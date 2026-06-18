Grayscale bewertet AAVE mit Bankmodell – Kursziel 175 Dollar

Das Wichtigste in Kürze

Grayscale bewertet Aave wie eine traditionelle Bank mittels Aktien-Frameworks.

Aave notiert aktuell unter der von Grayscale berechneten fairen Wertspanne.

Der Bitcoin-Layer-2-Presale Bitcoin Hyper sammelt über 33 Millionen Dollar ein.

Grayscale Research hat den DeFi-Lending-Token AAVE mit denselben Werkzeugen bewertet, die Analysten für traditionelle Banken und Fintech-Unternehmen einsetzen – und kommt dabei auf einen Einjahres-Basiswert von 175 Dollar. Konkret verwendete der Vermögensverwalter diskontierte Cashflow-Modelle, Gewinnmultiplikatoren und Vergleiche mit etablierten Kreditinstituten, um die Ertragskraft des Protokolls zu quantifizieren. Den aktuellen fairen Wert beziffert Grayscale auf 80 bis 100 Dollar – bei einem Marktpreis von rund 75 Dollar laut CoinGecko liegt AAVE damit noch knapp unterhalb dieser Bandbreite.

Was diesen Bericht von typischen Krypto-Preiszielen unterscheidet, ist die methodische Ernsthaftigkeit: Grayscale behandelt Aave nicht als spekulativen Token, sondern als Finanzinstitution mit messbaren Einnahmeströmen. Dass ein institutioneller Akteur dieser Größenordnung DeFi-Protokolle in einem Aktien-Framework analysiert, ist ein klares Signal für die zunehmende Reife des Sektors.

Aave als Bank: Das steckt hinter dem Grayscale-Modell

Die Logik hinter dem Bankvergleich ist direkt: Aave verdient Zinsen auf verliehenes Kapital und zahlt gleichzeitig Zinsen an Liquiditätsanbieter – genau wie eine Bank aus der Nettозинsmarge (Net Interest Margin, NIM) ihren Gewinn zieht. Grayscale schätzt, dass das Protokoll 2026 einen Nettogewinn von rund 60 Millionen Dollar erzielen könnte, bei einer operativen Marge von rund 50 Prozent. Das Umsatzwachstum zwischen 2023 und 2025 betrug laut Grayscale mehr als das Sechsfache – eine Wachstumsrate, die in der traditionellen Bankenwelt außergewöhnlich wäre.

Als weitere Ertragstreiber nennt Grayscale den hauseigenen Stablecoin GHO, Flash-Loan-Gebühren sowie institutionelle Produkte, die Aave zunehmend auch für regulierte Anleger zugänglich machen sollen. Dass Grayscale gleichzeitig einen Aave Trust für akkreditierte Investoren betreibt und bei der SEC einen ETF-Antrag eingereicht hat, unterstreicht: Der Vermögensverwalter sieht AAVE nicht nur analytisch, sondern auch strukturell als institutionellen DeFi-Wert. Das explizite Szenariospektrum – Bear Case 90,91 Dollar, Base Case 179,11 Dollar, Bull Case 270,57 Dollar – ist für einen DeFi-Token ungewöhnlich präzise und orientiert sich klar an Equity-Research-Konventionen.

Grayscale räumt dabei ein, dass Protokolleinnahmen allein keine Wertgarantie für den Token bedeuten. Gebühren fließen oft an Liquiditätsanbieter oder verbleiben in der DAO-Kasse, während Token-Inhaber – anders als Aktionäre – keine rechtlich durchsetzbaren Ansprüche haben. Mehr erfahren: Welche DeFi-Protokolle massiv Token zurückkaufen

AAVE-Kurs aktuell: Wo steht der Token im Vergleich zum fairen Wert?

Mit einem Handelspreises von rund 75 Dollar notiert AAVE derzeit rund 133 Prozent unterhalb des Grayscale-Basisziels von 175 Dollar – und noch leicht unter der als „aktuell fair“ bezeichneten Bandbreite von 80 bis 100 Dollar. Das impliziert selbst im konservativsten Szenario noch ein zweistelliges Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs. Aave gehört laut DeFiLlama regelmäßig zu den drei größten DeFi-Protokollen nach Total Value Locked (TVL) – dem Gesamtkapital, das im Protokoll gesperrt ist – und lag 2024 zeitweise bei über 10 Milliarden Dollar TVL auf Ethereum, Arbitrum, Optimism und weiteren Netzwerken.

Genau diese Marktstellung ist der Grund, warum Grayscale Aave als Vergleichskandidat für traditionelle Kreditinstitute wählt: Wer Milliarden an Kredit vermittelt, konstant wächst und eine stabile Marge erwirtschaftet, lässt sich mit Gewinnmultiplikatoren bewerten. Mehr erfahren: Welcher Altcoin den größten Krypto-Trend 2026 dominiert

DeFi-Protokolle wie Banken bewerten: Ein neuer Analysestandard entsteht

Grayscale ist mit diesem Ansatz nicht allein. CoinShares hat ähnliche Modelle auf den dezentralen Börsen-Token HYPE von Hyperliquid und auf Ether angewendet. Der Basiswert für HYPE im Jahr 2031 liegt bei 147 Dollar, für ETH bei 4.935 Dollar – wobei Hyperliquid als besonders direktes Beispiel für Token-Wertakkumulation gilt, weil 99 Prozent der Protokollgebühren über den sogenannten Assistance Fund zum Rückkauf von HYPE verwendet werden. Das entspricht einem Buy-back-Mechanismus, den Aktieninvestoren von börsennotierten Unternehmen kennen.

