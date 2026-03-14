Bitcoin-Ausblick: Bullenlauf oder Bärenmarkt-Falle?

Bitcoin zeigt sich im März 2026 kämpferisch und konnte die psychologisch wichtige Marke von 70.000 US-Dollar am Wochenende verteidigen, nachdem der Kurs am Freitag kurzzeitig über 73.000 US-Dollar gesprungen war. Doch trotz dieser Stärke warnen Analysten, dass die seit dem Rekordhoch von 126.000 US-Dollar (Oktober 2025) andauernde Korrekturphase noch nicht endgültig überwunden sein könnte.

Rezessionsängste und der „Flucht in die Knappheit“

Die jüngsten Kursgewinne wurden maßgeblich durch schwache US-Wirtschaftsdaten befeuert. Das US-Handelsministerium revidierte das Wachstum für das vierte Quartal 2025 auf magere 0,7 % nach unten.

Sichere Häfen: Angesichts einer drohenden Rezession im Jahr 2026 ziehen sich Investoren aus US-Staatsanleihen zurück. Die Rendite der 10-jährigen Treasuries stieg auf 4,26 % , da Anleger höhere Risikoaufschläge fordern.

Scarce Assets: In diesem Umfeld suchen Marktteilnehmer Schutz in knappen Gütern wie Bitcoin und Gold. Dies erklärt, warum sich der Kryptomarkt trotz der wirtschaftlichen Eintrübung stabilisiert.

Ölpreis-Schock: Der kurzzeitige Anstieg der Ölpreise auf fast 120 US-Dollar (WTI) aufgrund des Iran-Konflikts belastete zwar die Aktienmärkte, unterstrich aber gleichzeitig die Rolle von Bitcoin als alternatives Asset außerhalb des traditionellen Finanzsystems.

Warnsignale: Die enge Kopplung an Tech-Aktien

Warum sprechen Experten dennoch von einem anhaltenden Bärenmarkt? Die Antwort liegt in der Korrelation und dem Verhalten der institutionellen Anleger.

Hohe Korrelation: Die 50-Tage-Korrelation zwischen Bitcoin und dem Nasdaq 100 liegt aktuell bei 84 %. Sollte der Aktienmarkt aufgrund von Stagflationssorgen (stagnierendes Wachstum bei hoher Inflation) korrigieren, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Bitcoin mit nach unten gezogen wird. ETF-Reaktivität: Daten von CoinGlass zeigen, dass die Zuflüsse in die Spot-ETFs (zuletzt 583 Millionen US-Dollar in vier Tagen) eher dem Preis folgen als ihn anzuführen. Sobald der Kurs leicht nachgibt, kehren sich die Ströme oft sofort um, was auf eine eher kurzfristig orientierte institutionelle Basis hindeutet. Kaufkraftverlust: Die um 30 US-Dollar höheren Ölpreise im Vergleich zum Vorkriegsniveau belasten das verfügbare Einkommen der Privatanleger (Retail), was den organischen Nachschub an frischem Kapital im Krypto-Sektor dämpft.

Fazit: Konsolidierung ohne klares Signal

Bitcoin befindet sich derzeit in einer fünfwöchigen Konsolidierungsphase. Mehrere Tests der Unterstützung bei 64.000 US-Dollar wurden erfolgreich abgewehrt, was das Vertrauen der Bullen stärkt. Dennoch fehlt bisher der „Befreiungsschlag“. Analysten wie Willy Woo weisen darauf hin, dass Bitcoin sich aus Sicht der langfristigen Liquidität weiterhin in einer schwierigen Zone befindet. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über die jüngsten Zwischenhochs bei sinkender Korrelation zum Aktienmarkt würde das Ende des „nuklearen Winters“ offiziell besiegeln.