Bitcoin-Adoption boomt, nicht jedoch der Preis: River-Report

River merkte an, dass es „keinen Bärenmarkt bei der Bitcoin-Adoption gibt“, und hob hervor, dass registrierte Anlageberater (RIAs) nun seit acht aufeinanderfolgenden Quartalen Netto-Käufer von Bitcoin sind.

Diese Berater haben in den letzten zwei Jahren pro Quartal etwa 1,5 Milliarden USD in Bitcoin-ETFs gelenkt, was einen strukturellen Wandel in den Portfolio-Allokationsstrategien demonstriert.

River Financial hat berichtet, dass die Metriken der Bitcoin-Adoption 2025 Rekordhöhen erreicht haben, wobei institutionelle und unternehmerische Einheiten 829.000 BTC akkumulierten. „Bitcoin liegt 50 % unter den Allzeithochs, die Adoption verstärkt sich jedoch in einer Weise, die den Preis noch nicht beeinflusst“, hieß es im River Business Report 2025.

Die Daten offenbaren eine signifikante Entkopplung zwischen der Preisentwicklung und dem fundamentalen Netzwerkwachstum, da großangelegte Kapitalallokatoren weiterhin kauften, während sich der Marktwert des Assets von seinem Höchststand im Oktober halbierte.

Bitcoin ownership changed massively in 2025. More in next week’s report on Bitcoin adoption. pic.twitter.com/dyIk9e7rWt — River (@River) February 17, 2026

Dem Bericht zufolge waren Institutionen – eine Kategorie, die Unternehmen, Regierungen, Fonds und börsengehandelte Fonds (ETFs) umfasst – während der Volatilität des Jahres Netto-Käufer.

Im Bericht wird festgestellt, dass 60 % der führenden US-Banken derzeit Bitcoin-Produkte entwickeln, unterstützt durch ein günstigeres regulatorisches Umfeld in den Vereinigten Staaten. Diese Infrastruktur ermöglicht es Banken, Vermögenswerte direkt zu verwahren, wodurch technische Barrieren abgebaut werden, die den institutionellen Einstieg zuvor zögern ließen.

Institutionelle Akkumulation trotzt der Bären-Narrative

Investoren scheinen über die kurzfristige Preisentwicklung hinwegzusehen. Bitcoin-ETF-Halter haben Diamond Hands und behalten ihre Positionen trotz der fast 50-prozentigen Korrektur von den Oktober-Höchstständen bei. River betont, dass das Vertrauen in den Vermögenswert „schneller gewachsen ist als das jedes anderen Assets in der Geschichte“ und sich von einer experimentellen Technologie zu einem weltweit anerkannten Wertaufbewahrungsmittel entwickelt hat, mit Adoptionskurven, die mit denen des frühen Internets konkurrieren.

Das Akkumulationsverhalten deckt sich mit breiteren Marktbeobachtungen, bei denen Hedgefonds ihre Bitcoin-Positionen während Abschwüngen erhöhen, um langfristigen Wert zu sichern. Die Daten von River zeigen, dass Unternehmen die größte Gruppe von Käufern waren und ihren Bilanzen etwa 54 Milliarden USD in Bitcoin hinzufügten. Diese Zahl übertrifft alle Vorjahre zusammen und signalisiert eine massive Beschleunigung der Einführung in Unternehmensreserven. Auch die Adoption durch Händler verzeichnete einen deutlichen Anstieg, der weltweit um 74 % und innerhalb der Vereinigten Staaten um das Dreifache zunahm, was vor allem auf kleine private Firmen zurückzuführen ist, die alternative Zahlungswege und Inflationsabsicherungen suchen.

Bericht beleuchtet die expandierende geopolitische Dimension der Bitcoin-Adoption

Der Bericht beleuchtet auch die expandierende geopolitische Dimension der Bitcoin-Akkumulation. 2025 begannen fünf neue Nationalstaaten, darunter Luxemburg und Saudi-Arabien, Bitcoin-Bestände aufzubauen. Staatsfonds haben begonnen, den Vermögenswert zu akkumulieren und behandeln ihn neben Gold und Fremdwährungen als strategische Reserve.

Diese Institutionalisierung repräsentiert „Millionen von zugrunde liegenden Einzelpersonen“, die über Pensionsfonds, Rentenpläne und Unternehmensbilanzen ein Engagement eingehen, anstatt durch direkten Einzelhandelshandel. Der River Business Report 2025 argumentiert, dass dieser Wandel die Volatilität langfristig dämpft, da diese Käufer in der Regel mit mehrjährigen Zeithorizonten halten, im Gegensatz zu spekulativen Einzelhändlern.

Darüber hinaus deutet der River-Bericht darauf hin, dass der Boden für Bitcoin stärker sein könnte, als die Charts vermuten lassen. Wenn Institutionen weiterhin das Angebot in der aktuellen Rate von 829.000 BTC pro Jahr absorbieren, wird der verfügbare Free Float für den spekulativen Handel schrumpfen.