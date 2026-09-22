Bitcoin knackt 85k $: Warum smarte Investoren jetzt beim LiquidChain-Presale (LIQUID) einsteigen

Dienstag, 22. September 2026 – Bitcoin hat zum ersten Mal seit Januar die Marke von 85.000 $ durchbrochen und den Rest des Marktes mitgerissen. BTC notiert derzeit bei rund 85.400 $, was einem Plus von 4 % in 24 Stunden und 11,1 % in den letzten sieben Tagen entspricht, bei einer Marktkapitalisierung von 1,71 Billionen $. Ethereum liegt über 2.700 $ (plus 10,25 % in dieser Woche und 1,6 % am Tag), und Solana hat 116 $ erreicht, mit einem Zuwachs von 2,1 % heute und 15,7 % im Wochenverlauf. Die gesamte Krypto-Marktkapitalisierung liegt bei 2,9 Billionen $, ein Plus von 3,63 % heute; der Fear and Greed Index steht bei 77 („Gier“); und Krypto-ETF-Produkte verzeichneten Zuflüsse in Höhe von 1,22 Milliarden $.

Diese massiven Kapitalzuflüsse sind auch in die Nische der Early-Stage-Infrastruktur übergeschwappt, wo der Presale von LiquidChain (LIQUID) bereits über 970.500 $ eingespielt hat und nun kurz vor der Marke von 1 Million $ steht, während der Launch des Layer-3-Mainnets des Projekts noch für dieses Jahr geplant ist. Investoren reißen sich förmlich darum, das neue Netzwerk zu finanzieren, da es die Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einzigen Umgebung zusammenführen wird. Es wird erwartet, dass die Nachfrage im Zuge des anhaltenden Bullruns des Gesamtmarktes weiter stark ansteigen wird.

Bitcoin knackt 85.000 $ nach Short Squeeze am Montag

Bitcoin verzeichnete am Montag den höchsten Stand seit Januar und durchbrach in den frühen Morgenstunden die Marke von 82.000 $. Die führende Kryptowährung ist seitdem über 86.000 $ gestiegen und notierte kurzzeitig sogar über 87.000 $, bevor sie sich heute Morgen bei rund 85.400 $ einpendelte. Auf diesem Weg wurden Short-Positionen im Wert von 788 Millionen $ aus dem Derivatemarkt gedrängt.

Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten allein gestern Zuflüsse von fast 999 Millionen $, was den größten Tageszufluss seit vergangenem Oktober darstellt. Der IBIT von BlackRock, ARKB von Ark 21Shares und FBTC von Fidelity zogen den Großteil dieser Gelder an. Bereits am Freitag flossen 433 Millionen $ zu, was auf eine anhaltende Nachfrage institutioneller Käufer hindeutet. Bitcoin liegt zudem wieder über der durchschnittlichen Kostenbasis der US-Spot-ETFs von 82.225 $ (zum ersten Mal seit Januar), und in der vergangenen Woche schloss BTC zum ersten Mal seit 45 Wochen über seinem gleitenden 50-Wochen-Durchschnitt.

Ein weiteres bullisches Signal kam von Strategy, das in der vergangenen Woche 950 Bitcoin für rund 75,7 Millionen $ erworben hat und nun 846.000 BTC hält. Matt Hougan, CIO von Bitwise, erklärte, dass der Bärenmarkt-Zyklus vorbei sein könnte, und bezeichnete die nächste Phase als einen länger anhaltenden Bullenmarkt. Analysten von Nansen und Wintermute haben 90.000 $ als nächstes Ziel ausgegeben, sofern die Spot-Käufe anhalten.

Der Analyst Michaël van de Poppe äußerte sich nach dem Ausbruch am Montag ähnlich und erklärte, er sehe Spielraum für einen Anstieg von BTC in Richtung 90.000 $ oder sogar noch höher, falls die Kaufnachfrage anhält. Van de Poppe betonte zudem deutlich, dass „der Bärenmarkt vorbei ist“, was die Einschätzungen anderer Fondsmanager widerspiegelt.

