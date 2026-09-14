US-Spot-Bitcoin-ETFs haben binnen vier Handelstagen 462,7 Millionen US-Dollar an Nettoabflüssen verzeichnet – gerundet die 463 Millionen US-Dollar aus der Schlagzeile. Im selben Zeitraum zogen US-Spot-Ether-ETFs 196,9 Millionen US-Dollar an frischem Kapital an, gerundet also die 197 Millionen US-Dollar. Die gegenläufige Bewegung wirft die Frage auf, ob sich hier eine kurzfristige Kapitalrotation zwischen den beiden größten Krypto-ETF-Segmenten abzeichnet.

Bitcoin- und Ether-ETFs bewegen sich in entgegengesetzte Richtungen

Laut Farside Investors zogen sich die Bitcoin-Abflüsse über alle vier Handelstage von Dienstag bis Freitag durch. Nach minus 166,8 Millionen US-Dollar in den ersten zwei Tagen der verkürzten Handelswoche folgte am Donnerstag mit minus 282,7 Millionen US-Dollar der größte Tagesabfluss seit Juli, bevor sich das Tempo am Freitag auf minus 13,2 Millionen US-Dollar verlangsamte. Damit endete die stärkste Drei-Wochen-Zuflussphase des Jahres 2026, wie sie zuvor auch bereits im Beitrag zur dritten Zuflusswoche in Folge beschrieben wurde.

Bei den einzelnen Produkten führte der ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) die Woche mit 234,2 Millionen US-Dollar Nettoabflüssen an, gefolgt von Grayscales Bitcoin Trust ETF mit 129,1 Millionen US-Dollar. BlackRocks iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) verlor 52,5 Millionen US-Dollar, Fidelitys Wise Origin Bitcoin Fund 50,7 Millionen US-Dollar – Details, die auch der Bericht zur ARKB-Negativbilanz aufgreift.

Auf der Ether-Seite verlief die Woche laut Farside Investors uneinheitlich: Dienstag minus 24,3 Millionen US-Dollar, Mittwoch plus 34,7 Millionen US-Dollar, Donnerstag minus 29,9 Millionen US-Dollar. Erst der Freitag drehte die Bilanz mit plus 216,4 Millionen US-Dollar deutlich ins Plus, angeführt von BlackRocks iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) mit 148,8 Millionen US-Dollar und dem 21Shares Core Ethereum ETF mit 29,1 Millionen US-Dollar.

Kapitalrotation bleibt eine Einordnung, kein bestätigter Langfristtrend

Trotz der Wochenumkehr bleiben Bitcoin-ETFs im September laut SoSoValue bis Freitag mit rund 307,3 Millionen US-Dollar Nettozuflüssen im positiven Bereich. Das relativiert die vier negativen Handelstage: Von einem abrupten Umschwenken der institutionellen Nachfrage kann bislang nicht die Rede sein, eher von einer Verschiebung innerhalb einer insgesamt noch positiven Monatsbilanz.

Ob sich hinter der gegenläufigen Wochenbewegung tatsächlich eine gezielte Rotation von Bitcoin- zu Ether-Produkten verbirgt, lässt sich aus den vorliegenden Flow-Daten allein nicht belegen. Für eine belastbare Einordnung fehlt es an benannten Marktteilnehmern, die diese These stützen – die reinen Zahlen zeigen zunächst nur, dass beide Segmente in derselben Woche unterschiedlich liefen. Auch der frühere Blick auf Spot-CVD und ETF-Zuflüsse zeigt, wie schnell solche Wochenmuster wieder kippen können.

Ausblick auf die nächsten Flow-Daten

Entscheidend wird, ob Bitcoin-ETFs ihren positiven September-Saldo halten können und ob die Ether-Zuflüsse über den Freitagsspike hinaus anhalten. Die täglichen und wöchentlichen Daten von Farside Investors und SoSoValue liefern dafür die nächsten überprüfbaren Anhaltspunkte. Erst mehrere weitere Wochen mit gleichgerichteten Flows würden die aktuelle Bewegung von einer einmaligen Umschichtung zu einem echten Trend machen.

Risikohinweis und weitere Informationen

Kryptowährungen und darauf basierende ETFs bleiben volatile Anlageklassen mit entsprechendem Risiko; ETF-Flow-Daten spiegeln vergangene Kapitalbewegungen wider und sind kein Indikator für künftige Kursentwicklungen. Eigenständige Recherche sowie die Beachtung geltender KYC- und regulatorischer Vorgaben werden empfohlen. Die zugrunde liegende Berichterstattung stellt ausdrücklich keine Anlageberatung dar.