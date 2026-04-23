Ethereum-ETF-Momentum stärkt den Markt – warum einige Anleger jetzt auf den Presale von LiquidChain setzen

Das Wichtigste in Kürze

Ethereum-ETF-Zuflüsse und steigende On-Chain-Aktivität stützen den Markt.

Parallel rückt LiquidChain mit seinem Multi-Chain-Liquiditätsansatz in den Blick.

Donnerstag, 23. April 2026 – Der ETH-Trade bekommt im April erneut Rückenwind aus dem institutionellen Lager: Ethereum-Spot-ETFs kommen bislang auf Nettozuflüsse von 495,75 Mio. US-Dollar. Damit steigt nicht nur die Sichtbarkeit der zweitgrößten Kryptowährung, sondern auch die Wahrscheinlichkeit, dass Kapital schrittweise in angrenzende Altcoin- und Infrastruktur-Stories rotiert.

ETH notiert wieder über 2.300 US-Dollar, und genau deshalb richtet sich der Blick nun auf die technisch entscheidende Spanne zwischen 2.400 und 2.500 US-Dollar. Gelingt dort ein sauberer Ausbruch mit Bestätigung, könnte das die Tür für eine breitere Aufwärtsbewegung im Markt öffnen.

Für risikobereitere Investoren wird damit auch die Frage spannend, welche kleineren Projekte vom nächsten Liquiditätsschub profitieren könnten. LiquidChain (LIQUID) wird in diesem Zusammenhang auffällig oft genannt: Das Projekt verbindet eine klare Cross-Chain-These mit einem laufenden Presale, einem niedrigen Einstiegspreis und einer Tokenomics-Struktur, die auf Ökosystem-Wachstum ausgerichtet ist.

Fast 500 Mio. US-Dollar in ETH-ETFs: Die 2.500-Dollar-Marke wird zum Trigger-Level

Bei US-Spot-Ethereum-ETFs zeigte sich der April bislang durchgehend konstruktiv. Mehrere Handelstage brachten Nettozuflüsse im zweistelligen Millionenbereich, wobei insbesondere Produkte von BlackRock und Fidelity an mehreren Tagen zu den stärksten Vehikeln gehörten.

Diese Entwicklung ist deshalb relevant, weil sie mitten in einer Phase stattfindet, in der Ethereum zwar konsolidiert, die Nachfrage aber nicht versiegt. Parallel nehmen laut Marktbeobachtern auch die On-Chain-Aktivität und die Akkumulation durch größere Wallets zu – ein Mix, der die Fundamentaldaten stützt, selbst wenn kurzfristige Volatilität anhält.

Analysten wie Daan Crypto verweisen deshalb auf den Bereich von 2.400 bis 2.500 US-Dollar als Schlüsselfeld. Sollte ETH diesen Widerstand mit Volumen überwinden und den Wochenschluss darüber halten, würde sich das Chartbild deutlich aufhellen.

$ETH Close to testing its bull market support band and Weekly 200MA. That $2400-$2500 region is an important one for Ethereum. Eyes on the weekly close. pic.twitter.com/FaTof9STNf — Daan Crypto Trades (@DaanCrypto) April 22, 2026

Warum der Markt jetzt nach skalierbaren Nebenwetten sucht

Wenn Kapital in Ethereum zurückkehrt, endet die Story oft nicht bei ETH selbst. In früheren Marktphasen floss Aufmerksamkeit danach häufig in Projekte, die eine konkrete Infrastruktur-Lücke adressieren. Genau hier setzt LiquidChain an: nicht mit einer vagen Meme-Erzählung, sondern mit dem Versuch, fragmentierte Liquidität über mehrere große Netzwerke hinweg zusammenzuführen.

Der Investitionscase ist damit klar umrissen: Sollte das Interesse an On-Chain-Aktivität im Ethereum-Umfeld wieder anspringen, könnten Lösungen, die Bitcoin-, Ethereum- und Solana-Liquidität effizienter verknüpfen, überproportional von dieser Dynamik profitieren. Das ist kein Selbstläufer – aber ein nachvollziehbarer Treiber für spekulatives Upside.