What a breakout of #Bitcoin. I don't think I'd be betting against this trend. This won't stop soon. Not after a day like this. Next stop: $90,000-91,000. If there's enough strength, we might even run to $98,000-100,000 in this rally. The bear market is over. pic.twitter.com/XrSQZcecbU — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 21, 2026

Ein derartiger marktweiter Preisanstieg zieht in der Regel Kapital sowohl in neue Infrastrukturprojekte als auch in die bereits dynamischen Large-Cap-Token – und LiquidChain erweist sich derzeit als Hauptprofiteur dieses Vertrauensschubs.

LiquidChain-Presale rückt vor L3-Launch in greifbare Nähe von 1 Mio. $

LiquidChain (LIQUID) ist eine Layer-3-Blockchain, die das Kapital von Bitcoin, die DeFi-Märkte von Ethereum und den Durchsatz von Solana in einer einzigen Umgebung zusammenführt. Assets aus diesen drei Chains werden auf Layer 3 durch vertrauensminimierte Proofs von Bitcoin-UTXOs, Ethereum-States und Solana-Accounts dargestellt, sodass sie ohne Wrapping in gemeinsamen Pools liegen können. Eine Cross-Chain Virtual Machine und eine Messaging-Ebene wickeln Multi-Netzwerk-Trades in einem einzigen atomaren Schritt ab. Das bedeutet, dass der Transfer entweder auf allen verbundenen Chains erfolgreich abgeschlossen wird oder überhaupt nicht.

Entwickler profitieren von einem einfachen Deployment-Prozess: Sie müssen eine Anwendung nur einmal bereitstellen, um sofort Nutzer auf allen drei Layer-1-Netzwerken zu erreichen. Trader wiederum erhalten Zugang zu einem einzigen, tiefen und vereinheitlichten Liquiditätspool, anstatt sich durch drei dünnere Pools navigieren zu müssen. LIQUID ist der native Token der L3 für Netzwerkgebühren, Staking und Governance. Der Gesamtvorrat ist fest auf 11.800.000.100 Token begrenzt, wovon 35 % für die Entwicklung, 32,5 % für LiquidLabs, 15 % für AquaVault, 10 % für Belohnungen und 7,5 % für Wachstum und Börsennotierungen reserviert sind.

Der laufende LIQUID-Presale hat bereits über 970.500 $ zu einem Preis von 0,014958 $ pro Token eingebracht und steht kurz vor der Marke von 1 Million $, wobei die aktuelle Phase ein Ziel von rund 1,08 Millionen $ anstrebt. Käufer können direkt nach der Kaufbestätigung mit dem Staking beginnen und sichern sich bereits während des Presales eine jährliche Rendite (APY) von 1.178 % – ein Wert, der sinken wird, je mehr Token gesperrt werden. CertiK und SpyWolf haben den Token-Contract bereits erfolgreich geprüft.

Das Mainnet-Debüt der L3 wird noch in diesem Jahr erwartet, wobei eine DEX-Notierung nach dem Presale geplant ist und Notierungen an zentralisierten Börsen (CEX) für 2026 angestrebt werden. Da Bitcoin, Ethereum und Solana in dieser Woche allesamt zulegen konnten und LiquidChain genau dafür konzipiert ist, diese drei Märkte an einem Ort nutzbar zu machen, verzeichnete der LIQUID-Presale weiterhin frische Zuflüsse, während die Large-Cap-Coins nach oben ausbrachen.

So nehmen Sie am LiquidChain-Presale teil, bevor das Mainnet live geht

Käufer, die vor der nächsten Preiserhöhung und dem L3-Mainnet-Launch in LIQUID investieren möchten, können die offizielle LiquidChain-Website besuchen, eine kompatible Wallet verbinden und den Kauf in wenigen Schritten abschließen. LIQUID ist auch über die Krypto-Wallet Best Wallet erhältlich, die im Google Play Store und im Apple App Store heruntergeladen werden kann.

Käufe können mit ETH, BNB, SOL, USDT, USDC oder BTC getätigt werden – zudem werden Kreditkarten akzeptiert, sodass auch Käufer ohne bestehende Krypto-Bestände problemlos teilnehmen können. Das Staking ist direkt beim Kauf möglich und bietet derzeit eine APY von 1.178 %, während der Presale-Preis von LIQUID bis zu diesem Donnerstag fest bei 0,014958 $ bleibt.

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