DEBIT CARD FOR AI AGENTS MoonPay (@MoonPay) officially launches the MoonAgents Card, a virtual Mastercard debit card that enables AI agents to spend stablecoins directly from self-custodial onchain balances. The infrastructure, developed with Monavate,… pic.twitter.com/bDPQW9Jah4 — BSCN (@BSCNews) May 1, 2026

Laut MoonPay bleibt die Wallet-Custody beim Nutzer, während Transaktionen in Echtzeit über bestehende Karteninfrastruktur abgewickelt werden. Das ist zwar nicht ausschließlich eine Solana-News, passt aber strategisch stark zum Solana-Narrativ: Stablecoins, schnelle Abwicklung und programmierbare Zahlungen werden immer wichtiger. Wenn KI-Agenten künftig tatsächlich eigenständig Zahlungen ausführen, brauchen sie günstige, schnelle und liquide Blockchain-Rails. Genau hier könnte Solana langfristig profitieren.

Shinhan Card kooperiert mit Solana Foundation

Ein besonders institutioneller Impuls kommt aus Südkorea. Shinhan Card, einer der größten Kartenanbieter des Landes, hat eine Absichtserklärung mit der Solana Foundation unterzeichnet, um Stablecoin-Zahlungsinfrastruktur zu entwickeln und zu testen. Geplant sind demnach Proof-of-Concept-Tests, bei denen reale Zahlungsszenarien zwischen Verbrauchern und Händlern simuliert werden sollen. Für Solana ist das ein wichtiger Schritt, weil es zeigt, dass große Finanzakteure die Blockchain nicht nur theoretisch beobachten, sondern konkrete Anwendungen prüfen.

SOLANA PARTNERS WITH SOUTH KOREAN CARD GIANT FOR STABLECOIN PAYMENTS PUSH Solana (@solana) has teamed up with Shinhan Card to explore stablecoin payments for millions of users. The South Korean card giant serves over 28 million cardholders. The partnership will test real world… pic.twitter.com/S4x5at9PV6 — BSCN (@BSCNews) April 30, 2026

Stablecoins gelten ohnehin als einer der klarsten Product-Market-Fits im Kryptosektor. Wenn eine große Kartenfirma Solana für Zahlungstechnologie testet, stärkt das die These, dass Solana als Infrastruktur für schnelle, günstige und skalierbare Zahlungen relevant bleiben könnte.

Meta nutzt Solana für USDC-Zahlungen an Creator

Auch Meta rückt wieder näher an Krypto heran. Der Konzern hat USDC-Auszahlungen für ausgewählte Creator in Kolumbien und auf den Philippinen eingeführt. Dabei werden Solana und Polygon als Blockchain-Rails unterstützt, während Stripe im Hintergrund eine Rolle bei der Abwicklung spielt. Das ist bemerkenswert, weil Meta nach dem gescheiterten Libra- beziehungsweise Diem-Projekt nun keinen eigenen Coin startet, sondern bestehende Infrastruktur nutzt.

⚡️NEW: META ROLLS OUT USDC CREATOR PAYMENTS Meta is enabling $USDC payouts to selected creators in Colombia and the Philippines via the Solana and Polygon network. pic.twitter.com/8y5waA2lE5 — Coin Bureau (@coinbureau) April 29, 2026

Für Solana ist diese Entwicklung langfristig bullisch: Wenn ein globaler Plattformkonzern USDC-Zahlungen auf Solana ermöglicht, bestätigt dies die Relevanz der Blockchain für reale Zahlungsströme. Zwar ist der Rollout zunächst begrenzt, doch genau solche Pilotprojekte können später skaliert werden.

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