Die Rahmenbedingungen für solche Bewertungsansätze werden absehbar günstiger: Standard Chartered prognostiziert, dass tokenisierte Vermögenswerte das DeFi-Gesamtvolumen bis 2030 auf 2,7 Billionen Dollar heben könnten – ein Wachstum, das Protokollen wie Aave und Uniswap direkt zugutekäme. Wenn tokenisierte Real-World-Assets in Aaves Kreditpools landen, wird das „DeFi-Bank“-Narrativ von Grayscale nicht länger eine Analogie sein, sondern operative Realität. Mehr erfahren: DeFi-Token-Bewertungen im aktuellen Marktumfeld

Bitcoin-Infrastruktur als nächste Wachstumschance: Bitcoin Hyper im Presale

Dass institutionelle Vermögensverwalter wie Grayscale DeFi-Protokolle inzwischen mit denselben Methoden analysieren wie Banken, markiert eine Reifephase des Sektors. Während AAVE bereits Bewertungsreife bewiesen hat, sucht vorausschauendes Kapital gleichzeitig nach frühen Positionen in der nächsten DeFi-Infrastrukturwelle – und die führt zunehmend in Richtung Bitcoin Layer 2.

Genau hier positioniert sich Bitcoin Hyper (HYPER): ein Bitcoin-Layer-2-Netzwerk, das DeFi, Staking und dezentrale Anwendungen direkt auf dem sichersten Blockchain-Netzwerk der Welt ermöglicht. Mit über 33 Millionen Dollar im laufenden Presale eingesammelt, zählt Bitcoin Hyper zu den meistbeachteten frühen Projekten des Jahres 2025.

Die Technologie hinter Bitcoin Hyper: SVM-Speed auf Bitcoin-Sicherheit

Bitcoin Hyper kombiniert die Sicherheitsschicht von Bitcoin Layer 1 mit der Ausführungsgeschwindigkeit der Solana Virtual Machine (SVM). Konkret bedeutet das: Tausende Transaktionen pro Sekunde mit nahezu sofortiger Finalität – während Bitcoin als Settlement-Layer und Sicherheitsgarant im Hintergrund verbleibt. Zero-Knowledge-Proofs (ZK-Proofs) sichern die Transaktionsvalidierung, ohne die Dezentralität des Netzwerks zu kompromittieren.

Eine dezentrale, nicht-verwahrte Canonical Bridge ermöglicht es Nutzern, natives BTC auf Layer 2 zu minten und jederzeit verlustfrei zurückzutauschen. Darauf aufbauend entstehen Smart Contracts, DEXs, Liquiditätspools und Zahlungsanwendungen – alles innerhalb der Sicherheitsarchitektur von Bitcoin. Der HYPER-Token dient dabei als Transaktionswährung, Staking-Asset und Governance-Instrument.

Die Tokenomics von Bitcoin Hyper verteilen das Gesamtangebot von 21 Milliarden HYPER – die Anlehnung an Bitcoins 21-Millionen-Grenze ist bewusst gewählt – wie folgt:

30 % Entwicklung und Ökosystemwachstum

Entwicklung und Ökosystemwachstum 25 % Treasury und langfristige Protokollfinanzierung

Treasury und langfristige Protokollfinanzierung 20 % Marketing und Partnerschaften

Marketing und Partnerschaften 15 % Community, Staking und Belohnungen

Community, Staking und Belohnungen 10 % Liquidität für Exchange-Listings

Der aktuelle Presale-Preis liegt bei rund 0,01368 Dollar. Frühe Investoren können ihre HYPER-Token bereits im Presale staken und erhalten dabei einen APY von rund 36 Prozent – über 1,3 Milliarden HYPER sind bereits im Staking-Vertrag gesperrt. Das Mainnet-Launch und die ersten Exchange-Listings sind für Q3 2026 geplant.

Risikohinweis und Einstieg: So kaufen Sie HYPER im Presale

Krypto-Presales sind mit erheblichen Risiken verbunden. Investieren Sie ausschließlich Kapital, dessen vollständigen Verlust Sie verkraften können. Frühe Projekte können scheitern, Timelines verschieben sich, und Token-Preise nach dem Listing können deutlich unter dem Presale-Kurs notieren.

Wer dennoch einsteigen möchte, gelangt über die offizielle Website Bitcoin Hyper zum Presale. Akzeptierte Zahlungsmittel sind ETH, BNB, SOL, USDT, USDC sowie Kreditkarte. Alternativ bietet die Best Wallet App (iOS) und Best Wallet App (Android) eine unkomplizierte Möglichkeit, HYPER direkt im Presale zu erwerben und zu verwalten.

Weitere Informationen zu Kursentwicklung und Kaufprozess finden Sie hier: Bitcoin Hyper Prognose. Folgen Sie dem Projekt auf X (@BTC_Hyper2) und im offiziellen Telegram-Kanal, um keine Neuigkeiten zum Mainnet-Launch zu verpassen.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.