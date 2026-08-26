Bitcoin-Kurs-Ziel 82.000 USD: BlackRock befeuert BTC-Rallye

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin wird derzeit knapp unter 80.000 USD gehandelt, wobei sich die Handelsspanne laut Binance zwischen einem Tagestief von 78.600 USD und einem Hoch von 81.100 USD bewegt.

Damit stößt BTC genau an den Widerstand, den Analysten nach der vorherigen Ablehnung bei 79.500 USD und dem Rücksetzer auf 76.000 USD markiert hatten.

Letztere Marke hat sich mittlerweile als solide Unterstützung etabliert.

Bitcoin notiert heute nahe der Marke von 80.000 USD und setzt seinen Aufwärtstrend mit einem Plus von mehr als 3 % fort. Damit verzeichnet das Asset den besten August seiner Geschichte. Ein wesentlicher Katalysator bleibt BlackRock: Das Bitcoin-Produkt des Vermögensverwalters macht Arbitrage-Geschäfte so einfach wie nie zuvor.

In der vergangenen Woche, konkret von Montag bis Mittwoch, zog der iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock beeindruckende 479 Millionen USD an. Dies entsprach 76 % der gesamten Zuflüsse in Höhe von 626 Millionen USD, die in alle US-Spot-Bitcoin-ETFs flossen. Diese Konzentration folgt auf eine starke Woche Anfang August, in der US-Spot-Bitcoin-ETFs Nettozuflüsse von 853,5 Millionen USD verzeichneten – das stärkste Tempo seit Mitte April.

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JUST IN: Bitcoin is currently having its 3rd best August EVER, currently up 25% this month 🚀 pic.twitter.com/q45AHHpK4e — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) August 24, 2026

Doch das ist noch nicht alles: BlackRock hat zudem still und leise die Mindestgröße für Sachumwandlungen (In-Kind Conversions) für IBIT von 25 Millionen USD auf lediglich 1 Million USD gesenkt. Diese Reduzierung um 96 % öffnet den Erzeugungs- und Rücknahmemechanismus für einen deutlich größeren Kreis professioneller Handelsabteilungen. Diese strukturellen Anpassungen sind von grundlegender Bedeutung.

Kann der Bitcoin-Kurs diese Woche 82.000 USD erreichen?

Bitcoin wird derzeit knapp unter 80.000 USD gehandelt, wobei sich die Handelsspanne laut Binance zwischen einem Tagestief von 78.600 USD und einem Hoch von 81.100 USD bewegt. Damit stößt BTC genau an den Widerstand, den Analysten nach der vorherigen Ablehnung bei 79.500 USD und dem Rücksetzer auf 76.000 USD markiert hatten. Letztere Marke hat sich mittlerweile als solide Unterstützung etabliert.

Die 24-Stunden-Volumina auf Bybit und Binance US liegen im Bereich von 53 bis 57 Milliarden USD. Dies deutet darauf hin, dass die aktuelle Bewegung von echter Marktpartizipation getragen wird und nicht nur auf eine geringe Liquidität zurückzuführen ist.

Bei anhaltenden ETF-Zuflüssen könnte BTC den Widerstand bei 81.100 USD durchbrechen und die Region um 82.000 USD anvisieren, die in einigen von BlackRock-Entwicklungen getriebenen Prognosen genannt wurde.

Eine Konsolidierung zwischen der Unterstützung bei 76.000 USD und dem Widerstand bei 81.000 USD ist ebenfalls denkbar, während der Markt die Zuflüsse verarbeitet. Ein Durchbruch unter 75.000 USD würde jedoch die aktuelle Struktur entwerten und den Bereich Mitte 60.000 USD wieder eröffnen. Es bleibt in jedem Fall spannend zu beobachten.

LiquidChain setzt auf Early-Mover-Vorteile während BTC Schlüsselmarken testet

Anleger, die bereits vor dieser Rallye eingestiegen sind, können gelassen bleiben, da die ETF-gestützte Nachfrage ihnen gute Gründe zum Halten liefert. Doch die nüchterne Rechnung zeigt: Bei einem Preis von 80.000 USD bewegt sich eine Position in BTC oder IBIT in einem Billionen-Dollar-Markt primär im Bereich von Basispunkten.

Im Gegensatz dazu bieten Infrastrukturprojekte in der Frühphase ein völlig anderes Risikoprofil – eine kleinere Basis, mehr Potenzial für Zinseszins-Effekte, aber auch ein höheres Risiko.

LiquidChain is making “which chain?🤔” a thing of the past. 👁️⟁https://t.co/vqvBcdSQYC pic.twitter.com/ip83gw1P0u — LiquidChain (@getliquidchain) August 23, 2026

Genau in diesem Bereich positioniert sich LiquidChain ($LIQUID). Dabei handelt es sich um ein Layer-3 (L3) Infrastrukturprojekt, das darauf ausgelegt ist, die Liquidität von Bitcoin, Ethereum und Solana in einer einzigen Ausführungsumgebung zu verschmelzen. Diese „Deploy-Once“-Architektur soll es Entwicklern ermöglichen, Anwendungen nur einmal zu erstellen und damit alle drei Ökosysteme zu erreichen, anstatt die Liquidität über verschiedene Chains zu fragmentieren.

Der Presale liegt aktuell bei 0,01493 USD pro Token, wobei bisher 950.000 USD eingesammelt wurden. Zu den Kernfunktionen gehören ein Unified Liquidity Layer, Single-Step Execution und ein Verifiable Settlement.

Investoren sollten LiquidChain genau prüfen, um zu entscheiden, ob das Projekt in ein Portfolio passt, das um die aktuelle, ETF-getriebene Stärke von Bitcoin herum aufgebaut ist.

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