Trump Media setzt 300 Millionen Dollar auf Bitcoin

Lassen Sie uns das aufschlüsseln. Optionen sind nichts für schwache Nerven. Sie sind komplex, riskant und stark gehebelt. Aber sie können massive Gewinne bringen – schnell. Dieses 300-Millionen-Dollar-Geschäft zeigt, dass Trump Media nicht nur krypto-freundlich ist. Sie positionieren sich aktiv so, dass sie von den Stimmungsschwankungen Bitcoins profitieren können.

🔥TRUMP MEDIA BETS 300M INTO BITCOIN!

Trump Media has added $300M in Bitcoin options, according to Bloomberg — aiming to capitalize on $BTC price swings.

Another sign the Trump orbit is going all-in on crypto.🚀 pic.twitter.com/0FLx0EfCzi

— Coin Bureau (@coinbureau) July 28, 2025