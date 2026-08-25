Bitcoin-Rallye über 80.000 USD: Institutioneller Rückenwind beflügelt innovative L3-Infrastruktur von LiquidChain

Das Wichtigste in Kürze

Bitcoin-Ausbruch über 80000 US-Dollar stärkt Liquidität und Web3-Infrastrukturprojekte.

Dienstag, 25. August 2026 – Nach einer ausgedehnten Konsolidierungsphase meldet sich der Kryptomarkt mit beeindruckender Stärke zurück. Angeführt von einer massiven Bitcoin-Rallye, die den Kurs über die Marke von 80.000 $ katapultierte, kehrt das Vertrauen der Investoren in digitale Assets im großen Stil zurück. Ausgelöst wurde diese Dynamik durch die stärksten wöchentlichen und monatlichen Zuflüsse in US-Spot-Bitcoin-ETFs seit fast einem Jahr sowie durch strategische Anleihekäufe des US-Finanzministeriums. Während etablierte Schwergewichte wie Bitcoin und Ethereum kräftige Gewinne verbuchen, rücken zunehmend innovative Infrastrukturprojekte der nächsten Generation in den Fokus. Allen voran zieht LiquidChain (LIQUID) mit seiner neuartigen Layer-3-Technologie viel Aufmerksamkeit auf sich und nähert sich im Presale rasant der Millionen-Marke.

Die Treiber hinter dem Bitcoin-Ausbruch: ETFs und makroökonomische Impulse

Der jüngste Sprung von Bitcoin über die psychologisch wichtige Schwelle von 80.000 $ markiert einen potenziellen Wendepunkt. Mit einem Kursplus von über 24 % innerhalb einer Woche und einem täglichen Zuwachs von 3,8 % versuchen die Bullen nun, diesen Widerstand als solide Unterstützung zu etablieren. Haupttreiber dieser Bewegung sind die Nettozuflüsse in US-Spot-ETFs, die sich in diesem Monat auf beachtliche 2,72 Milliarden $ beliefen – der höchste Wert seit dem historischen Allzeithoch im Oktober 2025, als BTC über 126.000 $ notierte und die ETF-Zuflüsse 3,42 Milliarden $ überstiegen.

Zusätzlich gestützt wurde der Markt durch die Entscheidung des US-Finanzministeriums, das Volumen der Käufe längerfristiger Staatsanleihen zu verdoppeln. Dies drückte die Renditen und steigerte die Attraktivität knapper, risikobehafteter Vermögenswerte. Ein massiver Short Squeeze, der Short-Positionen im Wert von über 4 Milliarden $ liquidierte, beschleunigte den Aufwärtsimpuls zusätzlich. Auch Ethereum profitierte von dieser Marktstimmung und verzeichnete im Wochenvergleich ein Plus von 31 % auf 2.500 $.

Der bekannte Marktanalyst Michaël van de Poppe sieht den Weg für weitere Gewinne geebnet. Er definierte kürzlich ein neues Kursziel von 82.800 $ für BTC, während er die Marke von 73.000 $ als entscheidende Unterstützung bei eventuellen Korrekturen hervorhob.

Quite clearly, #Bitcoin goes for the scenario where its continuing its upwards rhythm towards the high at $82,800. I don't think we'll stall before that level and are going to continue finding support above $73,000 after that. Such a strong market. pic.twitter.com/feqH3bfa01 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) August 25, 2026

LiquidChain: Die Layer-3-Antwort auf fragmentierte Liquidität

Die verbesserte Marktliquidität lenkt das Interesse von Investoren auf vielversprechende Projekte in der Frühphase. Hier setzt LiquidChain (LIQUID) an. Das Projekt hat bereits fast 950.000 $ eingesammelt und steuert zielstrebig auf die Marke von 1 Million $ zu, die voraussichtlich bis Ende September erreicht wird. Das Ziel von LiquidChain ist es, die verstreuten Ökosysteme von Bitcoin, die DeFi-Liquidität von Ethereum in Höhe von 49,65 Milliarden $ und die Ausführungsgeschwindigkeit von Solana in einer einzigen, hocheffizienten Layer-3-Umgebung zusammenzuführen.

Durch die native Darstellung von Assets ohne riskantes traditionelles Wrapping schafft LiquidChain tiefe, fungible Liquiditätspools. Ein atomares Settlement wird durch vertrauensminimierte Proofs ermöglicht, die Bitcoin-UTXOs, Ethereum-Zustände und Solana-Konten direkt verifizieren. Dank einer virtuellen Maschine auf Solana-Niveau können Entwickler hochperformante dApps, DeFi-Protokolle und Prognosemärkte erstellen, die ohne komplizierte Bridges auf die Liquidität aller drei Netzwerke zugreifen können.

Die Tokenomics des Projekts basiert auf einem festen Gesamtangebot von 11,8 Milliarden LIQUID-Token. Die Verteilung ist strategisch aufgeteilt: 35 % fließen in die Entwicklung, 32,5 % in Marketing- und Wachstumsinitiativen, 15 % in die Geschäftsentwicklung, 10 % sind für Community-Belohnungen reserviert und 7,5 % sichern die Liquidität bei zukünftigen Börsennotierungen.

Presale-Details und Einstiegsmöglichkeiten

Der Presale von LiquidChain bietet frühen Unterstützern die Möglichkeit, Token im aktuellen Stadium zu einem Preis von 0,01493 $ zu erwerben. Ein besonderes Highlight für Teilnehmer ist die integrierte Staking-Funktion, die direkt beim Kauf aktiviert werden kann und derzeit eine jährliche Rendite (APY) von 1.196 % bietet.

Angesichts dieser fundamentalen Entwicklungen blicken viele Marktbeobachter bereits gespannt auf die zukünftige Bewertung des Projekts. Wer das Potenzial der Plattform genauer analysieren möchte, findet in der aktuellen LiquidChain Prognose detaillierte Preisprognosen für die kommenden Jahre. Für Anleger, die sich frühzeitig positionieren möchten, bietet die Anleitung zum LiquidChain Kaufen eine unkomplizierte Schritt-für-Schritt-Erklärung für den Einstieg in den laufenden Presale.

Der Erwerb der Token ist denkbar einfach: Interessierte können die offizielle LiquidChain-Website besuchen, ihre Web3-Wallet verbinden und den Kauf abschließen. Alternativ lässt sich der Presale auch über die beliebte App Best Wallet abwickeln, die im Google Play Store und im Apple App Store bereitsteht. Akzeptiert werden neben gängigen Kryptowährungen wie BTC, ETH, USDT, USDC, SOL und BNB auch klassische Kreditkartenzahlungen.

Um keine wichtigen Updates zur technischen Entwicklung und den kommenden Presale-Phasen zu verpassen, können Interessierte dem Projekt auf verschiedenen Kanälen folgen: folgen Sie dem LiquidChain-Projekt auf X oder treten Sie dem offiziellen Telegram-Kanal bei.

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