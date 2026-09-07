Spot-Bitcoin-ETFs haben zwischen dem 31. August und dem 4. September Nettozuflüsse von 987 Millionen US-Dollar verzeichnet. Damit war es die dritte Woche in Folge mit positiven Mittelzuflüssen. Der Krypto-Kommentator @WuBlockchain verwies auf die Serie als Zeichen eines anhaltenden Anlegerinteresses an diesem Produktsegment.

Bitcoin-Spot-ETFs sammeln vom 31. August bis 4. September 987 Millionen US-Dollar ein

Die Zuflüsse beziehen sich auf die vorherige Handelswoche nach US-Ostküstenzeit. Daten von SoSoValue, die in einer KuCoin-Meldung wiedergegeben werden, weisen für Bitcoin-Spot-ETFs insgesamt 987 Millionen US-Dollar an Nettozuflüssen aus.

Den höchsten wöchentlichen Nettozufluss verzeichnete demnach BlackRocks IBIT mit 692 Millionen US-Dollar. Auf Platz zwei folgte ARKB von Ark & 21Shares mit 138 Millionen US-Dollar. Den größten wöchentlichen Nettoabfluss meldete die Quelle für den Grayscale Bitcoin Trust (GBTC): Er lag bei 47,99 Millionen US-Dollar.

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Zum angegebenen Zeitpunkt belief sich der gesamte Nettoinventarwert der Bitcoin-Spot-ETFs laut SoSoValue auf 101,25 Milliarden US-Dollar. Die ETF-Nettovermögensquote, also der Anteil an der gesamten Bitcoin-Marktkapitalisierung, wurde mit 6,33 Prozent angegeben. Die kumulierten Nettozuflüsse lagen laut derselben Datengrundlage bei 55,62 Milliarden US-Dollar.

Auch andere Krypto-ETF-Segmente wurden in den vorliegenden Angaben mit Zuflüssen genannt. Ethereum-Spot-ETFs verzeichneten 218 Millionen US-Dollar. Für Solana-Spot-ETFs wurde eine auf zehn Wochen ausgedehnte Zuflussserie berichtet; die wöchentlichen Zuflüsse wurden mit 6,1751 Millionen US-Dollar beziffert. XRP- und HYPE-Spot-ETFs kamen demnach auf 18,9602 Millionen beziehungsweise 12,2734 Millionen US-Dollar.

Die Zuflüsse stärken das Nachfragebild, beweisen aber noch keine Trendwende

Die drei positiven Wochen liefern ein aktuelles Bild der Mittelbewegungen in Bitcoin-Spot-ETFs. Zusammen mit den berichteten Zuflüssen bei Ethereum- und Solana-Produkten lässt sich daraus ein Interesse an mehreren Krypto-Anlageprodukten ablesen.

Aus den Zuflusszahlen allein lässt sich jedoch keine abschließende Aussage über die Marktstimmung oder die künftige Kursentwicklung ableiten. Die Daten zeigen Mittelbewegungen in den Produkten, beantworten aber nicht, welche Anlegergruppen hinter ihnen stehen oder welche Motive für einzelne Zu- und Abflüsse ausschlaggebend waren.

Weitere ETF-Zuflussdaten im Blick behalten

Für die weitere Einordnung sind tägliche und wöchentliche ETF-Flow-Daten relevant. Sie können zeigen, ob sich die Serie positiver Bitcoin-Zuflüsse fortsetzt oder ob sich die Mittelbewegungen verändern. Ein Vergleich mit den gemeldeten Daten zu Ethereum, Solana, XRP und HYPE kann zudem helfen, die Entwicklung über mehrere Produktsegmente hinweg zu beobachten.

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Risikohinweis und Call-to-Action

Kryptowährungsanlagen sind mit Risiken und Volatilität verbunden. Die genannten Zuflussdaten stellen keine Garantie für künftige Kursentwicklungen dar. Wer eine Anlage in ETFs oder Bitcoin erwägt, sollte die verfügbaren Informationen sorgfältig prüfen und vor einer Entscheidung eigene Recherchen durchführen.

Quelle: Coinfomania