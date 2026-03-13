Steuerstreit in Berlin: Bleibt die Bitcoin-Haltefrist unangetastet?

In der deutschen Krypto-Community herrscht derzeit helle Aufregung über die Zukunft der steuerfreien Veräußerungsgewinne. Auslöser ist eine Debatte über die geplante Steuerreform der Regierung unter Kanzler Merz und Finanzminister Klingbeil. Während in sozialen Netzwerken Berichte über ein baldiges Ende der einjährigen Haltefrist ab 2027 kursieren, geben offizielle Stimmen aus der Koalition vorerst Entwarnung. Dennoch bleibt die steuerliche Gleichstellung von Kryptowährungen mit klassischen Kapitalanlagen ein politischer Zankapfel.

Union erteilt Abschaffungsplänen eine Absage

Entgegen der auf Plattformen wie X verbreiteten Gerüchte gibt es derzeit keine konkrete Einigung auf eine Abschaffung der Haltefrist. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion stellte klar, dass eine solche Änderung nicht Teil der aktuellen Koalitionsvereinbarungen sei. Olav Gutting, zuständiger Berichterstatter der Union, betonte, dass es keinen überzeugenden steuerpolitischen Grund gebe, an der bewährten Regelung für „andere Wirtschaftsgüter“ zu rütteln. Besonders im Hinblick auf den kommenden digitalen Euro sei eine unterschiedliche steuerliche Behandlung von Kryptowährungen im Vergleich zu Fremdwährungsgeschäften kaum zu rechtfertigen. Damit positioniert sich die Union deutlich als Verteidiger des Status quo für private Anleger.

SPD fordert weiterhin mehr „Steuergerechtigkeit“

Trotz der Dementis aus Unionskreisen bleibt die SPD bei ihrer kritischen Haltung gegenüber steuerfreien Krypto-Gewinnen. Die Sozialdemokraten plädieren schon länger dafür, Kryptowährungen steuerlich wie Aktien zu behandeln und mit einer Abgeltungsteuer von 25 Prozent zu belegen. Finanzpolitiker der Partei begründen dies mit dem Ziel der Steuergerechtigkeit. Es sei schwer vermittelbar, warum Gewinne aus Wertpapieren besteuert werden, während spekulative Gewinne mit Bitcoin nach nur einem Jahr steuerfrei bleiben. Zwar konnte die SPD diese Forderung bisher nicht in konkrete Gesetzesentwürfe überführen, doch das Thema bleibt ein potenzieller Verhandlungspunkt für künftige Haushaltsdebatten.

Status quo: Was Anleger jetzt wissen müssen

Für Krypto-Investoren in Deutschland ändert sich nach aktuellem Stand nichts. Gewinne aus dem Verkauf von Bitcoin und anderen Kryptowährungen bleiben nach einer Haltedauer von mindestens einem Jahr steuerfrei. Unterhalb dieser Frist gilt eine Freigrenze von 600 Euro (bzw. 1.000 Euro nach neueren Anpassungen). Da Kryptowährungen rechtlich nicht als Kapitalvermögen, sondern als privates Veräußerungsgeschäft eingestuft werden, unterliegen sie dem persönlichen Einkommensteuersatz, sofern die Haltefrist nicht eingehalten wird. Die aktuelle Panik auf dem Markt scheint somit eher auf spekulativen Falschmeldungen als auf unmittelbaren legislativen Schritten zu basieren.

Fazit: Politische Börsen haben kurze Beine

Die Aufregung zeigt, wie sensibel der Krypto-Sektor auf regulatorische Signale reagiert. Während die SPD ihre langfristige Agenda der Steuervereinheitlichung verfolgt, fungiert die Union derzeit als regulatorischer Anker für Krypto-Anleger. Eine kurzfristige Änderung der Haltefrist erscheint angesichts der klaren Positionierung der CDU/CSU unwahrscheinlich. Dennoch sollten Anleger die Debatte aufmerksam verfolgen, da Steuerreformen oft in größeren Gesamtpaketen verhandelt werden, bei denen Kompromisse in Detailfragen möglich sind.