LiquidChain setzt auf Cross-Chain-Liquidität, frühe Presale-Phase und wachstumsorientierte Tokenomics

LiquidChain (LIQUID) entwickelt eine Layer-3-Ausführungsumgebung, die die Kapitalbasis von Bitcoin, die DeFi-Tiefe von Ethereum und die Geschwindigkeit von Solana in einer einzigen Chain zusammenführen soll. Technisch basiert der Ansatz auf einer Virtual Machine auf Solana-Niveau, ergänzt um vereinheitlichte Liquiditätspools, verifizierbare Asset-Repräsentationen sowie Cross-Chain-Proofs und Messaging für atomare, vertrauensminimierte Abwicklungen ohne die üblichen Reibungsverluste durch Wrapping oder Bridging.

Für Entwickler bedeutet das laut Projekt, dass dApps, Memecoins und Prognosemärkte nur einmal bereitgestellt werden müssen, während Nutzer aus drei großen Ökosystemen angesprochen werden können. Der Kern der Story ist also Kapitaleffizienz: tiefere Liquidität, schnellere Ausführung und weniger Fragmentierung.

A little BTS of The Order cooking up LiquidChain's L3. ⟁👁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/FpFioySiij — LiquidChain (@getliquidchain) April 21, 2026

Aus Investorensicht fällt vor allem der Presale-Status ins Gewicht. Der laufende Verkauf findet aktuell zu 0,01452 US-Dollar pro LIQUID-Token statt und hat bereits mehr als 694.000 US-Dollar eingesammelt. Hinzu kommen sofort verfügbare Staking-Belohnungen von 1.563 % APY für Teilnehmer. Das allein ist natürlich kein Garant für nachhaltige Performance, erhöht aber die Aufmerksamkeit im Frühstadium deutlich.

Interessant ist auch die Ausrichtung der Tokenomics: Laut Projekt fließt der Großteil in Entwicklung und Ökosystemwachstum. Für Frühphasen-Investoren ist das oft ein entscheidender Punkt, weil sich daran ablesen lässt, ob das Modell eher auf kurzfristigen Hype oder auf längeren Netzwerkausbau setzt.

Wichtig bleibt trotzdem der Risikohinweis: Presales sind spekulativ, hohe APYs sind kein Sicherheitsmerkmal, und die tatsächliche Umsetzung einer ambitionierten Cross-Chain-Architektur entscheidet am Ende stärker als jede Marketingzahl. Wer hier einsteigt, setzt auf eine frühe Infrastruktur-Wette mit entsprechend hohem Chancen-Risiko-Profil.

Das knappe Zeitfenster vor der nächsten Presale-Stufe

Zusätzlichen Druck auf die Story erzeugt der Zeitfaktor: Die aktuelle Presale-Phase soll morgen enden. Für Anleger, die bewusst in frühe Bewertungsstufen einsteigen wollen, ist genau das einer der wichtigsten Hebel – vorausgesetzt, sie akzeptieren das erhöhte Risiko solcher Marktphasen.

Wer sich vor einem Einstieg noch einen genaueren Überblick über Ablauf und verfügbare Kaufoptionen verschaffen will, findet auf der offiziellen LiquidChain-Website die aktuelle Presale-Übersicht. Für viele mobile Nutzer kann auch Best Wallet interessant sein, weil sich der Token dort einfach verfolgen und der Kaufprozess direkt aus der App anstoßen lässt.

Der Kauf selbst ist unkompliziert angelegt. Unterstützt werden ETH, SOL, BNB, USDT, USDC, BTC und weitere große Kryptowährungen; zusätzlich sind Zahlungen per Bankkarte möglich. Wer LIQUID im Presale erwirbt und stakt, erhält derzeit 1.563 % APY, wobei die Ausschüttung startet, sobald das Claiming geöffnet wird.

Best Wallet bietet dabei eine besonders einfache mobile Strecke. Die App ist im Apple App Store und bei Google Play verfügbar; LIQUID lässt sich dort im Bereich „Upcoming Tokens“ finden und anschließend direkt verwalten.

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