Musk-Post zündet ASTEROID-Rallye: Trader verkauft einen Tag zu früh

Das Wichtigste in Kürze

Ein Trader verkaufte 7,43 Milliarden ASTEROID für nur 405 US-Dollar – und realisierte damit sogar 137 US-Dollar Verlust.

Einen Tag später war dieselbe Position laut Lookonchain mehr als 2,6 Millionen US-Dollar wert.

Der Hype entzündete sich an einer viralen X-Geschichte rund um den von Liv Perrotto entworfenen Shiba-Plüschhund „Asteroid“ und Elon Musk.

Ein Wallet zog bei ASTEROID nach fast 80 Tagen entnervt die Reißleine – exakt einen Tag vor dem Musk-getriebenen Hype. Was als kleiner Verlust endete, wäre 24 Stunden später ein Millionen-Trade gewesen.

Das ist passiert

Der Fall ist fast zu bitter, um wahr zu sein. Laut Lookonchain kaufte Wallet 0x5811 vor rund 80 Tagen 7,43 Milliarden ASTEROID für 542 US-Dollar und verkaufte die Position dann ausgerechnet einen Tag vor dem Pump für 405 US-Dollar. Ergebnis: 137 US-Dollar Verlust statt eines Buchgewinns von mehr als 2,6 Millionen US-Dollar, den dieselbe Position kurz darauf erreicht hätte. Genau solche Geschichten machen Memecoins für Außenstehende oft absurd – und für Trader brandgefährlich. Meme Coins kaufen 2026: Beste Coins mit Potenzial.

This is the unluckiest guy I’ve ever seen! 80 days ago, trader 0x5811 spent $542 to buy 7.43B $ASTEROID. Just one day before $ASTEROID pumped, he sold all 7.43B $ASTEROID for $405, taking a $137 loss. Today, those 7.43B $ASTEROID are worth over $2.6M. He missed a… pic.twitter.com/xHDPp5OD8p — Lookonchain (@lookonchain) April 19, 2026

Der Auslöser war ein Musk-Moment – aber nicht wegen des Tokens selbst

Der Kurstreiber war kein Produktupdate, kein Listing und auch keine neue Onchain-Funktion. Stattdessen griff der Markt eine emotionale Geschichte auf, die auf X viral ging. CoinGecko beschreibt ASTEROID als Memecoin, der von einem realen Ereignis inspiriert ist: Ein Shiba-Plüschhund namens „Asteroid“ diente bei der Polaris-Dawn-Mission als Zero-Gravity-Indikator. Entworfen wurde er von Liv Perrotto. Auf X bedankte sich ihre Mutter Rebecca Perrotto später bei Elon Musk dafür, Asteroid zum „official mascot for SpaceX“ gemacht zu haben. Genau diese Erzählung wurde zum Zündfunken für den Token-Hype.

Elon, from the bottom of my broken heart, thank you. ❤️ You’ve kept my beautiful daughter Liv’s memory alive in the most extraordinary way, by making Asteroid, the official mascot for SpaceX. Liv poured her whole soul into designing that little dog in a spacesuit, dreaming of… https://t.co/Yijx6AzGWg — Rebecca Perrotto (@rebeccaperrotto) April 18, 2026