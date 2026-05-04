Bitcoin Kurs Prognose: Warum Startegy die wöchentlichen Käufe pausiert und was das für den Kurs bedeutet

Das Wichtigste in Kürze

Trotz einer beispiellosen Kaufserie von über sieben Milliarden US-Dollar in nur zwei Monaten legt Michael Saylor überraschend eine einwöchige Pause bei den Bitcoin-Akquisitionen ein.

Das neuartige Finanzprodukt Stretch fungiert dabei als hybride Brücke zwischen Aktien- und Anleihenmarkt, um durch dynamische Dividendenrenditen gezielt institutionelles Kapital für weitere Käufe anzuziehen.

Während Saylor eine langfristige Marktkapitalisierung von zweihundert Billionen US-Dollar für das Netzwerk anvisiert, warnen Kritiker vor den zunehmenden Kosten der Kapitalbeschaffung durch die hohen Zinsversprechen.

Die strategische Neuordnung des Bitcoin-Giganten

Dass Michael Saylor seine Community zappeln lässt, ist ein ungewohntes Bild. In den vergangenen zwei Monaten agierte das Unternehmen, das sich mittlerweile von MicroStrategy in Strategy umbenannt hat, mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks.

Mit Investitionen von rund 7,2 Milliarden US-Dollar in kürzester Zeit wurde der Bestand auf beeindruckende 818.334 Bitcoin erhöht. Damit hält das Unternehmen mehr als das Hundertfache der Reserven von El Salvador, was die enorme Konzentration unterstreicht.

Die Ankündigung auf der Plattform X, in dieser Woche keine Käufe zu tätigen und erst in der kommenden Woche an die Arbeit zurückzukehren, wird im Markt jedoch weniger als Kapitulation, sondern vielmehr als taktisches Luftholen interpretiert.

No buys this week. Back to work next week. $BTC pic.twitter.com/lqliYZPAf4 — Michael Saylor (@saylor) May 3, 2026

Es scheint, als bereite sich das Management auf eine neue Phase der Expansion vor, die über den bloßen Erwerb von Token hinausgeht.

Die finanzielle Basis für diese massiven Zukäufe bildet zunehmend das hybride Finanzinstrument namens Stretch. Dieses Instrument vereint die Stabilität von Anleihen mit dem Potenzial von Aktien und zielt darauf ab, den Kurs bei einer Marke von 100 US-Dollar zu stabilisieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, nutzt Strategy eine dynamische Anpassung der Dividendenrendite, die derzeit bei beachtlichen 11,5 Prozent pro Jahr und somit weit über herkömmlichen Anlagerträgen liegt.

Für institutionelle Investoren stellt dies ein hochattraktives Angebot dar, insbesondere da die Renditen klassischer Junk Bonds am traditionellen Markt zuletzt spürbar gesunken sind.

Matt Hougan von Bitwise betont in diesem Zusammenhang, dass dieses Modell die Brücke baut, die konservative Anleger benötigen, um indirekt vom Erfolg des digitalen Kapitals zu profitieren, ohne die Volatilität des direkten Marktes in vollem Umfang tragen zu müssen.

Zwischen Monumentalvision und finanzieller Belastungsprobe

Hinter den Kulissen treibt Michael Saylor eine Vision voran, die weit über die heutige Bedeutung von Krypto hinausgeht.

In seiner jüngsten Keynote auf der Bitcoin-Konferenz in Las Vegas skizzierte er eine Welt, in der das Netzwerk zur Basis für einen globalen digitalen Kreditmarkt wird.

Er prognostiziert eine Marktkapitalisierung von 200 Billionen US-Dollar, was einem Bitcoin-Kurs von sagenhaften 10 Millionen US-Dollar pro Coin entsprechen würde.

Instrumente wie Stretch sind in Saylors Augen die Vorboten dieser Entwicklung, da sie Bitcoin als ultimatives digitales Kapital nutzen, um darauf komplexe Kreditstrukturen zu errichten.

Er bezeichnet diesen Fortschritt als den entscheidenden Katalysator für die nächste globale Finanzrevolution.

Doch wo Licht ist, findet sich auch Schatten, und die Kritik an diesem aggressiven Kurs wird lauter. Der bekannte Gold-Bulle Peter Schiff führt an, dass die Strategie von Saylor zunehmend teurer wird.

Während das Unternehmen im Jahr 2021 noch Wandelanleihen mit einem Zinssatz von null Prozent ausgeben konnte, ist es nun gezwungen, zweistellige Renditen zu garantieren, um Investoren bei der Stange zu halten.

Dies deutet laut Schiff darauf hin, dass der Markt dem direkten Aufwärtspotenzial von Bitcoin gegenüber skeptischer geworden ist und für das eingegangene Risiko eine sofortige Entschädigung in Form von hohen Dividenden einfordert.

Damit steigt der finanzielle Druck auf das Unternehmen erheblich, da die Zinslasten natürlich auch in Seitwärtsphasen des Marktes bedient werden müssen. So kannst du Bitcoin anonym kaufen!

Fazit und analytische Einordnung

Strategy transformiert sich von einem reinen Käufer zu einem komplexen Finanzintermediär, der die Grenze zwischen digitaler Währung und traditionellem Kapitalmarkt verwischt.

Sollte das Modell von Stretch dauerhaft erfolgreich sein, könnte es als Blaupause für die Integration von Krypto-Assets in die weltweiten Kreditmärkte dienen.

Dennoch bleibt die Strategie aufgrund der hohen Zinslasten eine riskante Wette auf die fortwährende Wertsteigerung von Bitcoin, die den Markt in den kommenden Monaten maßgeblich prägen wird.

Für den Bitcoin-Kurs, der derzeit mühsam an der psychologisch wichtigen Marke von 80.000 US-Dollar kratzt, bedeutet das Ausbleiben des wöchentlichen Strategy-Kaufs den Wegfall einer zentralen Kursstütze.

Da Strategy in den letzten Monaten einen erheblichen Teil des globalen Kaufvolumens absorbierte, dürfte die aktuelle Entwicklung den Preis kurzfristig unter Druck setzen und die Volatilität erhöhen, da BTC diese Woche ohne den gewohnten „Strategy-Rückhalt“ agiert.

Letztlich bleibt die aggressive Strategie eine riskante Wette, die den Markt in den kommenden Wochen maßgeblich prägen wird.

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