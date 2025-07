Bitcoin Kurs Prognose: Hat Bitcoin trotz gestärktem Altcoin-Sektor noch die Nase vorn?

Das Wichtigste in Kürze

Krypto-ETPs erhielten vergangene Woche Zuflüsse von 1,9 Milliarden US-Dollar, wobei Ethereum mit knapp 1,6 Milliarden USD klar dominierte.

Dem Gegenüber vermitteln sowohl der Bitcoin-Kurs als auch das Open Interest trotz Konsolidierungsphase weiterhin bullische Signale.

Indes zeigen Daten von Coinglass, dass bei bei Preisniveaus rundum 117.200, 118.150 und 120.400 USD zu massiven Liquidierungen kommt, welche die Marktvolatilität kurzfristig begünstigen.

Krypto-ETPs verzeichnen Inflows über 1,9 Mrd. USD, wobei Ethereum die Liste anführt

Laut einem aktuellen Bericht der europäischen Krypto-Investmentgesellschaft CoinShares verzeichneten Krypto-ETPs (trotz erhöhter Volatilität nach unten) in der letzten Handelswoche Zuflüsse in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar.

Auch die Zuflüsse seit Monatsbeginn erreichten mit 11,2 Milliarden US-Dollar einen Rekordwert und übertrafen damit den bisherigen Rekordwert von 7,6 Milliarden US-Dollar im Dezember 2024 nach der US-Wahl.

Der Großteil der Gewinne der letzten Woche entfiel auf Ethereum-Produkte, welche Zuflüsse von 1,59 Mrd. USD verzeichneten. Laut James Butterfill, Forschungsleiter bei CoinShares, handelt es sich dabei um den zweitgrößten wöchentlichen Zufluss für Ethereum-ETPs.

Solana und XRP folgten diesem Beispiel und verzeichneten Zuflüsse von insgesamt 311,5 Millionen USD bzw. 189,6 Millionen US-Dollar. Dem Gegenüber kam es bei BTC-ETPs nach einer 12-tägigen Zuflussserie zu geringfügigen Abflüssen in Höhe von 175 Millionen USD.

Laut Butterfill ist die Divergenz der Ströme zwischen Bitcoin und Altcoins auf den zunehmenden Hype von Altcoins statt auf eine breite Altcoin-Season zurückzuführen:

„Die Altcoin-Inflows dürften weniger durch eine breite Begeisterung als vielmehr durch die Vorfreude potenzieller US-Krypto-ETFs getrieben sein“.

Er fügte hinzu, dass die Altcoin-ETPs von Litecoin und Bitcoin-Cash Abflüsse in Höhe von 1,2 Millionen US-Dollar bzw. 0,7 Millionen US-Dollar verzeichneten.

Der Bitcoin-Kurs im Überblick

Zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Artikels notiert der Bitcoin-Kurs bei 119.000 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,7 Prozent in 24 Stunden und einem Rückgang von 0,15 Prozent in 7 Tagen entspricht.

Während der Preis am 14 Juli bei 123.200 US-Dollar ein Allzeithoch bilden konnte und danach auf bis zu 114.500 USD am Freitag konsolidierte, befindet sich nun Bitcoin wieder auf Erholungskurs und notiert knapp 3,7 Prozent unter dem ATH-Niveau von Mitte Juli.

Auf dem 4h-Chart bildet Bitcoin eindeutig einen Aufwärtstrend, gestützt von einer dynamischen Unterstützungslinie (gelb) und dem gleitenden 21-Tage-Durchschnitt (türkis) bei 117.000 US-Dollar.

Im Zuge weiterer Kursanstiege läge die wichtigste Widerstandszone vor dem Allzeithoch bei rund 120.000 US-Dollar. Jedoch könnte ein dynamischer Durchstoß dieses Niveaus, vor allem in Kombination mit Short-Liquidationen, den Kurs schnell über das Allzeithoch treiben.

Auf dem Tageschart zeichnen sich bei Bitcoin ebenfalls bullische Tendenzen ab: So bildet der Preis derzeit nicht nur übergeordnet einen Aufwärtstrend, sondern auch ein sogenanntes bullisches Pennant Pattern.

Dieses gilt allgemein als positives Chartmuster und deutet Kursziele von über 133.000 US-Dollar an. Dem Gegenüber zeigen die Momentum-Indikatoren MACD und RSI eine kurzfristig überkaufte Marktsituation an.

Indes verzeichneten führende Altcoins wie Ethereum, Solana oder Chainlink auf 24-Stunden-Basis Anstiege von 3,07 Prozent, 2,86 Prozent bzw. 2,74 Prozent. Der Gewinner des Tages ist Optimism mit einem 24-Stunden-Zuwachs von über 18 Prozent.

Bitcoin-Futures im Überblick

Futures-Märkte sind Handelsplätze, an denen standardisierte Terminkontrakte, auch Futures genannt, gehandelt werden. Sie verpflichten Käufer und Verkäufer, einen Basiswert (in unserem Beispiel BTC) zu einem festgelegten Preis und Zeitpunkt in der Zukunft zu tauschen.

So können Händler vom Bitcoin-Preis profitieren, ohne die Kryptowährung selbst besitzen zu müssen.

Das Open Interest hingegen beschreibt das kumulierte Kapital in Futures-Kontrakten, die zum Ende eines Handelstages noch nicht geschlossen wurden und gibt Hinweise auf die Liquidität und das Interesse am Markt.

Derzeit liegt das Open Interest bei 85 Milliarden US-Dollar, also nur knapp unter den Rekordwerten von vor zwei Wochen bei 88 Mrd. US-Dollar. Interessanterweise hat das Open Interest auch im Zuge der Kursrücksetzer in der letzten Woche keinen Abschwung erlitten, was auf anhaltendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist.

Unabhängig davon, wie sich Bitcoin weiter verhält, können wir in dieser Woche wieder laut der Liquidation Heatmap von Coinglass mit enormen Schwankungen rechnen:

Die Daten zeigen, dass es bei den Preisniveaus von 117.200, 118.150 und 120.400 USD zu erhöhter Volatilität kommen könnte, da dort gehebelte Handelspositionen zwischen jeweils 60 bis 80 Millionen USD liquidiert werden.