Bitcoin, Ethereum und XRP halten sich trotz Marktdruck stabil

Die aktuelle Preisbewegung kann nicht isoliert von der allgemeinen makroökonomischen Landschaft betrachtet werden.

Risiko-Assets haben derzeit mit erneuten geopolitischen Spannungen und einem sich verändernden Renditeumfeld zu kämpfen – Faktoren, die normalerweise schwer auf Krypto-Bewertungen lasten.

Die Korrelationsdynamik zeigt jedoch Anzeichen einer Entkopplung.

Bitcoin (BTC) notiert nahe 67.000 USD, während Ethereum (ETH) knapp oberhalb von 2.000 USD verweilt und XRP nach einer Woche mit erheblichem Liquidationsdruck die Marke von 1,35 USD verteidigt. Trotz eines Risk-off-Makroumfelds, das durch geopolitische Instabilität und sich ändernde Liquiditätsbedingungen geprägt ist, weigern sich diese wichtigen Assets, die kritischen strukturellen Unterstützungen zu durchbrechen.

Diese Konsolidierung inmitten jüngster Liquidationen im Wert von 459 Millionen USD stellt ein Marktparadoxon dar. Während die Stimmung bärisch bleibt, deutet die Weigerung des Preises, negative Katalysatoren in weitere Verluste umzumünzen, darauf hin, dass eine Erschöpfung der Verkäuferseite eintreten könnte.

Die Widerstandsfähigkeit im gesamten Krypto-Sektor verdeutlicht eine Diskrepanz zwischen fremdkapitalgetriebener Volatilität und der Nachfrage am Spotmarkt. Während Long-Positionen bereinigt wurden, impliziert das Ausbleiben eines anhaltenden Abwärtsmomentums unter die technischen Schlüsselunterstützungen, dass eine passive Kaufkraft den Verkaufsdruck absorbiert. Die entscheidende Frage für die kommende Woche ist, ob diese Stabilität eine echte Akkumulationsphase oder lediglich eine Atempause vor einer tieferen Kapitulation darstellt.

Good Morning ☀️ Not much happening across the #Crypto market at the moment. #Bitcoin continues to range, and we’re still holding the short from 74k. One scenario I’m watching this week is a push back toward ~70k, followed by a rejection and a move down into key demand. Here’s… — The Chart Deck (@TheChartDeck) March 9, 2026

Makro-Liquidität und Markt-Korrelationsanalyse

GEOPOLITICAL TENSIONS AT SOME OF THE HIGHEST LEVELS WE’VE SEEN IN A LONG TIME. 🚨 – Ukraine allegedly tried to attack Putin’s residence

– Rising Israel-Iran tensions & ongoing Iran protests

– China surrounding Taiwan again

– UAE-Saudi tensions

– US land operation in Venezuela pic.twitter.com/IntZ3PSxoT — Crypto Rover (@cryptorover) December 30, 2025

Analysten, die diese Liquiditätsbedingungen beobachten, stellen fest, dass eine Sättigung des Verkaufsdrucks oft als Kontraindikator zur vorherrschenden bärischen Stimmung gewirkt hat. Die kontinuierliche Verteidigung der 64.000-USD-Marke bei Bitcoin dient als Indikator für den Risikoappetit im gesamten Sektor. Wären Makro-Belastungen der einzige Treiber, wäre ein Durchbrechen dieser Unterstützung wahrscheinlich während des Höhepunkts der jüngsten Liquidationskaskade erfolgt. Stattdessen erlebt der Markt derzeit einen Stresstest des strukturellen Bodens der Anlageklasse.

Vergessen Sie Bitcoin: Hier sind die wichtigsten Unterstützungsniveaus für Ethereum und XRP

Ethereum steht vor einem ähnlich entscheidenden Moment wie Bitcoin und hält die Unterstützung bei 1.850 USD. Eine technische Analyse deutet darauf hin, dass ein Scheitern bei der Verteidigung dieses Niveaus den Weg in Richtung 1.669 USD ebnet. Umgekehrt ist eine Erholung über 2.200 USD erforderlich, um zu signalisieren, dass die Liquidationsbereinigung abgeschlossen ist.

(Quelle – TradingView)

XRP handelt derzeit in einer entscheidenden Zone. Das Asset verteidigt die Unterstützung bei 1,27 USD und verweilt darüber, was mit dem Boden des Bärenmarktes korrespondiert. Das Aufwärtsmomentum sieht sich jedoch einer massiven Mauer zwischen 1,76 USD und 1,80 USD gegenüber, wo etwa 1,85 Milliarden XRP gehalten werden. Ein Ausbruch über 1,51 USD ist mathematisch notwendig, um eine Trendumkehr zu bestätigen.

(Quelle – TradingView)

Der Ausblick für die kommenden Wochen hängt von der Auflösung der aktuellen Kapitulationssignale ab. Für XRP bietet das Zusammentreffen des SOPR-Kapitulationssignals und der historischen saisonalen Stärke im März ein überzeugendes Argument für eine potenzielle Erholung.

