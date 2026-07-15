Bitcoin-Kurs wackelt: Strategy stoppt Käufe bei 63.400 $

Das Wichtigste in Kürze

Das aktuelle technische Bild ist eindeutig: BTC hat die untere Grenze eines mehrmonatigen symmetrischen Dreiecks durchbrochen – ein Muster, das in der Regel zu einer anhaltenden Richtungsbewegung führt.

Die Zone zwischen 60.000 $ und 61.500 $ fing den ersten Liquidationsschub zwar auf, doch dies geschah eher mechanisch (durch Stop-Loss-Auslösungen und Zwangsliquidationen) und nicht durch organische Nachfrage.

Die 24-Stunden-Spanne bewegt sich derzeit eng zwischen 61.800 $ und 63.700 $, was eher auf Unentschlossenheit als auf Akkumulation hindeutet.

Der Bitcoin-Preis dümpelt derzeit im unteren 60.000-Dollar-Bereich vor sich hin, ohne dass ein Katalysator für eine Bodenbildung in Sicht ist. Laut CoinGecko notiert BTC bei 63.400 $, was einem Rückgang von -1,80 % innerhalb von 24 Stunden entspricht. Eine ehemals tragende Säule der Unterstützung ist stillschweigend weggefallen und der Markt beginnt erst jetzt, dies einzupreisen.

Strategy reichte am Montag ein 8-K-Formular ein, das bestätigt, dass das Unternehmen 466,7 Mio. $ über sein At-the-Market (ATM)-Aktienprogramm aufgenommen hat. Damit stiegen die USD-Reserven auf 3 Mrd. $. Dennoch wurden in der vergangenen Woche keine Bitcoin-Käufe getätigt, wodurch die Bestände unverändert bei 843.775 BTC mit einem durchschnittlichen Anschaffungspreis von 75.476 $ blieben.

Strategy has increased its USD Reserve by $450 million. As of 7/12/2026, we hodl ₿843,775 in our BTC Reserves and $3.0 billion in our USD Reserves. $MSTR $STRC https://t.co/0YQTQd7CXS — Strategy (@Strategy) July 13, 2026

Dieser Cash-Aufbau ist defensiver Natur: Die Reserven dienen zur Bedienung von Vorzugsaktiendividenden und Schuldzinsen, nicht der BTC-Akkumulation. Die MSTR-Aktien notierten nach Bekanntgabe der Einreichung vorbörslich rund 3 % niedriger.

Klammert man das Gebot von Strategy aus, dünnt sich das Nachfragebild erheblich aus. On-Chain-Daten deuteten bereits vor der Bestätigung in dieser Woche auf eine Käuferflaute und eine ETF-Müdigkeit hin. Die Chartanalyse von TradingView zeigt zudem, dass BTC aus einem über mehrere Monate gebildeten, symmetrischen Dreieck nach unten ausgebrochen ist.

ENTDECKEN SIE: Bitcoin-Prognose 2026

$BTC is holding above the $62,500 level for now.



A daily close below $62,000-$62,500 would be bad for Bitcoin. pic.twitter.com/PG6yMGBp5A — Ted (@TedPillows) July 14, 2026

Kann der Bitcoin-Preis die 60.000 $ nach dem Dreiecks-Breakdown halten?

Das aktuelle technische Bild ist eindeutig: BTC hat die untere Grenze eines mehrmonatigen symmetrischen Dreiecks durchbrochen – ein Muster, das in aller Regel zu einer anhaltenden Richtungsbewegung führt.

Die Zone zwischen 60.000 $ und 61.500 $ fing den ersten Liquidationsschub zwar auf, doch dies geschah eher mechanisch (durch Stop-Loss-Auslösungen und Zwangsliquidationen) und nicht durch organische Nachfrage. Die 24-Stunden-Spanne bewegt sich derzeit eng zwischen 61.800 $ und 63.700 $, was eher auf Unentschlossenheit als auf Akkumulation hindeutet.

Im Juni stiegen die Spot-Volumina an den zentralen Börsen (CEX) dennoch um 15,3 % auf 1,11 Billionen $, während das Volumen für Real-World-Asset (RWA) Perpetuals ein Rekordhoch von 311 Mrd. $ erreichte. Dies legt nahe, dass institutionelle Akteure auf Infrastrukturebene weiterhin aktiv sind, auch wenn direkt gerichtete Wetten abgesichert werden.

Drei Szenarien bestimmen den kurzfristigen Pfad:

Bullish: Die Spot-ETF-Zuflüsse beschleunigen sich wieder, Strategy nimmt die Käufe auf, BTC erobert die 65.000 $ zurück und macht den Dreiecks-Breakdown ungültig.

Basis-Szenario: BTC bewegt sich seitwärts im Bereich von 60.000 $ bis 64.000 $, während der Markt das Liquidationsereignis verdaut und auf einen neuen Nachfragekatalysator wartet.

Bearish: Ein weiterer Abwärtsschub testet die Marke von 58.000 $ bis 59.000 $, falls die ETF-Flüsse schwach bleiben und sich das makroökonomische Risk-Off-Umfeld verschärft. Die Nachfragelücke, die durch die Kaufpause von Strategy entstanden ist, lässt sich nicht ohne Weiteres füllen.

Bitcoin Hyper setzt auf frühzeitige Positionierung während BTC den Support testet

Ein Bitcoin-Preis, der unter dem Einstandspreis der gesamten Strategy-Position feststeckt, kombiniert mit einer Pause des Kaufprogramms, schafft ein spezifisches Marktumfeld: seitwärts gerichtet, ohne Momentum und zunehmend riskant für späte Spot-Long-Positionen.

In solchen Phasen, wenn die Asymmetrie bei Large-Cap-BTC-Bewegungen abnimmt, beschleunigt sich oft die Rotation in Infrastrukturprojekte in frühen Stadien.

Bitcoin Hyper ($HYPER) positioniert sich als Bitcoin-Layer-2-Infrastruktur, die auf der Integration der Solana Virtual Machine (SVM) basiert. Das Versprechen lautet: Finalität in unter einer Sekunde und kostengünstige Smart-Contract-Ausführung, abgesichert durch das Sicherheitsmodell von Bitcoin – eine Kombination, die es in diesem Maßstab derzeit noch nicht gibt.

Der Presale hat bereits 32.963.017,80 $ zu einem aktuellen Preis von 0,0136831 $ gesammelt, wobei Staking für frühe Teilnehmer bereits live ist. Während Strategy Kapital in Barreserven statt in BTC umschichtet, gewinnt das Narrativ eines expandierenden, programmierbaren und günstigeren Bitcoin-Ökosystems an Bedeutung.

ENTDECKEN SIE: Bitcoin Hyper kaufen

Dieser Artikel stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie eigene Recherchen durch, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen. Kryptomärkte sind hochvolatil.