Aktivität beim Near Protocol explodiert: 10x Potenzial in 2026?

Das Wichtigste in Kürze

NEAR zeigt aktuell massive relative Stärke gegenüber vielen anderen Altcoins.

Neue AI-Narrative und Rekordaktivität treiben das Momentum zuletzt deutlich weiter.

Bitcoin-L2-Projekte wollen Bitcoin erstmals stärker für AI-Anwendungen positionieren. .

Der Kryptomarkt bewegt sich zuletzt eher seitwärts, viele Altcoins kämpfen weiter mit fehlender Dynamik. Doch ausgerechnet NEAR Protocol zeigt aktuell enorme relative Stärke. Der Kurs legt innerhalb von 24 Stunden um rund 29 Prozent zu und steigt auf Monatssicht sogar um etwa 50 Prozent.

Damit hebt sich NEAR klar von Bitcoin und vielen anderen Large Caps ab. Besonders auffällig: Der explosive Ausbruch erwischte zahlreiche bearishe Trader auf dem falschen Fuß. In der Folge wurden massenhaft Short-Positionen liquidiert, was die Rallye zusätzlich beschleunigte und das Momentum zuletzt massiv verstärkte.

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Rekordaktivität: Warum NEAR plötzlich massiv wächst

NEAR Protocol sorgt derzeit nicht nur mit der Kursentwicklung für Aufmerksamkeit, sondern auch mit beeindruckenden Onchain-Daten. Laut aktuellen Daten von ChainSpect hat das Netzwerk zuletzt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen neue Aktivitätsrekorde erreicht. Am 21. Mai wurden rund 838.000 Transaktionen verarbeitet – ein neuer Höchststand für das Ökosystem. Das zeigt deutlich, dass die jüngste Kursrallye nicht ausschließlich spekulativ getrieben sein dürfte.

NEAR Protcol shocks industry with record-breaking activity. Highlighted through data from @chainspect_app, @NEARProtocol has broken its own daily activity record for two consecutive days. Its new record stands at an impressive ~838,000 transactions processed on May 21.$NEAR's… pic.twitter.com/8FYjrJQTg5 — BSCN (@BSCNews) May 23, 2026

Vor allem der Fokus auf Blockchain-AI und autonome Onchain-Agenten scheint zunehmend für Wachstum zu sorgen. Immer mehr Anwendungen setzen auf automatisierte Systeme, die eigenständig Transaktionen ausführen und Netzwerke nutzen können. Genau hier positioniert sich NEAR aktuell aggressiv als Infrastruktur-Lösung. Das Narrativ rund um AI-Agents gilt ohnehin als einer der spannendsten Wachstumsbereiche im gesamten Kryptomarkt.

Hinzu kommt: Das starke Momentum führte zuletzt zu erheblichen Short-Liquidationen. Viele Trader hatten offenbar weiter auf fallende Kurse gesetzt, nachdem Altcoins in den vergangenen Monaten überwiegend schwach performten. Der plötzliche Ausbruch zwang zahlreiche Marktteilnehmer jedoch dazu, Positionen hektisch zu schließen. Dadurch entstand zusätzlicher Kaufdruck.

Technisch betrachtet wirkt der Trend aktuell ebenfalls konstruktiv. Während Bitcoin zuletzt eher schwächelt und der Gesamtmarkt seitwärts läuft, baut NEAR eine klare relative Stärke auf. Gerade solche Phasen gelten häufig als frühe Hinweise darauf, welche Projekte in einem möglichen nächsten Marktaufschwung zu den Gewinnern zählen könnten.

Dynamisches Resharding: Das steckt hinter dem neuen Upgrade

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält NEAR aktuell durch ein wichtiges Infrastruktur-Upgrade. Das Netzwerk kündigte an, bereits im Juni sogenanntes „Dynamic Resharding“ einzuführen. Dabei handelt es sich um eine Technologie, mit der sich die Blockchain automatisch skalieren kann, sobald die Nachfrage steigt.

