Bitcoin Kurs am Wendepunkt: Signal deutet auf 313% Rendite hin

Das Wichtigste in Kürze

Die Momentum-Indikatoren liefern ein gemischtes Bild.

Das technische Overlay von Investing.com für das BTC/EUR-Paar bei Kraken zeigt einen RSI von 41,1 zusammen mit einem MACD-Verkaufssignal und erhöhter Volatilität.

Diese Kombination spiegelt den verbleibenden Verkaufsdruck wider, obwohl sich der Preis konstruktiv über den wichtigen gleitenden Durchschnitten hält.

Der Bitcoin-Preis notiert aktuell bei rund 64.000 US-Dollar, was einem Rückgang von -1,8 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Damit drückt der Kurs gegen eine technische Zone, die Analysten als binären Wendepunkt beschreiben. Das Ungewöhnliche am aktuellen Setup ist nicht das Preisniveau selbst, sondern ein Signal direkt darunter, das eine beeindruckende Erfolgsbilanz über jeden größeren BTC-Zyklus hinweg vorweisen kann.

Thomas Perfumo, Chefökonom bei Kraken, erklärt, dass Abschlüsse unter dem einfachen gleitenden 200-Wochen-Durchschnitt (SMA) seit Mitte 2017 nur an etwa 10 % der Handelstage auftraten. Historisch gesehen erzielten Käufer, die auf diesen Niveaus akkumulierten, eine mediane Rendite von 113 % nach einem Jahr und 313 % nach zwei Jahren.

Das Drawdown-Profil ist ebenso bemerkenswert: Die mediane Zeit bis zum Erreichen der Gewinnschwelle betrug lediglich zwei Tage, während der maximale Drawdown im Folgejahr im Median bei nur 9 % lag. BTC rutschte in den letzten zwei Wochen zweimal kurzzeitig unter den 200-Wochen-SMA, erholte sich jedoch jedes Mal wieder darüber. Dieses Muster platziert die aktuelle Preisaktion genau in der historischen Triggerzone des Signals.

Das allgemeine Marktumfeld zeigt sich konstruktiv. ETF-Zuflüsse und ein tägliches Golden Cross werden als kurzfristige Katalysatoren genannt. Die Marktstruktur im Bereich zwischen 64.000 $ und 68.000 $ lässt Trader auf einen durch Volumen bestätigten Ausbruch warten. Ob diese Bestätigung erfolgt, werden die nächsten Handelstage zeigen.

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$BTC



The amount of people calling this range "accumulation" is genuinely confusing.



Accumulation isn't a chart swinging up and down 10-30%.



It's a slow, extensive process.



It's built on a dry up of selling, a contraction of volume over a longer period, and accumulators who… pic.twitter.com/Di9Rm6ivJV — Ardi (@ArdiNSC) June 18, 2026

Kann der Bitcoin-Preis 80.000 $ knacken und diese Woche 86.000 $ anvisieren?

Die Momentum-Indikatoren liefern ein gemischtes Bild. Das technische Overlay von Investing.com für das BTC/EUR-Paar bei Kraken zeigt einen RSI von 41,1 zusammen mit einem MACD-Verkaufssignal und erhöhter Volatilität. Diese Kombination spiegelt den verbleibenden Verkaufsdruck wider, obwohl sich der Preis konstruktiv über den wichtigen gleitenden Durchschnitten hält. Der 200-Wochen-SMA liegt derzeit bei etwa 62.358 $, was bedeutet, dass der aktuelle Preis einen Aufschlag von rund 26 % gegenüber dem von Perfumo markierten historischen Akkumulationsboden aufweist.

Drei Szenarien gilt es nun zu beobachten:

Bull-Case: BTC überwindet die 65.000 $-Marke mit hohem Volumen, bestätigt das Golden Cross durch Anschlusskäufe und rückt in Richtung 70.000 $ vor.

Base-Case: Der Preis konsolidiert für einige Tage zwischen 63.000 $ und 65.000 $, bevor er nach oben ausbricht. Dies stünde im Einklang mit Perfumos historischem Median von zwei Tagen bis zum Break-even für Käufer am 200-Wochen-SMA.

Bear-Case: Dieses Szenario würde das Setup entkräften. Ein Wochenschlusskurs unter 62.000 $ würde den 200-Wochen-SMA wieder als Unterstützung statt als überwundenes Niveau in den Fokus rücken. On-Chain-Kapitulationsdaten von Langzeithaltern deuten jedoch darauf hin, dass dieser erzwungene Verkaufsdruck nachlässt, was den Bull- und Base-Szenarien strukturelles Gewicht verleiht.

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Bitcoin Hyper positioniert sich für Early-Cycle-Infrastruktur während BTC den Ausbruch testet

Ein Ausbruch des Bitcoin-Preises in Richtung 70.000 $ wäre ein bedeutsamer Schritt. Doch bei einem Spot-Preis von 64.000 $ und einer Marktkapitalisierung im dreistelligen Milliardenbereich ist die verfügbare Asymmetrie für neue Spot-Käufer im Vergleich zu früheren Einstiegspunkten im Zyklus strukturell begrenzt.

In der Lücke zwischen „richtiger Marktrichtung“ und „signifikanter Asymmetrie“ ziehen oft Infrastrukturprojekte in der Frühphase die Aufmerksamkeit auf sich. Analysen von Zyklus-Boden-Signalen haben wiederholt gezeigt, dass die stärksten Gewinne in einem Bitcoin-Bullenlauf Projekten zugutekommen, die BTC-Kernprobleme wie Geschwindigkeit, Gebühren und Programmierbarkeit lösen, bevor die Liquiditätsrotation vollständig einsetzt.

Bitcoin Hyper ($HYPER) positioniert sich genau in dieser Nische. Das Projekt beschreibt sich selbst als das erste Bitcoin Layer-2 mit Integration der Solana Virtual Machine (SVM). Ziel ist eine Finalität im Sub-Sekunden-Bereich und eine kostengünstige Ausführung von Smart Contracts auf Basis der Sicherheitsebene von Bitcoin – eine Kombination, die es so bisher im Ökosystem noch nicht in produktivem Maßstab gibt.

Der Presale hat bereits 32.840.740,13 $ bei einem aktuellen Token-Preis von 0,0136818 $ gesammelt; zudem ist ein Staking-Programm live. Zu den wichtigsten Infrastrukturkomponenten gehören eine dezentrale kanonische Bridge für BTC-Transfers und eine Transaktionsausführung mit hohem Durchsatz, die Lasten bewältigen soll, für die der Bitcoin-Base-Layer nicht ausgelegt ist.

Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Kryptowährungen sind volatil. Führen Sie immer eigene Recherchen durch, bevor Sie investieren.