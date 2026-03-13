50 Millionen Dollar verbrannt: Fataler DeFi-Trade auf Aave schockt Krypto-Fans

Das Wichtigste in Kürze

Krypto-Wal verliert rund 50 Millionen Dollar auf AAVE.

Schlechter Preis und geringe Liquidität führen zu extremen Ergebnis.

Aave-Gründer kündigt mehr Schutz für DeFi Nutzer an.

Dezentrale Finanzprotokolle gehören zu den innovativsten Entwicklungen im Kryptosektor. Eines der bekanntesten Projekte in diesem Bereich ist das DeFi-Lending-Protokoll Aave. Die Plattform zählt seit Jahren zu den führenden Anwendungen im Ethereum-Ökosystem und ermöglicht Nutzern, Kryptowährungen zu verleihen, zu leihen oder direkt über Liquiditätspools zu tauschen. Milliardenwerte werden täglich über DeFi-Protokolle bewegt.

Umso bemerkenswerter ist ein ungewöhnlicher Vorfall, der nun für Diskussionen in der Branche sorgt: Ein einzelner Nutzer verlor bei einer Transaktion offenbar mehrere zehn Millionen Dollar. Der Fall zeigt eindrücklich, welche Risiken selbst erfahrene Marktteilnehmer bei großen On-Chain-Trades eingehen können. Wer Kryptowährungen kaufen möchte, sollte also einige Dinge beachten.

Krypto-Wal verliert Millionen auf Aave

Ein außergewöhnlicher Vorfall sorgte zuletzt im Umfeld von Aave für Aufsehen. Ein bislang unbekannter Krypto-Wal führte eine einzelne Transaktion über rund 50,4 Millionen US-Dollar in USDT aus. Ziel war offenbar der Tausch über einen Liquiditätspool innerhalb des DeFi-Ökosystems. Das Ergebnis fiel jedoch dramatisch aus: Der Nutzer erhielt lediglich 324 AAVE-Token im Gegenwert von etwa 36.000 US-Dollar.

JUST IN: Whale turns -$50M USDT into -$36K AAVE Trader ignored massive slippage warning and lost -$49.96M in one tx due to tiny liquidity pools + extreme price dislocation. Brutal DeFi lesson: Always check slippage!#Aave #Crypto #DeFiFail pic.twitter.com/xtSvOmFga6 — PreFi Vault (@prefivault) March 13, 2026

Der massive Verlust entstand durch extreme Slippage. Dabei handelt es sich um Preisabweichungen, die auftreten können, wenn eine sehr große Marktorder auf eine begrenzte Liquidität trifft. Wird ein großer Betrag auf einmal in einen Pool geworfen, verschiebt sich der Preis entlang der automatisierten Market-Maker-Kurve stark. Genau das scheint in diesem Fall passiert zu sein: Die Order war so groß, dass sie die verfügbare Liquidität im Pool praktisch „durchschlug“ und den effektiven Ausführungspreis massiv verschlechterte.

Crypto Whale's $50M Nightmare: How a Simple USDT to AAVE Swap Turned into Instant Ruin – You Won't Believe the Slippage! $50 Million usdc lost in a single trade. What could have gone wrong? Do you agree with me? Watch till the end. https://t.co/ArKN14c0Oq pic.twitter.com/6a7sRFLVzj — Mr Samuel.SOMI 🤍 (@Mr_Samuel01) March 12, 2026

Besonders bemerkenswert ist, dass der Trade Berichten zufolge von einem Mobilgerät aus bestätigt wurde. Trotz mehrerer Warnhinweise der Benutzeroberfläche wurde die Transaktion offenbar final bestätigt. Laut Aussagen von Aave-Gründer Stani Kulechov konnte die Transaktion nur durchgeführt werden, weil der Nutzer die Risiken aktiv über eine Bestätigungsbox akzeptierte.

Earlier today, a user attempted to buy AAVE using $50M USDT through the Aave interface. Given the unusually large size of the single order, the Aave interface, like most trading interfaces, warned the user about extraordinary slippage and required confirmation via a checkbox.… — Stani.eth (@StaniKulechov) March 12, 2026

Der Vorfall hatte jedoch auch eine andere Seite: MEV-Bots nutzten die Situation sofort aus. Diese automatisierten Programme analysieren Transaktionen im Mempool und versuchen, profitabel zwischen Ordern zu agieren. In diesem Fall griff ein Bot die Preisverzerrung auf und sicherte sich einen erheblichen Teil des entstandenen Arbitrage-Gewinns.

Berichten zufolge zahlte der Bot rund 16.927 ETH (etwa 34,8 Millionen US-Dollar) an den sogenannten Block-Builder, um die profitable Transaktion bevorzugt in den Block aufnehmen zu lassen. Zusätzlich erhielt der Validator des entsprechenden Blocks eine Trinkgeld-ähnliche Zahlung von 568 ETH, also rund 1,2 Millionen US-Dollar.

Während das Aave-Team ankündigte, zumindest die etwa 600.000 Dollar an Protokollgebühren zurückzuerstatten, bleibt der Großteil der verlorenen Gelder dauerhaft bei Arbitrageuren.

Aave möchte DeFi-Nutzer besser schützen

Der Entwickler Martin Grabina erklärte nach dem Vorfall ausführlich, warum der massive Verlust nicht durch einen technischen Fehler des Protokolls verursacht wurde. Laut Grabina herrscht häufig Verwirrung über den Begriff Slippage. Dabei handelt es sich lediglich um eine Toleranzspanne bei einer Marktorder, also wie stark der tatsächliche Ausführungspreis vom ursprünglich angezeigten Preis abweichen darf, wenn sich der Markt zwischen Signierung und Ausführung bewegt. Auf der Oberfläche von Aave wird diese Slippage automatisch anhand von Volatilität und Ordergröße berechnet.

After today's unfavourable $50M swap on our interface, there's a lot of confusion around slippage I'd like to clarify: Slippage is the tolerance buffer on a market order: how much the final fill price can deviate from the quoted price due to market movement between signing and… https://t.co/qsk9VTaZjv — martin (@mgrabina) March 12, 2026

Im konkreten Fall lag die vorgeschlagene Slippage bei 1,21 %, doch laut Grabina war das nicht das eigentliche Problem. Entscheidend sei gewesen, dass der Nutzer bereits eine extrem schlechte Preisquote akzeptiert habe. Der angezeigte Kurs implizierte bereits vor Gebühren und Slippage einen enormen Preis-Impact von rund 99 %. Die Plattform habe diese Warnung angezeigt, der Nutzer bestätigte sie jedoch manuell. Laut Grabina funktionierte der Swap technisch korrekt – der Trader erhielt sogar einen kleinen Ausführungsvorteil von etwa 0,7 %, was durch den Auktionsmechanismus von CoW Swap möglich ist.

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