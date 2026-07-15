Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin hat 65000 Dollar zurückerobert – zwei Tage nach dem Iran-Schock.

Glassnode, Armstrong und On-Chain-Daten erklären die wachsende Marktresilienz.

Bitcoin hat am 15. Juli die Marke von 65.005 Dollar zurückerobert – nur zwei Tage nachdem ein eskalierender US-Iran-Konflikt den Kurs auf 61.750 Dollar gedrückt hatte. Die Gegenbewegung rundet eine zweiwöchige Erholung ab, in der BTC seit dem Juni-Tief nahe 58.000 Dollar rund 15 Prozent zugelegt hat.

Geopolitischer Schock, kurze Wirkung

Der Auslöser des Einbruchs war eindeutig: US-Präsident Donald Trump erklärte den im Juni geschlossenen Waffenstillstand mit dem Iran für beendet. Brent Crude schoss daraufhin auf über 83 Dollar je Barrel, iranische Streitkräfte griffen Tanker in der Nähe der Straße von Hormuz an – Risk-Assets gerieten unter Druck. Bitcoin fiel am 13. Juli auf 61.750 Dollar.

Bemerkenswert ist jedoch das Ausmaß der Reaktion: Laut dem Primärbericht bewegte sich Öl auf dieselbe Schlagzeile hin rund sechsmal stärker als Bitcoin – ein Indiz dafür, dass der Kryptomarkt gegenüber dem Iran-Konflikt zunehmend desensibilisiert ist. Jeder der letzten drei Rücksetzer unter 62.000 Dollar wurde innerhalb von 48 Stunden wieder aufgekauft.

Technische Chartanalyse: 65.000 Dollar als erster echter Widerstand

Chartanalysten behandeln die 65.000-Dollar-Marke als die entscheidende Hürde der laufenden Erholung. Das Niveau hatte den Markt bereits auf dem Weg nach unten gebremst und fungiert nun als erster echter Widerstand – vergleichbar mit einer technischen Analyse zum Bereich zwischen 65.000 und 67.000 Dollar, die ähnliche Dynamiken beschreibt.

Eine nachhaltige Erholung setzt laut Analysten voraus, dass Bitcoin die 65.000-Dollar-Zone auf Tagesschlusskursbasis mit starkem Volumen verteidigt, während Spot-ETF-Zuflüsse mehrere positive Tage in Folge aufweisen. Ein Scheitern an diesem Niveau würde die Kontrolle zurück an die Bären geben, die den Juni dominiert hatten. Bitcoin notiert trotz des Rebounds noch immer im Minus auf Jahressicht – viele Positionen, die früher in 2026 eröffnet wurden, sind weiterhin unter Wasser.

On-Chain-Signale und institutionelle Positionierung

On-Chain-Analytics-Anbieter Glassnode verzeichnet bei Top-Tradern auf der dezentralen Börse Hyperliquid eine aggressive Long-Positionierung in Bitcoin – laut Glassnode eines der höchsten anhaltenden Long-Engagements, das das Unternehmen je gemessen hat. Derivatives-Trader haben die Erholung damit aktiv mitgetragen, nicht nur passiv abgewartet.

Das deckt sich mit dem Bild, das institutionelle Marktdynamiken im 63.000- bis 65.000-Dollar-Bereich bereits in früheren volatilen Phasen gezeichnet haben: Schwächephasen werden von gezielten Käufern genutzt, bevor breitere Aufwärtsbewegungen Fahrt aufnehmen.

Armstrong: Käufer trotz negativer Stimmung

Coinbase-CEO Brian Armstrong brachte die Divergenz zwischen Marktgefühl und tatsächlichem Kapitalfluss auf den Punkt. Armstrong erklärte auf X: „Sentiment negative, but you all bought Bitcoin today.“ Der Fear-and-Greed-Index liegt bei 25 (Fear).

Vor einer Woche lag der Fear-and-Greed-Index bei Extreme Fear.

Fazit und Einordnung

Die schnelle Rückkehr über 65.000 Dollar zeigt, dass der Markt geopolitische Schocks mit wachsender Resilienz verarbeitet – doch das Erholungsniveau ist noch kein Freifahrtschein. Technische Indikatoren zur Bärenmarkt-Erholung mahnen zur Vorsicht, solange kein nachhaltiger Schlusskurs oberhalb der 65.000-Dollar-Zone etabliert ist. Der nächste entscheidende Katalysator dürfte die Fed-Sitzung Ende Juli liefern – kombiniert mit der weiteren Entwicklung der Iran-Lage und dem Ölpreis.

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