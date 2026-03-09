Coinspeaker

Bitcoin, Ethereum und XRP halten sich trotz Marktdruck stabil

Warum Bitcoin, Ethereum und XRP stabil bleiben

Bitcoin, Ethereum und XRP halten sich trotz Marktdruck stabil

Das Wichtigste in Kürze

  • Die aktuelle Preisbewegung kann nicht isoliert von der allgemeinen makroökonomischen Landschaft betrachtet werden.
  • Risiko-Assets haben derzeit mit erneuten geopolitischen Spannungen und einem sich verändernden Renditeumfeld zu kämpfen – Faktoren, die normalerweise schwer auf Krypto-Bewertungen lasten.
  • Die Korrelationsdynamik zeigt jedoch Anzeichen einer Entkopplung.

Bitcoin (BTC) notiert nahe 67.000 USD, während Ethereum (ETH) knapp oberhalb von 2.000 USD verweilt und XRP nach einer Woche mit erheblichem Liquidationsdruck die Marke von 1,35 USD verteidigt. Trotz eines Risk-off-Makroumfelds, das durch geopolitische Instabilität und sich ändernde Liquiditätsbedingungen geprägt ist, weigern sich diese wichtigen Assets, die kritischen strukturellen Unterstützungen zu durchbrechen.

Diese Konsolidierung inmitten jüngster Liquidationen im Wert von 459 Millionen USD stellt ein Marktparadoxon dar. Während die Stimmung bärisch bleibt, deutet die Weigerung des Preises, negative Katalysatoren in weitere Verluste umzumünzen, darauf hin, dass eine Erschöpfung der Verkäuferseite eintreten könnte.

Die Widerstandsfähigkeit im gesamten Krypto-Sektor verdeutlicht eine Diskrepanz zwischen fremdkapitalgetriebener Volatilität und der Nachfrage am Spotmarkt. Während Long-Positionen bereinigt wurden, impliziert das Ausbleiben eines anhaltenden Abwärtsmomentums unter die technischen Schlüsselunterstützungen, dass eine passive Kaufkraft den Verkaufsdruck absorbiert. Die entscheidende Frage für die kommende Woche ist, ob diese Stabilität eine echte Akkumulationsphase oder lediglich eine Atempause vor einer tieferen Kapitulation darstellt.

Makro-Liquidität und Markt-Korrelationsanalyse

Die aktuelle Preisbewegung kann nicht isoliert von der allgemeinen makroökonomischen Landschaft betrachtet werden. Risiko-Assets haben derzeit mit erneuten geopolitischen Spannungen und einem sich verändernden Renditeumfeld zu kämpfen – Faktoren, die normalerweise schwer auf Krypto-Bewertungen lasten. Die Korrelationsdynamik zeigt jedoch Anzeichen einer Entkopplung. Während traditionelle Tech-Indizes Gegenwind erfuhren, deutet die Weigerung des Kryptomarktes nachzugeben darauf hin, dass spezifische Liquiditätsbedingungen die allgemeine Makro-Korrelation überlagern.

Analysten, die diese Liquiditätsbedingungen beobachten, stellen fest, dass eine Sättigung des Verkaufsdrucks oft als Kontraindikator zur vorherrschenden bärischen Stimmung gewirkt hat. Die kontinuierliche Verteidigung der 64.000-USD-Marke bei Bitcoin dient als Indikator für den Risikoappetit im gesamten Sektor. Wären Makro-Belastungen der einzige Treiber, wäre ein Durchbrechen dieser Unterstützung wahrscheinlich während des Höhepunkts der jüngsten Liquidationskaskade erfolgt. Stattdessen erlebt der Markt derzeit einen Stresstest des strukturellen Bodens der Anlageklasse.

Vergessen Sie Bitcoin: Hier sind die wichtigsten Unterstützungsniveaus für Ethereum und XRP

Ethereum steht vor einem ähnlich entscheidenden Moment wie Bitcoin und hält die Unterstützung bei 1.850 USD. Eine technische Analyse deutet darauf hin, dass ein Scheitern bei der Verteidigung dieses Niveaus den Weg in Richtung 1.669 USD ebnet. Umgekehrt ist eine Erholung über 2.200 USD erforderlich, um zu signalisieren, dass die Liquidationsbereinigung abgeschlossen ist.

Bitcoin wird bei 67.000 USD gehandelt, während Ethereum knapp über 2.000 USD liegt und XRP das Niveau von 1,35 USD nach einer Woche Liquidationsdruck verteidigt.

(Quelle – TradingView)

(Quelle – TradingView)

XRP handelt derzeit in einer entscheidenden Zone. Das Asset verteidigt die Unterstützung bei 1,27 USD und verweilt darüber, was mit dem Boden des Bärenmarktes korrespondiert. Das Aufwärtsmomentum sieht sich jedoch einer massiven Mauer zwischen 1,76 USD und 1,80 USD gegenüber, wo etwa 1,85 Milliarden XRP gehalten werden. Ein Ausbruch über 1,51 USD ist mathematisch notwendig, um eine Trendumkehr zu bestätigen.





Der Ausblick für die kommenden Wochen hängt von der Auflösung der aktuellen Kapitulationssignale ab. Für XRP bietet das Zusammentreffen des SOPR-Kapitulationssignals und der historischen saisonalen Stärke im März ein überzeugendes Argument für eine potenzielle Erholung.

