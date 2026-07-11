Bitcoin über 64.000 Dollar & drei neue Allzeithochs im Kryptomarkt

Das Wichtigste in Kürze

Ondo Perps erreicht beim Open Interest ein neues Allzeithoch von 25,19 Millionen Dollar.

HIP-3 bindet inzwischen 3,46 Milliarden Dollar in offenen Derivatepositionen.

Kraken-Vaults verzeichnen mit 240,64 Millionen Dollar einen neuen TVL-Rekord.

Die Rekorde zeigen wachsende Nutzung trotz schwacher Kurse und Bärenmarkt.

Bitcoin hat sich zuletzt von seinen Verlaufstiefs gelöst und notiert wieder oberhalbvon 64.000 US-Dollar. Damit kehrt kurzfristig etwas Momentum zurück, obwohl der übergeordnete Bärenmarkt weiterhin intakt bleibt. Viele Anleger fragen sich deshalb, ob die Erholung nachhaltig ist und wie sich der Kryptomarkt in den kommenden Wochen entwickelt. Abseits der schwachen Kurse zeigen jedoch einzelne Marktsegmente eine bemerkenswerte Stärke.

Daten von Artemis weisen gleich drei neue Rekordstände aus: beim Open Interest von Ondo Perps und Hyperliquids HIP-3-Märkten sowie beim in Krakens Vaults gebundenen Kapital. Diese Entwicklungen zeigen, dass reale Nutzung und Kapitalzuflüsse trotz des schwierigen Umfelds weiter wachsen.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Ondo Perps erreicht unmittelbar nach dem Start einen neuen Rekord

Ondo Finance ist vor allem für die Tokenisierung traditioneller Vermögenswerte bekannt. Über Produkte wie Ondo Global Markets bringt das Unternehmen Aktien, ETFs und US-Staatsanleihen auf die Blockchain. Mit Ondo Perps wurde dieses Angebot nun um eine Derivateplattform erweitert. Internationale Nutzer außerhalb der Vereinigten Staaten können dort rund um die Uhr Perpetual Futures auf US-Aktien, Indizes, ETFs und Rohstoffe handeln. Dabei ist ein Hebel von bis zu 20 möglich. Eine Besonderheit besteht darin, dass neben Stablecoins auch tokenisierte Aktien und ETFs als Sicherheit für Positionen eingesetzt werden können.

Nur wenige Tage nach dem offiziellen Start am 7. Juli stieg das tägliche Open Interest laut Artemis auf ein neues Allzeithoch von 25,19 Millionen US-Dollar. Das Open Interest beschreibt den Gesamtwert aller noch offenen Derivatepositionen. Es handelt sich somit nicht um das tägliche Handelsvolumen, sondern um Kapital, das weiterhin in laufenden Long- oder Short-Positionen gebunden ist.

Der schnelle Anstieg deutet darauf hin, dass Trader Ondo Perps bereits aktiv für Spekulationen und Absicherungen nutzen. Bullisch ist vor allem die frühe Nachfrage nach einer neuen RWA-Infrastruktur. Dennoch verrät das Open Interest allein nicht, ob überwiegend auf steigende oder fallende Kurse gesetzt wird. Stark steigendes Open Interest erhöht zudem das Liquidationsrisiko, falls viele Marktteilnehmer gehebelt in dieselbe Richtung positioniert sind. Ondo Perps erweitert das Tokenisierungsmodell damit erfolgreich von einfachen Anlageprodukten auf den deutlich größeren Derivatemarkt.

HIP-3 wird zur zentralen Wachstumsfunktion von Hyperliquid

HIP-3 steht für „Hyperliquid Improvement Proposal 3“ und ermöglicht sogenannte Builder-Deployed Perpetuals. Vereinfacht gesagt können externe Entwickler eigene Perpetual-Märkte direkt auf der Handels- und Abwicklungsinfrastruktur von Hyperliquid aufbauen. Der jeweilige Betreiber bestimmt unter anderem die verfügbaren Märkte, Preisorakel, Kontraktspezifikationen, Hebelgrenzen und Abwicklungsregeln. Damit entwickelt sich Hyperliquid von einer einzelnen Krypto-Derivatebörse zunehmend zu einer offenen Infrastruktur für verschiedenste Finanzmärkte.

