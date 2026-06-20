Krypto-Analystin stellt Top 5 DeFi Coins vor: Jetzt investieren?

Das Wichtigste in Kürze

Hyperliquid dominiert On-Chain-Derivate, generiert hohe Einnahmen und nutzt Buybacks konsequent.

Aave bleibt führender Kreditmarkt mit Milliardenliquidität und institutioneller Nachfrage weltweit.

Morpho entwickelt sich zur zentralen Kreditinfrastruktur für institutionelle Blockchain-Anwendungen.

Lido profitiert von Ethereums DeFi-Wachstum durch dominantes Liquid-Staking-Ökosystem nachhaltig.

Bitcoin Hyper verbindet Bitcoin und DeFi, sammelt Millionen im Presale.

Der Kryptomarkt steckt weiterhin tief im Bärenmarkt fest. Bitcoin notiert mehr als 50 Prozent unter seinem Allzeithoch, während viele Altcoins sogar 70 bis 90 Prozent ihres Werts eingebüßt haben. Die Stimmung bleibt entsprechend schwach, Kapital fließt nur selektiv in einzelne Projekte. Genau in solchen Marktphasen trennt sich jedoch oft die Spreu vom Weizen.

Denn während zahlreiche Tokens weiter an Relevanz verlieren, gibt es einige DeFi-Protokolle, die trotz schwieriger Marktbedingungen hohe Umsätze, steigende Nutzung und starke Fundamentaldaten vorweisen können. Eine bekannte Krypto-Analystin hat nun ihre fünf favorisierten DeFi-Coins vorgestellt, die ihrer Einschätzung nach langfristig zu den stärksten Projekten im Sektor gehören.

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Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid hat sich im aktuellen Zyklus als dominierende Plattform für dezentrale Derivate etabliert. Laut der Analystin entfallen inzwischen rund 70 Prozent des gesamten On-Chain-Perpetual-Volumens auf das Protokoll. Besonders bemerkenswert ist dabei das Geschäftsmodell: Ein Großteil der generierten Einnahmen wird für HYPE-Buybacks verwendet, wodurch direkter Wert an die Tokenhalter zurückfließen kann.

Hinzu kommt, dass Hyperliquid ohne klassische Venture-Capital-Finanzierung aufgebaut wurde. Das Projekt konnte seine Marktposition also organisch erarbeiten. Mit hohen Handelsvolumina, starker Nutzeraktivität und einer klaren Marktführerschaft im Bereich dezentraler Derivate bleibt HYPE für viele Anleger einer der spannendsten DeFi-Werte überhaupt.

Aave (AAVE)

Aave bleibt der unangefochtene Marktführer im Bereich DeFi-Kredite. Das Protokoll verwaltet inzwischen rund 13 Milliarden US-Dollar an Total Value Locked und generiert jährlich Gebühren in einer Größenordnung von fast einer Milliarde US-Dollar.

Die Analystin hebt besonders hervor, dass diese Erträge auf realer Nachfrage nach Krediten basieren. Institutionelle Investoren bevorzugen Aave aufgrund der tiefen Liquidität und der langjährigen Zuverlässigkeit des Protokolls.

Gleichzeitig profitiert Aave von Trends wie Real-World-Assets und tokenisierten Finanzprodukten. Für viele Marktteilnehmer bleibt AAVE deshalb einer der fundamental stärksten DeFi-Titel überhaupt.

Most altcoins are trash. If I had to invest my money now, here are the 10 DeFi assets I'd invest in and hold into the next market cycle ↓ — Stacy Muur (@stacy_muur) June 19, 2026

Morpho (MORPHO)

Morpho hat sich in kurzer Zeit zu einem der wichtigsten Kreditprotokolle im Kryptomarkt entwickelt. Mittlerweile verwaltet das Netzwerk rund 7 Milliarden US-Dollar an Kapital. Besonders interessant ist die Tatsache, dass die kryptobesicherten Kreditangebote von Coinbase vollständig auf Morpho aufbauen.

Ein großer Vorteil liegt in den sogenannten isolierten Märkten. Dadurch können Risiken einzelner Vermögenswerte besser kontrolliert werden, ohne das gesamte System zu gefährden. Genau diese Struktur macht das Protokoll für institutionelle Anleger attraktiv. Die Analystin sieht Morpho deshalb als eine Art Kredit-Infrastruktur, auf der künftig weitere Finanzanwendungen entstehen könnten.

