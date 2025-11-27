Best Wallet startet morgen mit KuCoin Listing – Wird der BEST Token jetzt zum Mond fliegen?

Das Wichtigste in Kürze

Best Wallet wird am 28.

November auf KuCoin gelistet und erreicht damit erstmals eine globale Tier-1-Exchange.

Der BEST-Presale zählt mit über 17 Mio.

USD zu den erfolgreichsten Wallet-Fundraisings des Jahres.

Dank starker Nutzerzahlen, innovativer Features und wachsender Nachfrage rückt der Token auch für weitere Listings in den Fokus.

Der Wallet-Markt im Web3-Bereich wird zunehmend selektiver – umso aussagekräftiger sind Signale, die von großen Exchanges ausgehen. Mit dem bevorstehenden Listing des BEST-Tokens auf KuCoin erreicht Best Wallet einen entscheidenden Meilenstein und rückt endgültig in den Fokus des internationalen Kryptomarkts.

Starke Nutzerzahlen, ein außergewöhnlich erfolgreicher Presale und eine klare Produktvision machen deutlich: Hier geht es nicht nur um ein weiteres Wallet-Projekt, sondern um den Aufbau eines vollwertigen Web3-Ökosystems.

Best Wallet Launch auf KuCoin Exchange – 28. November 14:00 UTC – Weitere Börsen Listings in Aussicht

Dienstag, 25. November 2025 – Die aufstrebende Wallet aus dem Kryptobereich, Best Wallet (BEST), hat offiziell ein Listing auf KuCoin erhalten — ein Zeichen dafür, dass das Projekt nun von einer globalen Top-10-Exchange anerkannt wird.

Das Listing des BEST-Tokens auf KuCoin erfolgt am Freitag, dem 28. November um 14:00 UTC. Der BEST-Presale, der bereits über 17,65 Mio. USD eingebracht hat, ist das größte Fundraising eines Wallet-Produkts dieses Jahres und endet am Freitag um 12:00 Uhr. Anders ausgedrückt: Es bleiben noch 24 Stunden, um BEST vor dem explosiven KuCoin-Launch zu kaufen.

Und wenn eine Schwergewicht-Exchange wie KuCoin den ersten Schritt macht, bedeutet das meist eins: Die anderen großen Exchanges beobachten dieselben Kennzahlen und fragen sich: „Wenn wir nicht bald listen, sind wir zu spät?“

📢 World Premiere Listing: @BestWalletHQ $BEST is coming soon to #KuCoin! Best Wallet is a multi-chain Web3 wallet ecosystem powered by the $BEST token, offering retail crypto users and DeFi communities a secure, all-in-one platform for storing assets, trading, staking, and… pic.twitter.com/QaRW6VHXBO — KuCoin (@kucoincom) November 27, 2025

Warum Best Wallet in Web3 jetzt deutlich mehr ist als eine einfache Wallet

Best Wallet’s Ankündigung hat seine Position in Web3 fest etabliert. Während die meisten Wallets immer noch an UI-Themen feilen oder kleinere Updates ausrollen, bringt Best Wallet echte, tiefgreifende Features mit hoher Wirkung — und zwar in rasantem Tempo.

Mit ultra-effizienter Transaktionsverarbeitung und branchenführenden Swap-Raten – plus baldiger Upgrades wie automatisiertes DCA, gas-token-freie Transaktionen, fortgeschrittenem Anti-Fraud-Schutz, MEV-Schutz und der kommenden Best Card für reale Ausgaben – wirkt Best Wallet eher wie ein vollständiges Web3-Kommandozentrum als eine simple mobile Wallet.

Und das Beste daran? Jedes Upgrade erhöht die Nutzbarkeit von BEST und erweitert seine Rolle über das gesamte Ökosystem hinweg.

KuCoin-Listing unterstreicht Vertrauen in wachsende Nutzerbasis von Best Wallet

Gate und Bitget knapp hinter KuCoin platziert: KuCoin zählt zu den acht größten Kryptowährungs-Exchanges weltweit im Hinblick auf Spot-Volumen. Innerhalb der letzten 24 Stunden verarbeitete sie 3,7 Mrd. USD im Spot-Handel und mehr als 5 Mrd. USD im Derivatehandel — damit besitzt sie eine Liquiditätspräsenz, die nur wenige Exchanges erreichen können.

Was KuCoin jeder neu gelisteten Token bietet: tiefe Liquidität, globale Reichweite für Privatanleger, institutionelle Sichtbarkeit und eine nachgewiesene Performance beim schnellen Hochziehen von frühen Projekten in den Mainstream. Historische Listing-Daten zeigen, dass bei KuCoin performende Tokens oft Gewinne zwischen 30 % und über 100 % holen — mehr als bei den meisten Wettbewerbern, inklusive Binance und den meisten anderen Exchanges mit Ausnahme von Bitget.

Vor diesem Hintergrund erscheint der Einstieg von Best Wallet besonders überzeugend. Seit dem Launch im vergangenen Jahr hat die App bereits mehr als 500.000 Nutzer gewonnen, fast die Hälfte davon ist jeden Monat aktiv — ein hervorragender Retentions-Wert in einem Web3-Wallet-Sektor, in dem konstante Nutzung selten ist.

