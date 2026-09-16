US-Spot-Bitcoin-ETFs haben an einem Handelstag Nettoabflüsse von 450,4 Millionen Dollar verzeichnet. Daten von Trader T vom 16. September zufolge handelte es sich dabei um den größten täglichen Mittelabfluss aus diesen Produkten seit Juni. Zuvor waren die Fonds am 14. September nach fünf Handelstagen wieder zu Nettozuflüssen zurückgekehrt, drehten jedoch einen Tag später erneut ins Minus.

IBIT und FBTC tragen den Großteil der Abflüsse

Den größten Einzelposten verzeichnete Fidelitys FBTC mit Abflüssen von 214,8 Millionen Dollar. BlackRocks IBIT folgte mit Nettoabflüssen von 161,7 Millionen Dollar. Nach eigener Berechnung entfallen damit 376,5 Millionen Dollar – die Summe aus 214,8 und 161,7 Millionen Dollar – auf diese beiden Produkte. Gemessen am gesamten Tagesabfluss von 450,4 Millionen Dollar entspricht dies rund 83,6 Prozent.

Auch weitere Produkte gaben Kapital ab: Bitwises BITB verzeichnete Nettoabflüsse von 12,4 Millionen Dollar, Ark Invests ARKB von 17,4 Millionen Dollar und Grayscales GBTC von 44,1 Millionen Dollar. Die übrigen gelisteten Spot-Bitcoin-ETFs wiesen laut den Daten keine Nettoflüsse aus. Die Zahlen beschreiben die Nettoveränderungen der jeweiligen Produkte an diesem Handelstag.

Abflüsse deuten auf schwächere kurzfristige Nachfrage hin

Die gleichzeitigen Abflüsse aus IBIT und FBTC werden in der Ausgangsquelle als Hinweis interpretiert, dass die Verlangsamung der institutionellen Bitcoin-Nachfrage mehr als ein isolierter Tageseffekt sein könnte. Zugleich verweist die Analyse darauf, dass sich aus einem einzelnen Datenpunkt keine strukturelle Trendwende ableiten lässt.

Für die langfristige Entwicklung sieht die Quelle bislang keine bestätigte Veränderung, die die künftige Bitcoin-Richtung allein bestimmen könnte. ETF-Flows können die kurzfristige Angebots- und Nachfragesituation beeinflussen, liefern für sich genommen jedoch keine vollständige Einordnung des Marktes.

Bitcoin bleibt unter kurzfristigen technischen Widerständen

Parallel zu den Abflüssen lag Bitcoin laut der Ausgangsquelle bei 75.871 Dollar und damit unter dem 20-Tage-Durchschnitt. Die Analyse nannte zudem ein bärisches MACD-Signal und einen RSI von 45,4. Als kurzfristige Unterstützung wurde die Marke von 75.246 Dollar angeführt.

In der kurzfristigen Analyse der Quelle gilt eine Erholung in Richtung 78.000 Dollar als mögliches Szenario, falls Bitcoin die Unterstützung bei 75.246 Dollar hält. Bei einem Bruch dieser Marke wurde ein Rückgang unter 73.500 Dollar als alternatives Szenario genannt. Diese Angaben sind bedingte Einschätzungen der Quelle und keine bestätigte unmittelbare Kursreaktion auf den ETF-Abfluss.

Die nächsten ETF-Flow-Tage: Risikohinweis und Call-to-Action

Ob sich die Abflüsse in den folgenden Handelstagen fortsetzen oder die Spot-Bitcoin-ETFs wieder Nettozuflüsse verzeichnen, bleibt offen. Im mittelfristigen Szenario der Quelle könnte eine Erholung auf 78.069 Dollar einen erneuten Test der Marke von 81.000 Dollar ermöglichen. Scheitert eine solche Erholung, nennt die Analyse einen möglichen Rückgang auf 71.900 Dollar.

Kryptowährungen bleiben trotz der Transparenz von Blockchain-Transaktionen weitgehend pseudonym. Beim Handel über regulierte ETFs oder Börsen gelten die KYC-Pflichten der jeweiligen Anbieter. Anleger sollten einzelne Tageswerte bei ETF-Flows nicht isoliert bewerten, sondern sie im Zusammenhang mit der breiteren Spot-Nachfrage und den Marktbedingungen einordnen.

Quelle: Bloomingbit