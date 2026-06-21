US-Bank Citi empfiehlt Altcoin: Stellar News bleiben bullisch

Das Wichtigste in Kürze

Stellar profitiert vom wachsenden Markt für tokenisierte Vermögenswerte.

Citi prognostiziert Tokenisierungsmärkte mit Billionenpotenzial bis 2030.

Institutionelle Partnerschaften stärken das langfristige Stellar-Narrativ erheblich.

Zebec erweitert Payroll-Dienstleistungen und steigert reale Netzwerk-Nutzung.

Bitcoin Hyper überzeugt mit starkem Presale-Momentum und Layer-2-Konzept.

Stellar zeigt in einem schwachen Kryptomarkt plötzlich relative Stärke. XLM legte auf Wochensicht rund 15 Prozent zu und profitierte von neuem Momentum rund um Tokenisierung, Stablecoins und Zahlungsinfrastruktur. Stellar ist eine Blockchain, die seit Jahren auf schnelle, günstige grenzüberschreitende Zahlungen, digitale Assets und institutionelle Finanzanwendungen fokussiert ist.

Genau dieses Profil passt aktuell zum RWA-Trend, der wieder stärker in den Markt zurückkehrt. Besonders spannend: Eine neue Citi-Analyse sieht Tokenisierung als Billionenmarkt – und Stellar wird nun in diesem Kontext wieder deutlich prominenter diskutiert.

Kryptowährungen kaufen – alles Wissenswerte für 2026

Citi sieht Billionenmarkt: Warum Stellar jetzt ins Blickfeld rückt

Der wichtigste Impuls kommt aus dem neuen Citi-Report „Tokenization 2030: Wall Street On-Chain“. Darin prognostiziert die US-Großbank, dass tokenisierte Vermögenswerte bis 2030 im Basisszenario auf 5,5 Billionen US-Dollar wachsen könnten. Im bullischen Szenario nennt Citi sogar rund 8,2 Billionen US-Dollar. Besonders öffentliche Aktien, Staatsanleihen, liquide Sicherheiten und Stablecoins sollen dabei früh zu den größten Treibern zählen.

Citi just put Stellar on its short list for an $8T tokenization wave A new @Citi report names @StellarOrg a top-5 blockchain for tokenized assets in a projected $8T market. $XLM reclaimed the $0.22 resistance level, flipping it to support after bouncing off the $0.18 zone.… pic.twitter.com/uLYDXPMcYh — BSCN (@BSCNews) June 20, 2026

Für Stellar ist das deshalb relevant, weil das Netzwerk genau auf diese Schnittstelle aus Zahlungen, Stablecoins und tokenisierten Assets ausgerichtet ist. In den sozialen Medien wird nun stark gespielt, dass Stellar von Citi als einer der relevanten Tokenisierungs-Player eingeordnet werde. Wichtig ist jedoch: Öffentlich klar belegbar ist vor allem der Citi-Billionenmarkt für Tokenisierung – nicht jede zugespitzte X-Aussage. Dennoch passt Stellar fundamental in dieses Narrativ, weil auch traditionelle Finanzinfrastruktur zuletzt stärker mit dem Netzwerk verknüpft wurde.

$XLM just caught a serious name. Citi put #Stellar on its shortlist

for an $8T tokenization wave. Visa.

PayPal.

Franklin ties. That's not random noise. https://t.co/p96gDRmZRi — Joshuwa Roomsburg (@Joshuwa) June 21, 2026

Besonders bullisch wirkte bereits Ende Mai die Nachricht, dass DTCC seine Tokenized-Securities-Plattform bis 2027 mit Stellar verbinden will. DTCC ist zentrale Wall-Street-Infrastruktur und verwaltet beziehungsweise verarbeitet enorme Wertpapierstrukturen. Genau solche Meldungen machen Stellar wieder interessant für Anleger, die nach realen institutionellen Use-Cases suchen.

Weitere bullische Stellar-News: Payroll, Stablecoins und echte Nutzung

Neben dem Citi-Narrativ gab es in der vergangenen Woche auch operative News. Zebec hat seine Enterprise-Payroll-Plattform auf Stellar gestartet. Damit sollen Unternehmen Gehälter und Zahlungen an Mitarbeiter oder Freelancer in Stablecoins streamen können. Nutzer erhalten Gelder direkt in digitale Wallets, können sie über Zebec-Karten ausgeben oder über Stellar-Auszahlungsnetzwerke in lokale Währungen wechseln.

