Ethereum News: ETH-Abflüsse von Binance auf 3-Jahres-Hoch

Auf Binance spielt sich derzeit etwas Ungewöhnliches ab: Ethereum-Besitzer ziehen ihre Coins so schnell von der weltweit größten Börse ab wie seit drei Jahren nicht mehr. Diese Entwicklung findet genau in dem Moment statt, in dem ETH auf sein wichtigstes Widerstandsniveau seit 2024 trifft. Laut Claude AI Prognosen könnte diese stille Verschiebung des Angebots bedeutender sein als der heutige leichte Rücksetzer. Die kommenden Wochen werden entscheiden, ob Ethereum den Ausbruch schafft oder stagniert.

Nachdem der Kurs im Juli bei etwa 1.510 $ seinen Tiefpunkt fand, hat ETH in drei Monaten eine Rallye von rund 80 % hingelegt und dabei Niveaus zurückerobert, die während des Ausverkaufs im Februar verloren gingen. Aktuell notiert Ethereum bei etwa 2.736 $, was einem Minus von 1,4 % entspricht – eher eine moderate Atempause als eine Trendwende.

$BTC just hit $87,000.$ETH is trading above $2,800.



$750M worth of shorts liquidated in the past 12 hours.



We are mooning! pic.twitter.com/iHwIcn1P62 — CryptoGoos (@cryptogoos) September 21, 2026

ETH verlässt die Börse: Was passiert gerade auf Binance?

Daten von CryptoQuant zeigen, dass der monatliche Durchschnitt der ETH-Auszahlungstransaktionen auf Binance auf über 90.000 gestiegen ist. Dies ist der höchste Stand seit drei Jahren und entspricht etwa dem Doppelten des Wertes von Anfang 2026.

Dieser Wandel vollzog sich eher abrupt als schleichend und ist bei Ethereum deutlich stärker ausgeprägt als bei Bitcoin. Kurz gesagt: Eine wachsende Zahl von ETH-Haltern entscheidet sich dafür, ihre Coins von der Börse wegzubewegen.

Auch institutionelles Geld fließt verstärkt in den Markt. US-Spot-Ethereum-ETFs verzeichneten am 21. September Zuflüsse von 102.130 ETH – beim aktuellen Kurs entspricht dies etwa 280 Millionen $. Es war die stärkste Sitzung des Monats.

Angeführt wurde die Bewegung von BlackRocks ETHA mit 41.650 ETH, gefolgt von Fidelitys FETH (27.610) und dem Grayscale Mini Trust (22.430). Dieser einzige Tag glich die Abflüsse zwischen dem 15. und 17. September mehr als aus und erhöhte die kumulierten Bestände seit der Auflegung auf rund 3,78 Millionen ETH.

Warum sind Börsenabflüsse für den ETH-Preis wichtig?

This mysterious whale swapped another 200.71 $BTC ($17.2M) for 6,247 $ETH ($17.2M) today!



Over the past 6 days, the whale has swapped a total of 1,308 $BTC ($104M) for 40,670 $ETH and staked it all!https://t.co/HBzcwEnHth pic.twitter.com/fTVSy0Mwhg — Lookonchain (@lookonchain) September 22, 2026

Coins, die auf einer Börse liegen, sind bereit für den Verkauf. Coins in einer privaten Wallet oder bei einem Treuhänder sind dies in der Regel nicht.

Wenn sich die Auszahlungen so beschleunigen, deutet dies darauf hin, dass sich die Halter auf eine längerfristige Anlage einstellen, anstatt einen schnellen Ausstieg zu suchen. Zudem verknappt es das verfügbare Angebot für potenzielle Rallyes, was Preisbewegungen verstärken kann, sobald die Nachfrage zurückkehrt.

Die institutionelle Nachfrage war hingegen zuletzt eher verhalten. Die Zuflüsse in US-Spot-Ethereum-ETFs gingen Mitte der Woche zurück, bevor sie sich leicht erholten, sodass der Gesamtwert für August unter 190 Millionen $ blieb. Es handelt sich also primär um eine Akkumulation durch Privatanleger und nicht durch Fonds. Der Analyst Crypto Patel argumentiert, dass die Struktur von Ethereum in höheren Zeitrahmen nach starken Käufen in der 2.300-Dollar-Nachfragezone auf „bullisch“ gedreht hat.

Claude AI prognostiziert die nächsten Schlüsselmarken für Ethereum

Das Chartbild ist eindeutig: Nach dem Tief bei 1.510 $ im Juli durchbrach ETH die Marken von 2.141 $ und 2.394 $, die den Kurs den ganzen Sommer über gedeckelt hatten. Beide ehemaligen Widerstände fungieren nun als Unterstützung. Der heutige Rückgang um 1,4 % erfolgt genau in dem Moment, in dem sich Ethereum seiner nächsten großen Barriere nähert.

Claude AI skizziert den folgenden Fahrplan:

Der unmittelbare Test: 2.800 $. Dieses Niveau hat Ethereum seit 2024 wiederholt abgewiesen. Ein Tagesschlusskurs darüber würde bestätigen, dass der Ausbruch nachhaltig ist.

Dieses Niveau hat Ethereum seit 2024 wiederholt abgewiesen. Ein Tagesschlusskurs darüber würde bestätigen, dass der Ausbruch nachhaltig ist. Das nächste Ziel: 3.375 $. Sobald die 2.800 $ überwunden sind, liegt bis zu dieser Marke, dem Höchststand von Anfang 2026, wenig im Weg.

Sobald die 2.800 $ überwunden sind, liegt bis zu dieser Marke, dem Höchststand von Anfang 2026, wenig im Weg. Die wichtige Unterstützung: 2.394 $. Der durchbrochene Widerstand sollte nun als Boden dienen. Darunter bildet 2.141 $ die letzte Linie, bevor die Handelsspanne des Sommers wieder aktuell wird.

Das Hauptrisiko bleibt das Timing. Ethereum ist in drei Monaten ohne nennenswerte Pause um 80 % gestiegen, sodass eine Ablehnung bei 2.800 $ einen gesunden Rücksetzer in Richtung 2.400 $ auslösen könnte, bevor ein neuer Versuch unternommen wird. Da sich das Angebot an den Börsen jedoch so schnell wie seit drei Jahren nicht mehr verknappt, dürften Rücksetzer eher Käufer finden als noch vor wenigen Monaten.