Bitcoin notiert am 30. September 2026 bei 83.329 US-Dollar und damit nur 0,71 Prozent über dem 24-Stunden-Tief von 82.735 Dollar. Vor der Veröffentlichung des August-Core-PCE um 14:30 Uhr MESZ rückt damit eine eng begrenzte Handelsspanne in den Fokus, während Zinsausblick und Hebelpositionen das kurzfristige Risiko bestimmen.

Core PCE und Renditen bestimmen den Makroimpuls

Der Core-PCE-Deflator erscheint als Teil des US-Berichts „Personal Income and Outlays“ und schließt Nahrungsmittel sowie Energie aus. Die US-Notenbank richtet ihr Inflationsziel von zwei Prozent am PCE aus; eine hartnäckige Kernrate kann deshalb die Erwartung länger hoher Zinsen stützen und zinslose Anlagen wie Bitcoin belasten.

Der zuletzt veröffentlichte Wert bezog sich auf Juli: 3,3 Prozent im Jahresvergleich und 0,2 Prozent zum Vormonat. Für August reichen die im Ausgangsbericht genannten Prognosen von 0,3 bis 0,5 Prozent zum Vormonat; erwartet werden außerdem rund 3,4 Prozent für die Kernrate und 3,8 Prozent für die Gesamtrate. Das sind Schätzungen, keine bereits bekannten Daten.

Die Fed hob den Leitzins im September laut Bericht um 25 Basispunkte an. Ihre nächste Sitzung ist für den 27. und 28. Oktober angesetzt, während die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zeitweise rund 5,27 Prozent erreichte – den höchsten Stand seit Juni 2007. Der Core-PCE-Bericht wird zeitgleich mit der dritten Schätzung des US-Bruttoinlandsprodukts für das zweite Quartal veröffentlicht; zwischen 14:30 und etwa 14:45 Uhr MESZ kann die erste Reaktion deshalb schwer einzuordnen sein. Der Zusammenhang zwischen US-Renditen und Bitcoin ist dabei ein wichtiger Makrofaktor.

Gebäude der Federal Reserve in Washington, D.C.

82.735 Dollar ist die belegte Unterstützung

Die von CryptoTicker für Kraken und Coinbase ausgewerteten Kurse lagen vor der Veröffentlichung praktisch deckungsgleich. Das 24-Stunden-Tief betrug 82.735 beziehungsweise 82.736 Dollar, das Hoch 84.527 beziehungsweise 84.557 Dollar. Insgesamt bewegt sich Bitcoin damit in einer Spanne von rund 2,2 Prozent; nach oben ist 84.527 Dollar die nächste belegte Marke.

Bitcoin-Kurschart auf einem Tablet-Bildschirm.

Ein Rückgang unter 82.735 Dollar nach der Veröffentlichung wäre dem Bericht zufolge ein erstes Signal für eine deutliche Marktreaktion auf die Daten. Ein Halt oberhalb der Marke würde dagegen zunächst bedeuten, dass die Unterstützung innerhalb der beobachteten Tagesspanne bestehen bleibt – nicht, dass ein weiterer Rücksetzer ausgeschlossen ist. ETF-Ströme und Renditen können neben dem Inflationssignal ebenfalls auf den Kurs wirken, wie die Marktreaktion auf ETF-Abflüsse und US-Renditen verdeutlicht.

Hebelrisiko, Haltefrist und mögliche Szenarien

Für Privatkunden in Deutschland ist der Hebel bei Krypto-CFDs laut Bericht auf 1:2 begrenzt, entsprechend einer Einschussmarge von 50 Prozent. Im dort beschriebenen regulierten Rahmen gelten außerdem ein Verbot der Nachschusspflicht und ein Negativsaldoschutz. Diese Grenze ist nicht pauschal auf jedes Krypto-Derivat oder jede Plattform übertragbar.

Die grobe rechnerische Liquidation einer Long-Position läge ausgehend von 83.329 Dollar bei einem Hebel von 1:2 bei rund 41.700 Dollar, bei 1:10 bei 75.000 Dollar, bei 1:20 bei 79.200 Dollar und bei 1:50 bei 81.700 Dollar. Gebühren, Finanzierungskosten und Erhaltungsmarge können die tatsächliche Schwelle näher heranrücken. Bei einem Spot-Kauf ohne Fremdkapital gibt es keinen Liquidationspreis; der mögliche Kursverlust bleibt dennoch bestehen. Auch der Abbau gehebelter Positionen kann Kursbewegungen verstärken, wenn steigende US-Renditen auf gehebelte Bitcoin-Positionen treffen.

Für Kryptowerte im Privatvermögen nennt der Bericht eine einjährige Haltefrist nach Paragraf 23 EStG sowie eine Freigrenze von 1.000 Euro für private Veräußerungsgeschäfte. Vor einem Verkauf kann es deshalb sinnvoll sein, Kaufdatum und steuerliche Situation zu prüfen. Eine niedrigere Core-PCE-Zahl als erwartet könnte den Druck auf Zinserwartungen verringern; eine höhere Zahl könnte eine länger restriktive Geldpolitik begünstigen. Kurzfristig bleiben 82.735 und 84.527 Dollar die entscheidenden beobachteten Marken.

Risikohinweis: Kryptowährungen sind volatil und pseudonym nutzbar; regulierte Anbieter können dennoch eine Identitätsprüfung (KYC) verlangen. Dieser Beitrag ist keine Anlageberatung. Die Wechselwirkung von US-Renditen und gehebelten Bitcoin-Positionen sollte bei der Risikoeinschätzung berücksichtigt werden.