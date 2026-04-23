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Musk-Post zündet ASTEROID-Rallye: Trader verkauft einen Tag zu früh

Ein Trader verkauft ASTEROID mit 137 US-Dollar Verlust – einen Tag vor Musks Post. Danach schießt der Memecoin nach oben.

Raphael Adrian von Raphael Adrian Raphael Adrian Editor Raphael Adrian Updated 2 Min. read
Musk-Post zündet ASTEROID-Rallye: Trader verkauft einen Tag zu früh

Das Wichtigste in Kürze

  • Ein Trader verkaufte 7,43 Milliarden ASTEROID für nur 405 US-Dollar – und realisierte damit sogar 137 US-Dollar Verlust.
  • Einen Tag später war dieselbe Position laut Lookonchain mehr als 2,6 Millionen US-Dollar wert.
  • Der Hype entzündete sich an einer viralen X-Geschichte rund um den von Liv Perrotto entworfenen Shiba-Plüschhund „Asteroid“ und Elon Musk.

Ein Wallet zog bei ASTEROID nach fast 80 Tagen entnervt die Reißleine – exakt einen Tag vor dem Musk-getriebenen Hype. Was als kleiner Verlust endete, wäre 24 Stunden später ein Millionen-Trade gewesen.

Das ist passiert

Der Fall ist fast zu bitter, um wahr zu sein. Laut Lookonchain kaufte Wallet 0x5811 vor rund 80 Tagen 7,43 Milliarden ASTEROID für 542 US-Dollar und verkaufte die Position dann ausgerechnet einen Tag vor dem Pump für 405 US-Dollar. Ergebnis: 137 US-Dollar Verlust statt eines Buchgewinns von mehr als 2,6 Millionen US-Dollar, den dieselbe Position kurz darauf erreicht hätte. Genau solche Geschichten machen Memecoins für Außenstehende oft absurd – und für Trader brandgefährlich. Meme Coins kaufen 2026: Beste Coins mit Potenzial.

Der Auslöser war ein Musk-Moment – aber nicht wegen des Tokens selbst

Der Kurstreiber war kein Produktupdate, kein Listing und auch keine neue Onchain-Funktion. Stattdessen griff der Markt eine emotionale Geschichte auf, die auf X viral ging. CoinGecko beschreibt ASTEROID als Memecoin, der von einem realen Ereignis inspiriert ist: Ein Shiba-Plüschhund namens „Asteroid“ diente bei der Polaris-Dawn-Mission als Zero-Gravity-Indikator. Entworfen wurde er von Liv Perrotto. Auf X bedankte sich ihre Mutter Rebecca Perrotto später bei Elon Musk dafür, Asteroid zum „official mascot for SpaceX“ gemacht zu haben. Genau diese Erzählung wurde zum Zündfunken für den Token-Hype.

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Raphael Adrian
Raphael Adrian

Raphael Adrian ist ein Krypto-Journalist und Analyst, der bei Coinspeaker über Krypto-News, PR-Inhalte und Marktanalysen schreibt. Hier gilt er als Lead-Autor und Experte für Kryptowährungs-Prognosen. Mit seinem journalistischen Hintergrund und seiner Spezialisierung auf Finanzen, Business und digitale Assets berichtet er seit Jahren über Blockchain-Trends, neue Projekte und Entwicklungen am Kryptomarkt. Seine Kenntnisse in fundamentaler und technischer Analyse ermöglichen es ihm, Marktbewegungen fundiert zu bewerten, Potenziale von Projekten einzuordnen und datenbasierte Krypto-Prognosen zu erstellen. In seiner Arbeit legt er besonderen Wert auf verständliche, recherchierte Inhalte, die Leser bei fundierten Entscheidungen im Kryptomarkt unterstützen.

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