Diese Kennzahlen ähneln eher denen großer Fintech-Plattformen als typischer Krypto-Tools — genau jene Indikatoren, die Exchanges beim Bewerten langfristiger Liquiditätspotenziale berücksichtigen. Es überrascht daher wenig, dass KuCoin früh zugeschlagen hat.

Die nahtloseste und sicherste Art, sich im Web3 zu bewegen

Der Grund für die solide Nutzerbasis von Best Wallet: Es ist der kosteneffizienteste und nahtloseste Weg, um im Kryptobereich Transaktionen durchzuführen. Dank tiefer Liquiditätsrouten über 330 dezentrale Exchanges und 30 Cross-Chain-Brücken erhalten Nutzer durchgehend die besten verfügbaren Preise bei Swaps.

Schnell wird diese Effizienz noch gesteigert: mit gas-token-freien Transaktionen, die es erlauben, Netzwerkgebühren direkt in BEST statt ETH, BNB oder SOL zu bezahlen.

🔥 The $BEST Airdrop is now complete! 🔥 Once the $BEST token launches on Friday, November 28th at 12 PM UTC, you’ll be able to claim your airdrop rewards directly in Best Wallet. 🗓️ All successful participants will see their $BEST airdrop allocation in the Upcoming Tokens… pic.twitter.com/JYQHiZlcNb — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 27, 2025

Der On-Ramp ist ebenso reibungslos. Best Wallet unterstützt über 100 Fiat-Währungen und ermöglicht Nutzern in Dutzenden von Regionen, ihre lokale Währung nahtlos in Krypto umzuwandeln — ohne auf mehrere Drittanbieterdienste angewiesen zu sein.

Und mit der kommenden Best Card können Nutzer ihre Krypto bald sofort für reale Einkäufe verwenden. Das schließt die Lücke zwischen On-Chain-Geld und Alltagstrott.

Sicherheit und private Schlüssel

All das wird durch institutionell-gerechte Sicherheitsmaßnahmen abgesichert: Die nicht-verwahrende Architektur von Best Wallet garantiert, dass Nutzer die volle Kontrolle über ihre Assets behalten.

Die private Schlüssel werden mittels der MPC-CMP-Technologie von Fireblocks in mehreren verschlüsselten Schlüsselteilen aufgeteilt — gespeichert bei separaten Entitäten. So kann kein einzelner kompromittierter Teil jemals den Zugriff auf den gesamten Schlüssel freigeben.

Der Zugriff wird zusätzlich durch biometrische Authentifizierung und obligatorische Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) geschützt — selbst wenn ein Gerät verloren geht oder gestohlen wird, bleibt unbefugter Zugriff effektiv unmöglich.

Best Wallet plant zudem die Einführung eines Advanced Anti-Fraud-Schutzes, der verdächtige Aktivitäten und Transaktionsanomalien erkennt, bevor sie abgeschlossen werden — damit Nutzer vor Betrug und böswilligen Überweisungen bewahrt werden.

Darüber hinaus soll MEV (Maximal Extractable Value) Protection den Nutzer vor Sandwich-Angriffen und Front-Running schützen — gängige Exploits auf öffentlichen Blockchains, die Preismanipulationen bei Transaktionen ermöglichen.

Gemeinsam sorgen diese Schutzmechanismen dafür, dass jeder Trade fair und sicher ausgeführt wird — und geben den über eine halbe Million Nutzer, die Best Wallet bereits verwenden, das Vertrauen, Assets ohne unnötiges Risiko zu handeln, zu tauschen und zu verwalten.

Der Vorteil des BEST Tokens

Mit seiner starken Nutzerbasis und nun einem großen Exchange-Listing wird der BEST-Token mächtige Netzwerkeffekte auslösen: Jeder neue Nutzer und jede zusätzliche Funktion erhöht die Gesamtnachfrage nach BEST, weil der Token das gesamte Ökosystem antreibt.

Kurz gesagt: Wenn Best Wallet wächst — wächst BEST mit, weil der Token eng mit dem gesamten Ökosystem verknüpft ist.

Angesichts des aktuellen Marktes konkurrieren Exchanges hart darum, Assets mit echter Traktion zu listen. Wenn KuCoin früh einsteigt — besonders bei einem Projekt mit den Adoption-Kennzahlen von Best Wallet — löst das oft eine Listungswelle aus.

Falls BEST auf KuCoin substanzielle Handelsvolumina und User-Engagement liefert, könnte die nächste Round von Listings schneller erfolgen, als viele erwarten.

Um Best Wallet weiter zu erforschen, besuche die offizielle Best Wallet Website oder nutze die letzten 24 Stunden/3 Tage des Presales und sichere dir BEST vom offiziellen Token-Site, bevor das KuCoin-Listing erfolgt.

Die Best Wallet App ist jetzt sowohl im Google Play Store als auch im Apple App Store verfügbar.

Bleibe mit der Community verbunden auf X, Telegram und Discord.

