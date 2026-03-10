Analyst sagt: „Solana jetzt in dieser Zone kaufen“

Das Wichtigste in Kürze

Solana verharrt weiterhin in der Range zwischen 80-85 US-Dollar.

Trader sehen ein langfristig attraktives Setup für SOL.

ETF-Nachfrage deutet großes Interesse von Institutionen an.

Der Kryptomarkt startet mit einer gewissen Stabilität in die neue Handelswoche. Während viele traditionelle Anlageklassen zuletzt unter Druck geraten sind – unter anderem aufgrund geopolitischer Unsicherheiten und steigender Energiepreise – zeigt sich der Kryptomarkt vergleichsweise robust.

Dennoch bleibt das übergeordnete Bild weiterhin von einer Seitwärtsbewegung geprägt. Besonders deutlich wird das bei Solana.

Die Kryptowährung notiert aktuell rund um die Marke von 85 US-Dollar und bewegt sich damit weiterhin in einer breiten Konsolidierungsphase. Vom Allzeithoch ist Solana noch immer rund 70 Prozent entfernt. Gleichzeitig sind solche Phasen historisch oft jene Marktphasen, in denen langfristig orientierte Investoren beginnen, Positionen aufzubauen.

Krypto-Trader sieht attraktive Akkumulationszone bei Solana

Einige Marktteilnehmer sehen die aktuelle Marktphase bei Solana als potenziell attraktive Einstiegsmöglichkeit. So erklärte der bekannte Krypto-Trader „gnarleyquinn“ zuletzt auf der Plattform X, dass er Solana gezielt im Bereich zwischen 77 und 87 US-Dollar akkumuliert. Sein durchschnittlicher Einstiegspreis liege dabei laut eigener Aussage bei rund 80 US-Dollar. Aus seiner Sicht sprechen mehrere technische und markttechnische Faktoren dafür, dass sich Solana derzeit in einer langfristig interessanten Bewertungszone befinden könnte.

Strong conviction here for $SOL

Accumulating in $77-$87 range (avg $80) ~ Down 77% from ATH

~ Funding rate negative for 21 straight weeks

~ Five straight negative months

~ MACD daily cross

~ Big extension on Bollinger

~ Lowest Weekly RSI since 2022

~ 10D, 20D ema flattening out pic.twitter.com/rIR3r63sw2 — gnarleyquinn (@gnarleyjs) March 9, 2026

Besonders hervor hebt er, dass Solana derzeit rund 77 Prozent unter seinem Allzeithoch handelt. Historisch betrachtet entstehen in solchen Phasen häufig neue Akkumulationszonen für langfristige Investoren. Hinzu kommt, dass die Funding Rates am Derivatemarkt bereits seit über 20 Wochen überwiegend negativ sind – ein Zeichen dafür, dass viele Marktteilnehmer aktuell eher auf fallende Kurse setzen. Konträr orientierte Investoren interpretieren solche Marktstrukturen jedoch oft als potenzielles Signal für eine bevorstehende Trendwende. Bewertungstechnisch könnte Solana zu den günstigen Kryptowährungen in 2026 gehören.

Auch aus technischer Perspektive sieht der Trader mehrere interessante Entwicklungen. So habe der MACD auf Tagesbasis zuletzt ein mögliches bullisches Signal geliefert. Gleichzeitig befinde sich der Wochen-RSI auf dem niedrigsten Niveau seit dem Jahr 2022, was auf eine stark überverkaufte Marktphase hinweisen könnte. Darüber hinaus beginnen sowohl die 10-Tage- als auch die 20-Tage-Durchschnittslinien langsam zu flatten – ein mögliches erstes Zeichen dafür, dass sich der Verkaufsdruck allmählich abschwächen könnte.

Institutionelle Nachfrage zeigt sich bei Solana-Spot-ETFs

Während der Preis von Solana in den vergangenen Monaten deutlich korrigiert hat, zeigen die Daten rund um die neuen Spot-ETFs ein anderes Bild. Wie Bloomberg-Analyst Eric Balchunas zuletzt erklärte, konnte Solana seit dem Start der Spot-ETFs im vergangenen Sommer trotz eines Kursrückgangs von rund 57 Prozent beeindruckende Kapitalzuflüsse verzeichnen. Insgesamt summieren sich die kumulierten Zuflüsse mittlerweile auf rund 1,45 Milliarden US-Dollar.

Solana is down 57% since the spot ETFs launched in July (that is about as unlucky timing as you'll ever see in ETFs) yet they managed to not only accumulate $1.5b in flows but not really give any of it up. Further, 50% of the assets are from 13F filers = serious inv base. Both… pic.twitter.com/jfCPCTOnsv — Eric Balchunas (@EricBalchunas) March 5, 2026

Besonders bemerkenswert ist dabei die Struktur der Investoren. Ein erheblicher Anteil der ETF-Bestände stammt aus sogenannten 13F-Filings – also regulatorischen Meldungen institutioneller Investoren in den USA. Laut den Daten entfallen rund 50 Prozent der ETF-Assets auf institutionelle Marktteilnehmer. Zu den größten Investoren zählen unter anderem große Investmentfirmen, Market Maker sowie etablierte Finanzinstitute wie Goldman Sachs oder Morgan Stanley.

Who were the buyers of those Solana ETFs? The top of the list is a who's who of market makers and crypto investment firms. https://t.co/NHu9ul4nt1 pic.twitter.com/aFI0CLubB1 — James Seyffart (@JSeyff) March 9, 2026

Diese Entwicklung ist aus Sicht vieler Analysten ein wichtiges Signal. Denn obwohl der Kurs von Solana seit dem ETF-Start deutlich gefallen ist, haben die institutionellen Anleger ihre Positionen größtenteils gehalten und teilweise sogar weiter ausgebaut. Gleichzeitig sind die ETFs selbst noch ein relativ junges Produkt und existieren erst seit wenigen Monaten. Dies untermauert SOL als Krypto Geheimtipp.

Dass institutionelle Investoren bereits in dieser frühen Phase signifikante Positionen aufbauen, wird von Marktbeobachtern daher als Hinweis gewertet, dass viele professionelle Anleger langfristig weiterhin großes Potenzial im Solana-Ökosystem sehen. Gerade in Phasen stärkerer Kurskorrekturen könnten solche strukturellen Kapitalzuflüsse deshalb eine wichtige Grundlage für zukünftige Marktbewegungen bilden. Das wäre bullisch für die Solana Prognose in 2026.