HIP-3 ermöglicht beispielsweise unbefristete Futures auf Aktien, Aktienindizes, Rohstoffe, Devisen und weitere reale Vermögenswerte. Nutzer erhalten dabei synthetisches Kurs-Exposure, besitzen jedoch nicht die zugrunde liegende Aktie oder den jeweiligen Rohstoff. Besonders TradeXYZ hat sich als dominanter Betreiber innerhalb dieses Ökosystems etabliert und bietet zahlreiche Aktien-, Index- und Rohstoffmärkte an.

Laut Artemis erreichte das aggregierte tägliche Open Interest der HIP-3-Märkte zuletzt ein neues Allzeithoch von 3,46 Milliarden US-Dollar. Anfang 2026 hatte die Kennzahl noch deutlich unter einer Milliarde US-Dollar gelegen. Das starke Wachstum zeigt, dass die permissionless gestarteten Märkte inzwischen eine zentrale Funktion innerhalb von Hyperliquid übernehmen.

Auch hier misst das Open Interest den Nominalwert der noch nicht geschlossenen Positionen. Ein höherer Wert signalisiert wachsende Marktaktivität, Liquidität und Kapitalbindung, bedeutet aber nicht automatisch bullische Positionierung. Für Hyperliquid ist die Entwicklung dennoch fundamental relevant: Neue Märkte ziehen zusätzliche Trader an, generieren Gebühren und erhöhen den Nutzen der zugrunde liegenden Infrastruktur.

Kraken-Vaults binden erstmals mehr als 240 Millionen US-Dollar

Kraken ist eine der größten zentralisierten Kryptobörsen, erweitert sein Angebot jedoch zunehmend um direkt angebundene DeFi-Produkte. Anfang 2026 führte das Unternehmen DeFi Earn ein. Nutzer können dort unter anderem Stablecoins in automatisierte Vaults einzahlen, die das Kapital an dezentrale Lending-Protokolle wie Aave weiterleiten. Die dortigen Kreditnehmer zahlen Zinsen, aus denen die variable Rendite für die Einleger entsteht. Kraken übernimmt dabei die Benutzeroberfläche, während spezialisierte Anbieter und Risikomanager die zugrunde liegenden Vault-Strategien verwalten.

Später ergänzte Kraken das Angebot um einen Bitcoin-Vault. Dieser ermöglicht es langfristigen BTC-Inhabern, variable und in Bitcoin ausgezahlte Erträge zu erzielen, ohne ihre grundsätzliche BTC-Preisposition aufzugeben. Die Plattform bewirbt dafür Renditen von bis zu 2,5 Prozent pro Jahr, wobei das Kapital über ausgewählte Onchain-Lending-Strategien eingesetzt wird.

Der von Artemis ausgewiesene tägliche Vault-TVL erreichte nun ein neues Allzeithoch von 240,64 Millionen US-Dollar. TVL steht für „Total Value Locked“ und beschreibt den aktuellen Dollarwert der in den Vaults hinterlegten Vermögenswerte. Anders als Open Interest misst TVL also keine offenen Derivatepositionen, sondern tatsächlich eingezahltes Kapital.

Der Rekord zeigt, dass benutzerfreundliche DeFi-Angebote über etablierte Börsen auf wachsende Nachfrage treffen. Anleger sollten dennoch Risiken wie Smart-Contract-Fehler, Kreditmarktrisiken, eingeschränkte Liquidität und schwankende Renditen berücksichtigen. Der steigende TVL bestätigt vor allem den Trend zu „unsichtbarem DeFi“, bei dem komplexe Onchain-Strategien direkt in vertraute Apps integriert werden.

Mehr erfahren: Beste Krypto-Presales in 2026