Satoshis Bitcoin im Visier? Wie gefährdet Satoshis BTC durch Quantencomputer sind

Das Wichtigste in Kürze

Satoshi Nakamoto werden laut Arkham rund 1,096 Millionen BTC zugeschrieben, verteilt auf viele frühe Adressen.

Laut CoinGecko liegt der Bitcoin-Kurs am heutigen 3 Mai bei rund 78.000 US-Dollar, die Marktkapitalisierung bei knapp 1,58 Billionen US-Dollar.

In der Bitcoin-Community läuft seit Mitte April eine neue Debatte über Schutzmechanismen gegen Quantenangriffe, darunter BIP-361 und der neue Vorschlag PACT.

Der Markt diskutiert wieder über eine alte, unangenehme Frage: Was passiert, wenn Quantencomputer eines Tages stark genug sind, um frühe Bitcoin-Adressen zu knacken? Dass diese Debatte gerade jetzt hochkocht, ist kein Zufall. Zum einen mehren sich neue Vorschläge aus dem Entwicklerlager, wie sich das Netzwerk gegen ein solches Szenario absichern könnte. Zum anderen rücken dadurch automatisch die ältesten und prominentesten Bestände der Kette in den Fokus – also die Bitcoin von Satoshi Nakamoto.

Warum ausgerechnet Satoshis Wallets im Fokus stehen

Dass sich die Debatte auf Satoshi konzentriert, hat einen technischen Grund. Viele der frühesten Bitcoin liegen auf alten Adresstypen, bei denen öffentliche Schlüssel bereits onchain sichtbar sind. Genau solche UTXOs gelten in einem künftigen Quanten-Szenario als besonders sensibel. Arkham ordnet Satoshi rund 1,096 Millionen BTC zu. Alex Thorn von Galaxy betonte auf X nun zugleich, dass dieses Vermögen eben nicht in einer einzigen Super-Wallet liegt, sondern auf rund 22.000 Adressen mit jeweils etwa 50 BTC verteilt sei. Das senkt das Risiko eines einmaligen Großangriffs zumindest in der Theorie.

Noch wichtiger ist aber der normative Streit dahinter. Thorn schrieb, dass Satoshis P2PK-Bestände nicht angetastet werden sollten, weil ein Eingriff in diese Eigentumsrechte das zentrale Bitcoin-Versprechen beschädigen könnte. Genau hier verläuft die Bruchlinie in der Community: Die eine Seite will gefährdete Altbestände im Zweifel technisch isolieren, um einen späteren Diebstahl zu verhindern. Die andere Seite hält einen präventiven Eingriff für gefährlicher als das Risiko selbst, weil Bitcoin damit an Glaubwürdigkeit als unveränderliches Eigentumssystem verlieren könnte.

i had many discussions about quantum & bitcoin in las vegas this week, both on and off stage, with skeptics, advocates, and many overall smart bitcoiners some consensus i feel is emerging: 1) satoshi’s coins (P2PK) should not be touched. violating his property rights could be… — Alex Thorn (@intangiblecoins) May 2, 2026

Die Gefahr ist real – aber nicht akut

So ernst die Debatte ist, so wichtig ist die Einordnung. Es gibt derzeit keinen belastbaren Beleg, dass öffentlich verfügbare Quantenhardware bereits Bitcoin-Schlüssel im realen Maßstab brechen kann. Die jüngste Aufmerksamkeit bekam das Thema, weil Project Eleven einen Forscher für das Knacken eines 15-Bit-ECC-Schlüssels mit öffentlicher Quantenhardware ausgezeichnet hat. Das war laut Decrypt zwar die bislang größte öffentliche Quantenattacke auf elliptische Kurvenkryptografie, liegt aber immer noch weit entfernt von Bitcoins 256-Bit-Kryptografie. Kurz gesagt: Das Risiko ist nicht eingebildet, aber eben auch kein Schalter, der morgen umgelegt wird.

Genau deshalb entstehen jetzt Übergangslösungen: Zum Beispiel der Vorschlag PACT – „Provable Address-Control Timestamps“. Die Idee: Besitzer alter Wallets sollen ihre Kontrolle nachweisen können, ohne die Bitcoin sofort bewegen zu müssen. Das wäre gerade für historische Bestände wie die von Satoshi relevant, weil jede Bewegung dieser Coins wiederum selbst massive Marktsignale senden würde.

Unterm Strich ist die Sache für Bitcoin unangenehm, aber nicht existenziell. Die eigentliche Gefahr liegt aktuell weniger in einem unmittelbar bevorstehenden Quantenraub als in der Governance-Frage: Wie viel darf Bitcoin ändern, um sich zu schützen, ohne seine Grundprinzipien aufzugeben? Genau deshalb ist die Skepsis in der BTC-Community so groß. Nicht, weil das Thema belanglos wäre. Sondern weil ein schlechter Schutzmechanismus am Ende fast so teuer werden könnte wie der Angriff selbst.