Stellar Surges After Major Payroll Expansion Stellar's (@StellarOrg) $XLM token climbed 13% over the last 24 hours as Zebec (@Zebec_HQ) expanded its enterprise payroll services onto the network. The platform allows workers and contractors to receive funds instantly through… pic.twitter.com/6U5iLKJFMJ — BSCN (@BSCNews) June 16, 2026

Das ist für Stellar wichtig, weil es nicht nur um Spekulation geht, sondern um konkrete Zahlungsanwendungen. Zebec verweist darauf, dass bereits europäische Institutionen und multinationale Arbeitgeber finale Tests auf den Stellar-Rails durchführen. Dazu kommt: Stellar ist für günstige, schnelle Cross-Border-Payments gebaut und verarbeitet laut Zebec täglich hohe Stablecoin-Aktivität, darunter mehr als 250.000 USDC-Transaktionen.

Damit entsteht ein bullisches Gesamtbild: Tokenisierung, institutionelle Infrastruktur, Stablecoin-Payroll und globale Auszahlungen greifen ineinander. Genau das erklärt, warum XLM zuletzt relative Stärke zeigt. In einem Markt, in dem viele Altcoins weiter schwach bleiben, bekommt Stellar wieder ein klareres Narrativ: reale Finanzinfrastruktur statt reiner Krypto-Hype.

Mehr erfahren: Beste Krypto-Presales in 2026

Kann Bitcoin bei Tokenisierung aufholen? Diese Layer-2-Lösung explodiert

Die jüngsten Entwicklungen bei Stellar zeigen eindrucksvoll, wohin sich die Blockchain-Industrie bewegt: Weg von reiner Spekulation, hin zu realen Finanzanwendungen, tokenisierten Vermögenswerten und institutioneller Infrastruktur. Während Netzwerke wie Stellar, Ethereum oder XRP bereits früh auf Zahlungen und RWAs setzten, spielt Bitcoin in diesem Segment bislang nur eine untergeordnete Rolle. Das könnte sich jedoch ändern. Denn immer mehr Entwickler arbeiten daran, die Sicherheit und Liquidität von Bitcoin mit modernen Smart-Contract-Funktionen zu verbinden. Genau hier setzt Bitcoin Hyper an – ein Projekt, das aktuell trotz Bärenmarkt bemerkenswerte relative Stärke zeigt.

Bitcoin Hyper gehört zu den spannendsten Presales des Jahres 2026. Das Projekt möchte die Vorteile von Bitcoin und Solana miteinander kombinieren. Während Bitcoin vor allem für Sicherheit, Dezentralisierung und seine starke Marke steht, bringt Solana hohe Geschwindigkeit und günstige Transaktionskosten mit. Bitcoin Hyper verfolgt das Ziel, diese beiden Welten über eine eigene Layer-2-Infrastruktur zusammenzuführen.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.

Herzstück des Projekts ist eine Zero-Knowledge-Bridge zwischen der Bitcoin-Blockchain (Layer 1) und der neuen Layer-2-Lösung. Dadurch sollen BTC-Besitzer künftig Zugang zu DeFi-Anwendungen, schnellen Transaktionen und weiteren Blockchain-Anwendungsfällen erhalten, ohne auf die Sicherheit des Bitcoin-Netzwerks verzichten zu müssen. Gerade vor dem Hintergrund des milliardenschweren Tokenisierungstrends könnte dies langfristig ein spannendes Narrativ darstellen.

Auch aus Investorensicht entwickelt das Projekt aktuell Momentum. Trotz des schwierigen Marktumfelds und des anhaltenden Bärenmarktes flossen bereits rund 33 Millionen US-Dollar in den laufenden Presale. Das deutet auf ein weiterhin hohes Interesse der Anleger hin. Zusätzlich bietet Bitcoin Hyper derzeit Staking-Renditen von bis zu 36 Prozent APY, was insbesondere für langfristig orientierte Investoren attraktiv erscheint.

Sollte sich die Tokenisierung tatsächlich zu einem Multi-Billionen-Markt entwickeln, könnten auch Bitcoin-Layer-2-Netzwerke erheblich profitieren. Bitcoin Hyper positioniert sich bereits früh in genau diesem Zukunftsmarkt und gehört damit zu den Projekten, die Anleger derzeit besonders genau beobachten.

Besuchen Sie Bitcoin Hyper.