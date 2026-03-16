Bitcoin Kurs Prognose: Signalisiert neue US-Nachfrage das Ende der Bitcoin-Talfahrt?

Das Wichtigste in Kürze

Der Coinbase Premium Gap ist nach einer zehnwöchigen Phase negativer Werte erstmals wieder in den positiven Bereich gedreht und signalisiert damit ein erwachendes Kaufinteresse bei US-amerikanischen Anlegern.

Trotz dieser vorsichtig optimistischen Signale mahnen technische Analysen des 300-Wochen-EMA zur Vorsicht, da ein historisch typischer Rücksetzer unter diesen Durchschnitt den Kurs theoretisch bis auf 50.000 US-Dollar drücken könnte.

Während kurzfristige Algorithmen bereits einen neuen Aufwärtstrendkanal identifizieren, bleibt das Gesamtbild durch gegensätzliche Signale zwischen unmittelbarer Erleichterungsrallye und noch ausstehender finaler Bodenbildung geprägt.

Trendwende am Krypto-Markt: Die Rückkehr der US-Nachfrage als Hoffnungsschimmer

Dass der Markt ausgerechnet jetzt ein Lebenszeichen sendet und Bitcoin über 74.000 US-Dollar notiert, ist kein Zufall.

Der sogenannte Coinbase Premium Gap, also die Preisdifferenz zwischen der US-Börse Coinbase und internationalen Handelsplätzen wie Binance, gilt als Fieberthermometer für das institutionelle und private Interesse in den Vereinigten Staaten.

Fast zehn Wochen lang war dieser Wert negativ, was den massiven Verkaufsdruck widerspiegelte, der Bitcoin im Februar von der 95.000-Dollar-Marke nach unten drückte. Nun zeigt sich ein zartes Plus.

Auch wenn die aktuellen Ausschläge im Vergleich zu den vorangegangenen Einbrüchen noch klein ausfallen, deutet die Rückkehr in den positiven Bereich darauf hin, dass die Akteure am US-Markt ihre Bestände langsam wieder aufbauen.

Diese Entwicklung findet in einem Umfeld statt, das von großer Unsicherheit geprägt ist. Viele Marktteilnehmer fragen sich, ob die aktuelle Erholung stabil genug ist, um den größeren Abwärtstrend zu brechen.

On-Chain-Daten deuten zwar in die richtige Richtung, doch die Skepsis bleibt unter Analysten weit verbreitet. Ein Blick auf die Preishistorie zeigt nämlich, dass Bitcoin in der Vergangenheit oft mehr als nur einen Anlauf benötigte, um einen echten Boden auszubilden.

Oftmals folgte auf eine erste Erholung ein erneuter Test tieferer Unterstützungszonen, bevor der Markt bereit für den nächsten großen Aufschwung war.

Aktuell wird besonders die Zone um 66.700 US-Dollar als wichtige Unterstützung beobachtet, während die Marke von 89.000 US-Dollar als massiver Widerstand gilt, den es für einen Befreiungsschlag zu überwinden gilt.

Kryptowährungen sind i.d.R. nicht anonym, sondern pseudonym. Wenn du auf deinem Börsen-Account also deinen Ausweis hinterlegst, kann der Anbieter deinen gesamten Geldfluss nachverfolgen. Wenn du das nicht möchtest, kannst du hier mehr über die besten Börsen ohne KYC lernen!

Zwischen technischer Bodenbildung und algorithmischem Optimismus

Die technische Analyse liefert derweil ein differenziertes Bild, das die Euphorie dämpfen könnte. Ein zentrales Element ist hierbei der exponentielle gleitende Durchschnitt der letzten 300 Wochen, der derzeit bei etwa 57.100 US-Dollar liegt.

Historische Daten von TradingView belegen, dass Bitcoin in vergangenen Bärenmarkt-Zyklen oft erst dann seinen absoluten Tiefpunkt erreichte, wenn der Kurs etwa 15 Prozent unter diesen Indikator fiel.

Würde sich dieses Szenario wiederholen, läge das Kursziel für den Boden bei rund 50.000 US-Dollar. Es ist ein Szenario der Kapitulation, das viele Experten noch nicht gänzlich abschreiben wollen, auch wenn es keine Garantie für einen derart tiefen Fall gibt.

Gleichzeitig gibt es jedoch Signale, die für eine schnellere Erholung sprechen. Algorithmenbasierte Analysen wie die von InvestTech zeigen eine deutliche Kehrtwende.

In der kurzfristigen Betrachtung befindet sich Bitcoin demnach bereits wieder in einem steigenden Trendkanal. Ein positiver Volumensaldo untermauert diese These und deutet auf einen wachsenden Optimismus unter den Investoren hin.

Wir befinden uns somit in einer klassischen Pattsituation: Während die langfristigen Durchschnittswerte vor einer finalen Bereinigung warnen, sehen kurzfristige Trendmodelle bereits wieder grünes Licht.

Diese Diskrepanz zwischen fundamentaler Skepsis und technischem Momentum macht die aktuelle Marktsituation für Anleger gleichermaßen riskant wie chancenreich.

Der Markt für Kryptowährungen steht daher an einem entscheidenden Wendepunkt, der weit über den bloßen Bitcoin-Kurs hinausstrahlt.

Die Rückkehr der US-Nachfrage via Coinbase ist ein psychologisch wichtiges Signal für die gesamte Branche, da es zeigt, dass die institutionelle Infrastruktur in den USA trotz hoher Volatilität kaufbereit bleibt.

Sollte Bitcoin den Boden bereits gefunden haben, würde dies die Reife des Marktes unterstreichen. Andernfalls könnte ein Test der 50.000-Dollar-Marke eine gesunde Marktbereinigung darstellen, die langfristig für eine solidere Basis sorgt.

Erfahre hier, wie du Bitcoin mit PayPal kaufen kannst!