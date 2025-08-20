ARK Invest kauft den Dip: 21 Mio. $ Bullish und 16 Mio. $ Robinhood-Aktien

Das Wichtigste in Kürze

ARK Invest hat für 21 Mio.

$ Bullish- und für 16 Mio.

$ Robinhood-Aktien gekauft.

Cathie Wood setzt damit ein starkes Signal auf die Zukunft von Krypto-Börsen und Fintech.

Bullish gilt als potenzieller Infrastrukturplayer, während Robinhood die Retail-Investoren anspricht.

Trotz Marktunsicherheit und Regulierung zeigt Wood Überzeugung und Geduld.

Für Anleger bedeutet das: Chancen liegen oft dort, wo Unsicherheit herrscht.

Ark Invest verdoppelt sein Engagement in Krypto- und Fintech-Investments

ARKs Flaggschiff-Fonds, der ARK Innovation ETF (ARKK), fügte gerade 356.346 Bullish-Aktien hinzu, im Wert von etwa 21,2 Millionen Dollar. Am selben Tag kauften sie 150.908 Robinhood-Aktien im Wert von rund 16,2 Millionen Dollar. Das bedeutet, dass ARKK nun insgesamt 1,16 Millionen Bullish-Aktien hält, im Wert von fast 73,9 Millionen Dollar. Das ist kein Kleingeld. Das ist Überzeugung.

JUST IN: Ark Invest doubles down on crypto & fintech plays 🚀 Cathie Wood’s ARK Innovation ETF added 356,346 Bullish shares ($21.2M) and 150,908 Robinhood shares ($16.2M) on Aug 19. ARKK now holds 1.16M Bullish shares worth ~$73.9M. Wood is betting big that crypto exchanges… pic.twitter.com/qEZhNz7Aj5 — Jessica Gonzales (@lil_disruptor) August 20, 2025

Darum ist das wichtig: Bullish ist nicht einfach nur eine weitere Börse. Sie positioniert sich leise als Konkurrent zu Coinbase und Binance, richtet sich an institutionelle Investoren, behält aber auch Privatanleger im Blick. Meiner Ansicht nach wettet Wood darauf, dass Börsen wie Bullish zur Infrastrukturschicht des neuen Finanzsystems werden. Denken Sie an die Nasdaq des Blockchain-Zeitalters.

Ein 21-Millionen-Dollar-Statement zu Bullish

Cathie Wood streut ihr Geld nicht einfach so herum. Jeder Schritt ist eine kalkulierte Wette. Mit der Investition von 21 Millionen Dollar in Bullish setzt sie effektiv eine Flagge, die sagt: „Krypto-Börsen sind die Zukunft der Finanzen.“

Cathie Wood’s ARK Invest is on a roll again! 🚀 They just made a $21 million bet on Bullish, a crypto exchange, and scooped up $16 million worth of Robinhood shares. That’s some serious confidence in the future of digital finance. 📈 While Robinhood’s stock has been climbing,… pic.twitter.com/eHBwlAeWq0 — Seven Crypto 🐋 (@SevenWinse) August 20, 2025

Das Ding bei Bullish ist Folgendes – es wird nicht so gehypt wie Coinbase. Es macht nicht jede Woche Schlagzeilen. Aber im Hintergrund baut es Liquiditätspools auf, experimentiert mit neuen Modellen und zieht Großinvestoren an. Genau diese Art von stillem Wachstum ist es, was langfristige Investoren wie Wood wollen.

Und hier ist meine Sichtweise: Das war nicht nur ein Kauf. Es war ein Statement. ARK sagt damit, dass trotz regulatorischem Lärm und Marktunsicherheit das Rückgrat von Krypto – seine Börsen – bleiben wird.

Robinhood bekommt ein weiteres Vertrauensvotum

Auf der anderen Seite kaufte ARK Robinhood-Aktien im Wert von 16 Millionen Dollar. Das ist mutig, denn Robinhood hatte eine holprige Fahrt. Von Meme-Stock-Mania-Höhen bis zu Nach-Hype-Tiefs wurde das Unternehmen sowohl gefeiert als auch kritisiert. Aber hier kommt die Wendung – die Robinhood-Aktie ist zuletzt gestiegen. ARKs Entscheidung, jetzt mehr Aktien zu kaufen, wirkt weniger wie eine Rettungsaktion und mehr wie Öl ins Feuer.

Warum Robinhood? Weil es trotz des Dramas nach wie vor eine der wichtigsten Plattformen für Privatanleger ist. Millionen junger Trader nutzen es täglich. Und mit seiner Expansion in den Kryptohandel ist Robinhood nicht nur ein Broker – es wird zu einer Hybridplattform, die traditionelle Finanzen und digitale Assets verbindet. Für mich sieht das aus wie Woods Art zu sagen: Die Retail-Armee verschwindet nicht. Und die Plattformen, die sie bedienen, sind es wert, gehalten zu werden.

Wenn Sie selbst in diesem Umfeld navigieren wollen, sollten Sie unbedingt Tools wie einen Krypto-Wallet-Vergleich nutzen, um Ihre Bestände zu sichern und die richtige Aufbewahrungsoption zu wählen.

Seien wir ehrlich – ja. Absolut. Aber bullish bedeutet nicht immer sofortige Renditen. Märkte sind nervös. Regulierung ist unberechenbar. Die Krypto-Stimmung kann wild schwanken. Dennoch denke ich, dass Woods Timing hier klug ist. Den Dip zu kaufen, ist nie einfach. Es erfordert Überzeugung, Geduld und eine klare These. Und sie zeigt alle drei.

Bullish hat das Potenzial, eine mächtige Börse zu werden, besonders für institutionelle Investoren. Robinhood ist nach wie vor die App der Wahl für Millionen kleiner Anleger, die in Märkte und Krypto hineinschnuppern. Zusammen repräsentieren sie beide Enden des Spektrums – Institutionen und Retail. Das ist clevere Positionierung.

Wenn Sie einer dieser Privatanleger sind, haben Sie sich wahrscheinlich schon gefragt, welche Krypto Sie kaufen oder wo Sie Krypto sicher erwerben können.

Bringen wir es auf unsere Ebene: Sollte sich der Durchschnittsanleger um ARKs neuesten Zug kümmern? Ich würde sagen ja, aber nicht im Sinne von „jede Bewegung kopieren“.

Es zeigt uns, dass trotz kurzfristiger Volatilität die großen Spieler Krypto und Retail-Plattformen weiterhin als zentral für die Zukunft der Finanzen ansehen. Es erinnert uns auch daran, dass die besten Chancen oft dann kommen, wenn die Schlagzeilen negativ sind und die Preise schwach aussehen. Mit anderen Worten, das ist kein Freibrief, blind in Robinhood oder Bullish einzusteigen. Aber es ist ein Anstoß, das große Ganze im Blick zu behalten.

ARK Invest kauft wieder den Dip. Es ist mutig. Wird diese Wette aufgehen? Die Zeit wird es zeigen. Aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass sie nicht einfach nur zockt – sie pflanzt Samen in fruchtbaren Boden. Der Markt könnte Zeit brauchen, um diese Schritte zu belohnen. Doch wie wir schon zuvor gesehen haben, wenn Cathie Wood sich festlegt, lohnt es sich meistens, genau hinzusehen. Also ist die eigentliche Frage nicht, ob ARK bullish ist. Sondern ob wir den Geduld haben, diese Vision sich entfalten zu sehen.

