Binance-Gründer CZ stellt Krypto-Roadmap für Staaten vor

Das Wichtigste in Kürze

CZ fordert tokenisierte Aktienmärkte für globale Investoren und mehr Liquidität.

Nationale Stablecoins sollen Währungen auf Blockchains weltweit stärker etablieren.

Bitcoin bleibt bevorzugtes Krypto-Asset für Staaten und institutionelle Investoren weltweit.

Bitcoin Hyper verbindet Solanas Geschwindigkeit mit Bitcoins Sicherheit und Skalierung.

Die staatliche Adoption gilt für viele Analysten als die nächste große Wachstumsphase des Kryptomarkts. Während Privatanleger und Unternehmen bereits zunehmend digitale Vermögenswerte nutzen, könnten Regierungen und Zentralbanken eine völlig neue Nachfragewelle auslösen. Besonders Stablecoins, tokenisierte Vermögenswerte und Blockchain-Zahlungen stehen dabei im Fokus. Der Grund: Staaten verfügen über enorme Finanzvolumina und könnten Millionen von Menschen direkt in die digitale Wirtschaft integrieren.

Genau hier sieht auch Binance-Gründer Changpeng Zhao, besser bekannt als CZ, die Zukunft der Branche. Nach Gesprächen mit Regulierungsbehörden und Regierungsvertretern in Asien hat er nun eine klare Roadmap vorgestellt, wie Länder Kryptowährungen und Blockchain-Technologie künftig stärker nutzen könnten.

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CZ sieht tokenisierte Aktien und nationale Stablecoins als Zukunft

Changpeng Zhao verfolgt seit Jahren die Vision einer global vernetzten Finanzwelt auf Basis von Blockchain-Technologie. Nach seinen jüngsten Treffen mit politischen Entscheidungsträgern in Asien skizzierte der Binance-Gründer nun zwei zentrale Bausteine für die nächste Phase der Krypto-Adoption.

Countries need to tokenize their stocks, allowing worldwide buyers. (RWA) Countries need to issue their own stablecoin(s), to expand their currency's usage on the blockchain. https://t.co/054AbZj21b — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) June 17, 2026

Der erste Schwerpunkt liegt auf der Tokenisierung von Aktien. Nach Ansicht von CZ sollten Staaten ihre Kapitalmärkte auf die Blockchain bringen und Aktien als digitale Vermögenswerte ausgeben. Dadurch könnten Investoren weltweit rund um die Uhr auf nationale Börsen zugreifen. Die bisher bestehenden geografischen Grenzen würden verschwinden, während Liquidität und Kapitalzuflüsse deutlich steigen könnten. Gleichzeitig würden Transaktionen schneller, günstiger und transparenter abgewickelt werden.

CZ Unveils Bold Roadmap For National Crypto Adoption After meetings with Asian regulators and government leaders, Binance founder Changpeng Zhao (@cz_binance) outlined what he sees as the next phase of adoption. He says countries should tokenize their stock markets and make… pic.twitter.com/LB8cqMiQvS — BSCN (@BSCNews) June 18, 2026

Der zweite Pfeiler seiner Strategie betrifft nationale Stablecoins. CZ argumentiert, dass Länder eigene digitale Versionen ihrer Währungen schaffen sollten, die auf öffentlichen Blockchains genutzt werden können. Dadurch könnten Staaten ihre Währungen auch außerhalb der eigenen Landesgrenzen stärker etablieren und gleichzeitig von den Vorteilen moderner Blockchain-Netzwerke profitieren. Grenzüberschreitende Zahlungen würden effizienter, während Unternehmen und Verbraucher einfacher auf digitale Finanzdienstleistungen zugreifen könnten.

Die Vision passt zu einem der derzeit größten Trends der Branche. Sowohl tokenisierte Real-World-Assets (RWA) als auch Stablecoins verzeichnen 2026 starkes Wachstum. Große Finanzhäuser arbeiten bereits an tokenisierten Wertpapieren, während Regierungen weltweit regulatorische Rahmenwerke für Stablecoins entwickeln.

Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte die nächste Adoptionswelle tatsächlich nicht mehr von Privatanlegern oder Unternehmen ausgehen, sondern direkt von Staaten selbst. Genau darin sieht CZ die langfristig größte Chance für Blockchain-Technologien: die Digitalisierung nationaler Finanzsysteme und deren Vernetzung mit den globalen Kapitalmärkten.

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Bitcoin Hyper profitiert von der Suche nach neuen Bitcoin-Anwendungsfällen

Bitcoin bleibt für viele Staaten, Institutionen und Unternehmen der wichtigste digitale Vermögenswert. Die jüngsten ETF-Zuflüsse, staatlichen Bitcoin-Reserven und Diskussionen rund um nationale Strategien zeigen, dass BTC weiterhin das Fundament des Kryptomarkts bildet. Doch langfristig könnte nicht allein die Knappheit von Bitcoin entscheidend sein. Zusätzliche Kurstreiber könnten entstehen, wenn das Netzwerk selbst deutlich mehr Anwendungsfälle erhält. Genau hier setzen zahlreiche Entwickler aktuell an. Während Staaten über Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte nachdenken, wächst gleichzeitig das Interesse an Projekten, die Bitcoin technologisch erweitern und zusätzliche Funktionen auf die größte Kryptowährung der Welt bringen.

Ein Projekt, das in diesem Umfeld besonders viel Aufmerksamkeit erhält, ist Bitcoin Hyper. Der Presale zeigt aktuell bemerkenswerte relative Stärke und konnte trotz des schwierigen Marktumfelds bereits rund 33 Millionen US-Dollar Kapital einsammeln. Während viele Altcoins im Bärenmarkt erhebliche Verluste verzeichnen, bleibt das Interesse an Bitcoin-nahen Projekten weiterhin hoch.

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Der Kern der Idee besteht darin, die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Flexibilität moderner Smart-Contract-Netzwerke zu verbinden. Dafür setzt Bitcoin Hyper auf eine Layer-2-Infrastruktur und eine Zero-Knowledge-Bridge. Nutzer sollen Bitcoin in das Ökosystem transferieren und anschließend deutlich schneller sowie kostengünstiger verwenden können. Gleichzeitig soll die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks erhalten bleiben.

Besonders spannend ist dabei die Nähe zu Solana. Viele Marktbeobachter sehen Solana aktuell als eine der leistungsfähigsten Blockchains für Anwendungen, DeFi und Zahlungsverkehr. Bitcoin Hyper verfolgt das Ziel, ähnliche Geschwindigkeitsvorteile mit dem Kapital und der Bekanntheit von Bitcoin zu kombinieren.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugt das Staking-Modell. Derzeit werden Renditen von bis zu 36 Prozent APY beworben, was insbesondere spekulative Anleger anzieht. Kombiniert mit dem starken Presale-Momentum ergibt sich daraus eine bullische Ausgangslage.

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