Lido DAO (LDO)

Lido bleibt die wichtigste Plattform für Liquid Staking innerhalb des Ethereum-Ökosystems. Die Token stETH und wstETH sind inzwischen tief in zahlreiche DeFi-Anwendungen integriert und werden als Sicherheit in Kreditmärkten, Vaults und anderen Finanzprodukten genutzt.

Diese starke Vernetzung schafft erhebliche Netzwerkeffekte. Solange Ethereum eine zentrale Rolle im DeFi-Sektor spielt, dürfte auch die Nachfrage nach den Produkten von Lido hoch bleiben. Die Analystin argumentiert, dass genau diese dominante Marktstellung Lido einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil verschafft und den Token langfristig interessant macht.

Chainlink (LINK)

Chainlink verfolgt einen anderen Ansatz als die übrigen Projekte auf dieser Liste. Das Netzwerk stellt keine Handels- oder Kreditplattform bereit, sondern liefert die Dateninfrastruktur für zahlreiche Blockchain-Anwendungen.

Tokenisierte Vermögenswerte benötigen verlässliche Informationen zu Preisen, Reserven, Nettoinventarwerten oder Unternehmensereignissen. Genau diese Daten werden von Chainlink bereitgestellt. Zusätzlich gewinnt die Cross-Chain-Kommunikation zunehmend an Bedeutung. Deshalb sieht die Analystin LINK weniger als Wette auf eine einzelne Anwendung, sondern vielmehr als Investment in die Infrastruktur hinter den zukünftigen tokenisierten Finanzmärkten. Chainlink könnte damit zu den wichtigsten Bausteinen des gesamten DeFi-Sektors gehören.

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Krypto-Tipp: HYPER explodiert im Presale – kommt DeFi zu Bitcoin?

Die von Stacy Muur genannten Projekte haben eines gemeinsam: Sie profitieren davon, dass Kapital produktiv auf der Blockchain eingesetzt wird. Ob Kreditvergabe bei Aave und Morpho, Staking bei Lido oder Derivatehandel bei Hyperliquid – DeFi generiert inzwischen reale Umsätze und Gebühren. Auffällig ist dabei jedoch, dass Bitcoin als größte Kryptowährung der Welt bislang kaum von diesem Trend profitiert. Das könnte sich künftig ändern.

Ein Projekt, das genau diese Lücke schließen möchte, ist Bitcoin Hyper. Während viele DeFi-Anwendungen auf Ethereum oder Solana entstanden sind, verfolgt Bitcoin Hyper das Ziel, die Sicherheit und Markenstärke von Bitcoin mit der Geschwindigkeit und Programmierbarkeit moderner Smart-Contract-Netzwerke zu kombinieren.

Kernstück des Konzepts ist eine Layer-2-Lösung für Bitcoin. Über eine ZK-Bridge sollen Vermögenswerte effizient zwischen dem Bitcoin-Mainnet und der neuen Infrastruktur transferiert werden können. Dadurch könnten künftig Anwendungen ermöglicht werden, die bisher vor allem aus dem Ethereum- und Solana-Ökosystem bekannt sind. Dazu zählen dezentrale Finanzanwendungen, Staking-Lösungen oder neue Handelsmodelle.

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Besonders bemerkenswert ist dabei die relative Stärke des Projekts. Während viele Kryptowährungen im laufenden Bärenmarkt massive Kursverluste verzeichnen und Kapitalabflüsse erleben, konnte Bitcoin Hyper im Presale bereits rund 33 Millionen US-Dollar einsammeln. Das signalisiert ein anhaltendes Interesse der Anleger trotz des schwierigen Marktumfelds.

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält das Projekt durch die aktuell angebotenen Staking-Renditen von bis zu 36 Prozent APY. Solche Renditen sind für viele Investoren ein Anreiz, Tokens langfristig zu halten und damit die kurzfristige Verkaufsbereitschaft zu reduzieren.

Vor allem die Investment-These hinter Bitcoin Hyper sorgt derzeit für Aufmerksamkeit. Wenn DeFi-Anwendungen langfristig weiter wachsen und immer größere Kapitalmengen anziehen, könnte Bitcoin als größte Kryptowährung von einer eigenen leistungsfähigen Layer-2-Infrastruktur profitieren. Genau auf dieses Szenario setzt Bitcoin Hyper. Während Projekte wie Aave, Lido oder Hyperliquid bereits zeigen, wie erfolgreich DeFi sein kann, spekulieren Anleger hier darauf, dass ähnliche Anwendungen künftig auch im Bitcoin-Ökosystem entstehen und neue Nachfrage schaffen könnten.

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