Bitcoin weist ein wachsendes Korrekturrisiko auf: Die unrealisierten Gewinnmargen kletterten bis September auf 33 Prozent, während täglich realisierte Gewinne bis Mitte August auf 23.000 bis 25.700 BTC stiegen. CryptoQuant sieht darin Anlass zur Vorsicht, betont aber, dass die Signale für sich genommen keinen Übergang in einen Bärenmarkt belegen.

Hohe Gewinne treffen auf schwächere Spotnachfrage

Die Gewinnmitnahmen hatten sich bereits im Frühjahr verstärkt. Am 4. Mai erreichten die täglich realisierten Gewinne 14.600 BTC – den höchsten Stand seit dem 10. Dezember 2025. Bis Mitte August stiegen die Tageswerte auf eine Spanne von 23.000 bis 25.700 BTC; seit Mitte August summierten sich die Netto-Gewinne laut CryptoQuant auf rund 110.000 BTC.

Auch die Buchgewinne legten deutlich zu: Die unrealisierten Gewinnmargen stiegen von 17,7 Prozent Anfang Mai auf 33 Prozent im September. Diese Kennzahl beschreibt Gewinne, die auf dem Papier bestehen, aber noch nicht durch einen Verkauf realisiert wurden. Steigt sie stark, wächst der Spielraum für Halter, Gewinne mitzunehmen – und damit potenziell auch das kurzfristige Verkaufsangebot.

Gleichzeitig liefert die US-Spotnachfrage ein schwächeres Signal. Der Coinbase Premium Index, der Coinbase-Preise mit dem Niveau anderer globaler Börsen vergleicht und als Näherungswert für US-Käufer gilt, war im Verlauf des Jahres 2026 wiederholt negativ. Das bedeutet, dass Bitcoin auf Coinbase unter dem globalen Durchschnitt gehandelt wurde. CryptoQuant sieht die Abweichung zwischen einer stärker von Futures geprägten Kursbewegung und nachlassender Spotnachfrage als besonders aufmerksamkeitswürdig an.

Für die Einordnung reicht eine einzelne On-Chain-Kennzahl jedoch nicht aus. Auch das Alter und die Verteilung des Bitcoin-Angebots liefern Kontext dazu, wer Buchgewinne hält und wie sich Verkaufsaktivität entwickeln könnte; entsprechende On-Chain-Daten zur Alterung der Bitcoin-Supply ergänzen diese Perspektive.

CryptoQuant sieht Abkühlung, nicht zwingend einen Bärenmarkt

Der Analyse zufolge bleiben die Zuflüsse auf Börsen vergleichsweise niedrig. Halter transferieren demnach nicht in großem Umfang Bitcoin auf Handelsplätze, was CryptoQuant als einen der konstruktiveren Datenpunkte im aktuellen Umfeld einordnet. Die Nachfrage im Futures-Markt ist zwar rückläufig, aber weiterhin vorhanden.

CryptoQuant-Chef Ki Young Ju ordnete die flacheren Hochs und Tiefs als Merkmal eines reifenden Marktes ein. Das Unternehmen beschreibt die Lage insgesamt als bullische Abkühlungsphase und nicht als bestätigten Wechsel in einen ausgeprägten Bärenmarkt. Der Vergleich mit 2022 soll dabei vor allem auf eine ähnliche Dynamik aufmerksam machen: Spekulative Erholungen können an Schwung verlieren, wenn Gewinnmitnahmen auf schwache Spotnachfrage treffen.

Diese drei Signale entscheiden über die Tiefe eines Rücksetzers

Im Fokus stehen nun der Coinbase Premium Index, die Börsenzuflüsse und das Tempo realisierter Gewinne. Bleiben die Zuflüsse niedrig und beschleunigen sich Gewinnmitnahmen nicht, könnte eine Korrektur begrenzt bleiben. Konzentrieren sich dagegen große Gewinnrealisierungen auf wenige Tage, können sie die Orderbücher belasten und im Futures-Markt eine Kaskade von Liquidationen auslösen.

Die Kombination aus 33 Prozent unrealisierten Gewinnmargen, hohen realisierten Gewinnen und schwacher US-Spotnachfrage erhöht damit das Risiko einer kurzfristigen Abwärtsbewegung, ist aber kein alleiniger Beleg für einen Trendwechsel. Für die weitere Bewertung sind neben den On-Chain-Signalen auch technische Hürden relevant, die den Spielraum für eine Fortsetzung der Bitcoin-Rallye beeinflussen können.

Risikohinweis: Kryptowährungen sind pseudonym, nicht anonym; Börsen können eine KYC-Prüfung verlangen. Kursverluste sind möglich. Eine eigene Risikoprüfung bleibt unerlässlich.