Vereinfacht gesagt wird das Netzwerk in mehrere sogenannte Shards aufgeteilt. Diese können parallel arbeiten und Transaktionen gleichzeitig verarbeiten. Neu ist nun vor allem die Dynamik: Die Anzahl dieser Shards soll sich künftig automatisch an die Netzwerkauslastung anpassen – ohne menschliches Eingreifen. Genau das könnte ein großer Vorteil gegenüber vielen konkurrierenden Blockchains werden.

LATEST: 📈 Near Protocol says dynamic resharding is coming in June, allowing the network to automatically scale as demand grows without human intervention. pic.twitter.com/2BvTkBX0A8 — CoinMarketCap (@CoinMarketCap) May 22, 2026

Denn eines der größten Probleme im Kryptomarkt bleibt weiterhin die Skalierbarkeit. Wenn Nutzerzahlen und Aktivität stark steigen, geraten viele Netzwerke an ihre Grenzen. Gebühren steigen, Transaktionen werden langsamer und die Nutzererfahrung leidet. NEAR versucht dieses Problem nun deutlich effizienter zu lösen.

Gerade im Zusammenhang mit AI-Anwendungen könnte das entscheidend werden. Sollte die Nutzung autonomer Onchain-Agenten tatsächlich massiv wachsen, wären hochskalierbare Netzwerke klar im Vorteil. Genau darauf scheint NEAR aktuell strategisch zu setzen – und der Markt honoriert diese Entwicklung zuletzt mit deutlicher Stärke.

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Bitcoin und AI? Genau das wollen Bitcoin-L2s jetzt ändern

Bislang spielte Bitcoin im boomenden AI- und Onchain-Agenten-Sektor praktisch keine Rolle. Während Netzwerke wie Solana oder NEAR mit hoher Geschwindigkeit und günstigen Transaktionen punkten konnten, galt Bitcoin lange eher als langsames und konservatives Wertspeicher-Netzwerk. Doch genau das könnte sich nun verändern.

Immer mehr Bitcoin-L2-Projekte arbeiten daran, die älteste Kryptowährung technisch deutlich flexibler zu machen. Die Idee dahinter: Anwendungen, AI-Agenten, DeFi-Protokolle oder neue Finanzprodukte sollen künftig ebenfalls auf Bitcoin-Infrastruktur laufen können – allerdings ohne die Limitierungen der Hauptchain. Genau dadurch könnte langfristig auch die Nachfrage nach nativen Bitcoins steigen, da BTC innerhalb dieser Systeme weiterhin als zentrale Basis dient.

Ein besonders spannendes Projekt in diesem Bereich ist aktuell Bitcoin Hyper. Das Projekt setzt auf eine moderne Bitcoin-L2-Infrastruktur und versucht dabei, die Vorteile von Solana mit der Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin zu kombinieren. Im Mittelpunkt steht dabei die Integration der Solana Virtual Machine (SVM), wodurch schnelle und günstige Anwendungen auf Bitcoin-Basis möglich werden sollen.

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Technologisch verfolgt Bitcoin Hyper dabei einen ambitionierten Ansatz. Über eine zk-proof-basierte Bridge sollen Layer-1 und Layer-2 effizient miteinander verbunden werden. Dadurch könnten Transaktionen deutlich schneller und skalierbarer verarbeitet werden, ohne vollständig auf die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks verzichten zu müssen. Genau solche Lösungen gelten aktuell als einer der spannendsten Trends im gesamten Kryptomarkt.

Auch der Presale entwickelt zuletzt klare relative Stärke. Trotz schwierigem Marktumfeld und anhaltendem Bärenmarkt flossen bereits rund 32,5 Millionen US-Dollar in das Projekt. Das deutet darauf hin, dass Investoren das Thema Bitcoin-L2 zunehmend ernst nehmen. Gleichzeitig lockt das Projekt aktuell mit rund 36 Prozent APY beim Staking, was zusätzlich Kapital anzieht.

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